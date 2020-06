CitNOW Video

Autohandel: CitNOW Videokommunikation hilft Branche in der Krise

- Digitalisierung im Autohandel erhält durch Covid-19 weiteren Schub - CitNOW-Videotechnologie Schlüssel zu kontaktloser Kundenkommunikation - Neue Funktionen: Live-Video und Live-Desktop ab Juni 2020 - Hilfe in der Krise: CitNOW offeriert Sales App kostenfrei bis Ende August

Die Corona-Pandemie hat die Autoindustrie weltweit vor große Herausforderungen gestellt. Während der wirtschaftliche Stillstand in vielen Ländern immer noch den Normalbetrieb verhindert, kämpfen Autohändler auch unter gelockerten Bedingungen weiter mit der Zurückhaltung der Kunden aufgrund geltender Abstands- und Hygienevorschriften. In diesen Zeiten verlassen sich nicht nur Unternehmen und ihre Angestellten im Home Office auf Videotechnologie, sondern auch der Autohandel.

CitNOW, der Pionier und weltweit führender Anbieter für Videokommunikation im Automobilsektor, hat bereits vor über zehn Jahren der zunehmenden Digitalisierung der Branche Rechnung getragen und eine innovative Software entwickelt, mittels der die Kundenansprache gänzlich virtuell geführt werden kann. Auch im deutschsprachigen Raum vertrauen zahllose renommierte Automobilhersteller auf die App, die sowohl im Verkauf, als auch in den Werkstätten für eine effiziente und sichere Kommunikation sorgt. Mithilfe der Anwendung können Händler Videonachrichten an ihre Kunden senden, um ihnen bspw. einen Neuwagen vorzustellen oder eine anstehende Reparaturleistung zu erläutern. Damit trägt die Software einen entscheidenden Schritt zur Digitalisierung des Autohandels bei. Die Anzahl der genutzten CitNOW Apps stieg im letzten Jahr allein in Deutschland um mehr als 90%. Bedingt durch die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung nochmals starken Auftrieb erhalten: In den letzten Monaten wurden täglich zwischen 15 und 20 Prozent mehr CitNOW-Videos versendet als noch vor der Krise.

Hinzu kommen zwei neue Tools, die CitNOW infolge der gestiegenen Nachfrage entwickelt hat: Live-Video und Live Desktop - die Möglichkeit der Echtzeit-Videokonferenz mit dem Kunden und des Teilens von Dokumenten wie Rechnungen oder Kostenvoranschlägen per Screen sharing vom PC oder Laptop aus. Diese Funktionen sind den meisten Kunden bereits aus dem Home-Office bekannt. Im Unterschied zu Videotechnologie-Lösungen wie Zoom oder Skype ist CitNOW jedoch durch den TÜV Süd offiziell nach ISO / IEC 27001 zertifiziert worden und sensible Kundendaten damit geschützt. Der höchste internationale Standard für Datensicherheit ist gerade im Autohandel enorm wichtig. Denn mittels CitNOW werden weltweit bereits über eine Million Videos pro Monat verbreitet.

Von der Krise verstärkt betroffenen Händler greift CitNOW besonders unter die Arme: bis einschließlich 31.August 2020 können Bestands- und Neukunden die CitNOW Sales App kostenfrei nutzen, um mithilfe der Videotechnologie kontaktlos mit ihren Kunden zu kommunizieren. Näheres zur Aktion auch im CitNOW Blog unter https://www.citnow.com/blog/video-can-support-contactless-customer-journey/

Über CitNOW

CitNOW ist ein britisches Softwareunternehmen, das sich auf die Bereitstellung innovativer Videotechnologie-Apps für den Autohandel spezialisiert hat. 2008 gegründet, beschäftigt das Unternehmen mehr als 100 Mitarbeiter an neun Standorten weltweit. Die deutsche Tochtergesellschaft CitNOW Video GmbH ist in Berlin ansässig und für den Vertrieb in den Märkten Deutschland, Österreich, Schweiz und Polen zuständig. CitNOW ist nach dem internationalen Datenschutzstandard ISO 27001 zertifiziert.

