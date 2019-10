FOX

Der Kampf um L.A. geht weiter: FOX präsentiert exklusiv die dritte Staffel von "Snowfall" ab dem 10. Dezember

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

München (ots)

- Dritte Staffel des gefeierten US-Drogendramas exklusiv als deutsche TV-Premiere ab 10. Dezember 2019 immer dienstags ab 21.00 Uhr in Doppelfolgen auf FOX - Exzellente Besetzung u.a. mit Damson Idris, Sergio Peris-Mencheta, Emily Rios und Carter Hudson; produziert von John Singleton, Eric Amadio und Dave Andron - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung

Finstere Machenschaften, dunkle Abgründe und jede Menge weißes Pulver - das ist "Snowfall". Die packende Ensembleserie beleuchtet auch in Staffel 3 die Hintergründe der Crack-Welle, die Amerika in den 1980er Jahren überrollte - und nimmt den Zuschauer mit auf "eine buchstäblich berauschende Reise", wie die US-Programmzeitschrift "TV Guide" schreibt. Während einige der Protagonisten im Drogengeschäft in irrwitziger Geschwindigkeit an Geld und Einfluss gewinnen, bleiben andere auf der Strecke. Konzipiert und produziert wurde "Snowfall" von dem im April dieses Jahres verstorbenen Drehbuchautor und Regisseur John Singleton ("Boyz n the Hood - Jungs im Viertel") in Kooperation mit Eric Amadio ("Stuntmen") und Dave Andron ("Justified"). Neben einem packenden Plot überzeugt die Serie durch die eindringliche Darbietung der jungen Darsteller, allen voran Damson Idris, Emily Rios und Angela Lewis.

FOX präsentiert die deutsche TV-Premiere der dritten Staffel von "Snowfall" ab 10. Dezember immer dienstags ab 21.00 Uhr in Doppelfolgen.

Über "Snowfall" Staffel 3

Die zehn neuen Folgen von "Snowfall" erzählen vom Sommer 1984: Die Crack-Epidemie verbreitet sich in Los Angeles wie ein Lauffeuer und verändert nachhaltig das Mächtegleichgewicht zwischen organisiertem Verbrechen und Justiz. Nach und nach reagieren die Behörden auf die neue Gefahr und Polizei-Sergeant Andre Wright (Marcus Henderson) nimmt den aufstrebenden Drogenbaron Franklin Saint (Damson Idris) und dessen Organisation ins Visier. Wright ahnt nicht, dass andere Kräfte in den USA seine Bemühungen unterminieren: Um den Kampf rechtsgerichteter Contra-Rebellen gegen die sozialistische Regierung von Nicaragua zu finanzieren, sorgt CIA-Agent Teddy McDonald (Carter Hudson) dafür, dass das Kokain weiter ungehindert nach L.A. geliefert werden kann. Dabei setzt er auf Gustavo "El Oso" Zapata (Sergio Peris-Mencheta) und die Villanueva-Familie, die so zu neuer Größe zurückzufinden hofft. Fest steht: Für alle Beteiligten wird 1984 zu einem Schicksalsjahr voller bitterer Niederlagen, die sie zwingen, ihre eigene Position im Drogenkrieg zu hinterfragen - und die notwendigen Konsequenzen zu ziehen.

Sendetermine:

- Die dritte Staffel von "Snowfall" als deutsche TV-Premiere ab 10. Dezember 2019 immer dienstags ab 21.00 Uhr exklusiv in Doppelfolgen auf FOX - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung - Alle Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, MagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV on Demand verfügba

Pressekontakt:

Rosario Sicali

PR & Kommunikation

Fox Networks Group Germany

Tel: +49 89 203049 121

rosario.sicali@fox.com



Bildanfragen: bildredaktion@fox.com

Original-Content von: FOX, übermittelt durch news aktuell