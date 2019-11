Global Micro Initiative e.V.

5 Jahre Global Micro Initiative e.V.

Hilfe für Menschen in südostasiatischen Armenvierteln

Bild-Infos

Download

Hösbach (ots)

Inspiriert von den Erlebnissen des damals 21-jährigen Tobias Schüßler gründeten zehn begeisterte Menschen einen gemeinnützigen Verein, der bis heute mehr als 750 Personen und ihren Familien die Chance auf ein Leben oberhalb der Armutsgrenze ermöglichte: Global Micro Initiative e.V. (GMI).

Unmittelbar nach dem Abitur war Tobias Schüßler aus Hösbach zwei Jahre mit einer Hilfsorganisation in Südostasien. In den philippinischen Armenvierteln wurde er zum ersten Mal mit den Folgen extremer Armut konfrontiert. Die katastrophalen Lebensumstände der Menschen berührten ihn tief. Diese Erlebnisse führten im November 2014 zur Gründung einer eigenen gemeinnützigen Hilfsorganisation.

"Unsere Arbeit begann auf den Philippinen", erklärt Schüßler. "Aber dank unserer Fördermitglieder und Spender können wir inzwischen auch in Indonesien und Thailand Lebensverhältnisse von Menschen in Südostasien verbessern." In Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Organisationen vor Ort vergibt GMI spendenfinanzierte Mikrokredite an Kleinunternehmer und fördert Ausbildungen für Menschen, die aufgrund ihrer Armut keine Chance auf Bildung hatten.

Ziel ist es, Menschen einen Weg aus der Armut zu ermöglichen

Während der Rückzahldauer der Mikrokredite legt GMI Wert auf persönliche Betreuung der Projektteilnehmer. Individuelle Beratungen sind der wichtigste Bestandteil der Mikrokredit-Projekte. So wird gewährleistet, dass der Kredit zurückgezahlt werden kann und nicht zur Schuldenfalle wird. Das während des Projektes vermittelte Know-how hilft den Teilnehmenden auch lange über die Projektdauer hinaus.

"Wir lieben was wir tun!"

Ohne ein engagiertes Team an Ehrenamtlichen ist die Arbeit in Südostasien jedoch nicht möglich. Dank kreativer Autorinnen, Übersetzer, Homepage- und Social Media Admins erfahren Unterstützer und Fördermitglieder, wem ihre Spende hilft und was ihr Förderbeitrag bewirkt. "Dank diesem tollen Engagement konnten wir inzwischen auf über 100 Fördermitglieder wachsen", ist Schüßlers Fazit. "Wir haben fast 200 Mikrokredite vergeben und 100 Ausbildungen finanziert. Dafür danken wir unseren Spendern, Mitgliedern und ehrenamtlichen Helfern."

Unsere Brand-Story haben wir hier für Sie veröffentlicht: https://www.presseportal.de/pm/126405/4441589

Videos über unsere Arbeit, sowie unser Gründungsvideo finden Sie hier: https://www.youtube.com/channel/UCg-7RYAI-PR_AzdyWPCr-6g

Text: Silvia Schüßler

Pressekontakt:

Silvia Schüßler, Öffentlichkeitsarbeit

Global Micro Initiative e. V.

Weißenbergerstraße 6

63768 Hösbach

www.global-micro-initiative.de

Silvia.Schuessler@global-micro-initiative.de

Original-Content von: Global Micro Initiative e.V., übermittelt durch news aktuell