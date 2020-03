Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe

Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

-------------------------------------------------------------------------------- Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: Herta Geyer (Natürliche Person) -------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben Vor- und Zuname: Dr. Günter Geyer Funktion: Vorsitzender des Aufsichtsrats -------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe LEI: 549300JCRU23I1THU176 -------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: ISIN: AT0000908504 Beschreibung des Finanzinstruments: Aktien Geschäftsart: Kauf Datum: 18.03.2020; UTC+01:00 Handelsplatz: Wiener Boerse AG, XWBO Währung: Euro Preis Volumen 14,72 398 14,76 300 14,80 167 14,84 1845 Gesamtvolumen: 2710 Gesamtpreis: 40137,95 Durchschnittspreis: 14,81105 -------------------------------------------------------------------------------- Rückfragehinweis: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe 1010 Wien, Schottenring 30 Nina Higatzberger-Schwarz Leiterin Investor Relations Tel.: +43 (0)50 390-21920 Fax: +43 (0)50 390 99-21920 E-Mail: nina.higatzberger@vig.com Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

