"Da kommst Du nie drauf!" jetzt auch am Vorabend

Ab dem 13. Juli 2019 präsentiert Johannes B. Kerner die Rateshow "Da kommst Du nie drauf!" erstmals auch samstags im Vorabendprogramm des ZDF. Nachdem das Format bereits in der Primetime begeisterte, entwickelte die Produktionsfirma Bavaria Entertainment GmbH jetzt sechs Episoden à 45 Minuten. Wie in der Primetime-Show, die ebenfalls von Bavaria Entertainment produziert wird, dreht sich alles um ungewöhnliche Fragen und verrückte Rätsel, unterhaltsame Personen, unfassbare Aktionen und überraschende Tatsachen.

Moderator Johannes B. Kerner: "Ich weiß, es ist ziemlich forsch, einfach zu behaupten: 'Da kommst Du nie drauf!' Aber ich halte die Wette. Die meisten Fragen sind sehr schwer zu beantworten und eines ist sicher: Man ist nach der Sendung definitiv ein bisschen schlauer als vorher. Jedenfalls trifft das auf mich zu."

Produzent Alessandro Nasini: "60 neue Fragen und 180 schräge Antworten sind für die neuen Express-Shows vorbereitet. Unsere prominenten Gäste müssen sich auch am Samstag mächtig ins Zeug legen."

Zum Sieg führen fünf Spielrunden, in denen sich die Rateteams aus je zwei Prominenten im Um-die-Ecke-Denken gegenseitig zu übertreffen versuchen. In der Ausgabe am Samstag, 13. Juli ab 19:25 Uhr beweisen sich Annette Frier, Kaya Yanar, Nora Tschirner und Mike Krüger. Eine Woche später, am 20. Juli um 19:25 Uhr, treten dann Wolfgang Stumph, Judith Williams, Matin Rütter und Bülent Ceylan gegeneinander an. Am 27. Juli ist schließlich das kuriose Wissen von Hans Sigl, Bettina Zimmermann, Jan Hofer und Paul Panzer gefragt. Frei nach dem Motto "Da kommst Du nie drauf!" ist den Promis keine Antwort zu absurd und jede Gedankenbrücke recht.

"Da kommst Du nie drauf!" wird produziert von Bavaria Entertainment für das ZDF. Produzent ist Alessandro Nasini, Executive Producer ist Verena Schueren. Die Produktionsleitung liegt bei Philipp Teppe. 2019 werden jeweils sechs Primetime- und sechs Vorabend-Shows gezeigt.

Über Bavaria Entertainment GmbH

Die Bavaria Entertainment GmbH ist Produktionsfirma und Full-Service-Produzent sowie Formatentwickler für Fernseh-Unterhaltung. Am Stammsitz in Köln arbeiten etwa 100 feste und freie Mitarbeiter. Die Bavaria Entertainment GmbH produziert TV-Shows wie "Da kommst Du nie drauf!" (ZDF), "Meister des Alltags" (SWR), "Die beste Klasse Deutschlands"(KiKA) und "Der beste Chor im Westen" (WDR), das Gesundheitsmagazin "rundum gesund" (SWR) sowie das Infotainment-Magazin "Wissen vor acht Natur" (ARD/Das Erste). Im Factual Entertainment-Bereich entstehen unter anderem Sendungen wie "Ausgerechnet" (WDR), "Mach was draus" (ZDF) und "Stadt, Land, Lecker" (ZDF). Die Bavaria Entertainment GmbH ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Bavaria Film GmbH.

