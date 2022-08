MICUS Strategieberatung GmbH

Im Zuge der Unternehmernachfolge wird Sebastian Fornefeld zum neuen Geschäftsführer der MICUS Strategieberatung berufen

Düsseldorf (ots)

Sebastian Fornefeld ist zum 1. August 2022 neuer Geschäftsführer der MICUS Strategieberatung GmbH. Mit der Bestellung zum Geschäftsführer soll die Fortführung des mittelständischen Familienunternehmens in der nächsten Generation gesichert werden. Gemeinsam mit der bestehenden Geschäftsführung um Dr. Martin Fornefeld, Andreas Mescheder und Andreas Spiegel ist er dafür verantwortlich, die führende Position von MICUS im deutschen Glasfasermarkt auszubauen.

Sebastian Fornefeld verfügt über langjährige Expertise in der strategischen und rechtlichen Beratung von Unternehmen, Investoren und der öffentlichen Hand. Vor seinem Wechsel zu MICUS war er sechs Jahre lang bei McKinsey & Company, davor in internationalen Wirtschaftskanzleien (u.a. Freshfields, Allen & Overy) sowie dem Bundesministerium der Finanzen tätig. Sein rechtswissenschaftliches Studium an der Bucerius Law School in Hamburg und Singapur hat er mit beiden Staatsexamina erfolgreich abgeschlossen.

Seine vielfältigen Erfahrungen möchte Sebastian Fornefeld als neuer Geschäftsführer vor allem beim weiteren Ausbau der Förderberatung und Vergabebegleitung, aber auch in der Zusammenarbeit mit Netzbetreibern, Investoren sowie der Digitalisierung von Schulen und Krankenhäusern einbringen.

"Ich freue mich sehr, gemeinsam mit unseren Kunden zusätzliche Geschwindigkeit beim Ausbau und Betrieb der Glasfasernetze zu gewinnen. Mit dem Wegfall der Aufgreifschwelle und der hohen Investitionsbereitschaft aller Marktteilnehmer haben wir die Chance, eine bisher ungekannte Dynamik zu entfesseln.", so Sebastian Fornefeld.

Dr. Martin Fornefeld, der weiter im Unternehmen verbleibt, erläutert den Weg: "Nach einigen Übernahmeangeboten haben wir entschieden, das Unternehmen in der Familie weiterzuentwickeln, da auch nach 22 Jahren Glasfaserausbau noch ein weiter Weg zu gehen ist."

Über MICUS

MICUS Strategieberatung GmbH ist eines der deutschlandweit führenden Beratungsunternehmen in den Bereichen Breitbandausbau, Glasfasernetzplanungen, Geschäftsfeldentwicklungen sowie Digitalisierungsstrategien. Wir unterstützen und beraten unsere Kunden in ihren wichtigsten Entscheidungsprozessen. MICUS steht für maßgeschneiderte Lösungen und eine zielorientierte Umsetzung von Projekten. Seit unserer Gründung im Jahr 2000 lassen wir uns am Erfolg unserer Beratungsarbeit messen.

Original-Content von: MICUS Strategieberatung GmbH, übermittelt durch news aktuell