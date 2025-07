Repräsentative Umfrage: Große Mehrheit schätzt Lebensmittelvielfalt in Deutschland

Lebensmittelverband Deutschland e. V.

Die Menschen in Deutschland schätzen die große Auswahl an Lebensmitteln nicht nur als Konsumfreiheit, sondern auch als Spiegel kultureller Vielfalt und als Teil moderner Ernährung. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage durch das Meinungsforschungsinstitut forsa, die der Lebensmittelverband Deutschland anlässlich des Tags der Lebensmittelvielfalt am 31. Juli in Auftrag gegeben hat.

Vom 15. bis zum 18. Juli 2025 wurden bundesweit 1.037 Personen befragt. Die große Mehrheit (76 Prozent) der Befragten empfinden Lebensmittelvielfalt als wichtig oder sehr wichtig (vgl. Abbildung 1). Das heißt, die große Auswahl an Produkten, Geschmacksrichtungen, Verarbeitungsgraden und Marken wird von der Bevölkerung als positiver Bestandteil des Alltags empfunden. Nur 23 Prozent schätzen Vielfalt als weniger wichtig ein. Besonders junge Menschen und Stadtbewohnerinnen und -bewohner in Ballungsräumen zeigen ein überdurchschnittliches Interesse an Vielfalt. So sagen 94 Prozent der 18- bis 29-Jährigen, dass ihnen Vielfalt wichtig ist - ein deutliches Zeichen dafür, wie sehr sich Konsumverhalten und Erwartungshaltung bei Lebensmitteln verändern.

81 Prozent der Befragten sehen in der Lebensmittelvielfalt einen Ausdruck kultureller Vielfalt (vgl. Abbildung 2), 78 Prozent einen Bestandteil moderner Ernährung (vgl. Abbildung 3). Damit bestätigt sich, dass die Mehrheit der Verbraucherinnen und Verbraucher offen und neugierig sind und über den heimischen Tellerrand hinausblicken. Sie wollen Produkte, die zu ihrem individuellen Lebensstil passen - sei es vegan, regional, proteinreich, bio oder ready-to-eat. Lebensmittelvielfalt ist ein dynamisches Konzept, das sich mit den Ansprüchen der Menschen verändert.

Zudem zeigt sich: 77 Prozent der Deutschen probieren gerne Gerichte aus anderen Ländern und Kulturen - ebenfalls ein Indikator für Neugier und ein klares Bekenntnis zu kulinarischer Offenheit (vgl. Abbildung 4).

Christoph Minhoff, Hauptgeschäftsführer des Lebensmittelverbands Deutschland, erklärt dazu: "Lebensmittelvielfalt bedeutet nicht nur ein breites Angebot - sie steht für Freiheit, Genuss und kulturelle Inspiration. Unsere Lebensmittelwirtschaft sorgt mit Innovationskraft und Leidenschaft dafür, dass diese Vielfalt Realität ist, jeden Tag, in jedem Supermarktregal oder Restaurant."

Der Tag der Lebensmittelvielfalt wurde vom Lebensmittelverband Deutschland 2020 ins Leben gerufen und wird seitdem jährlich am 31. Juli begangen, um auf die Bedeutung eines vielfältigen Lebensmittelangebots aufmerksam zu machen.

