Interhyp AG

Mit 9 Klicks zum Wert der Immobilie - Interhyp-Rechner macht unkomplizierte Preis-Ermittlung möglich

Bild-Infos

Download

München (ots)

Nach den aktuellen Preisverschiebungen am Immobilienmarkt sind Käufer wie auch Verkäufer verunsichert, welchen Preis sie aufrufen können, oder wie sie in die Verhandlungen gehen, wenn es um den Kauf oder Verkauf einer Immobilie geht. Mit dem neuen Rechner zur Immobilien-Bewertung können Nutzer von Interhyp.de im Handumdrehen den Wert ihrer Immobilie berechnen. Angeben müssen sie dafür lediglich die Postleitzahl und ein paar wenige Eckdaten zum Haus oder der entsprechenden Wohnung.

Die Immobilienpreise in Deutschland sind zurückgegangen und pendeln sich gerade auf einem neuen Niveau ein. In den Metropolen fallen die Preisrückgänge massiver aus als auf dem Land. Einen im Vergleich deutlich höheren Wert weisen auch Gebäude auf, die energetisch saniert sind oder von vornherein darauf ausgelegt sind, wenig Energie zu verbrauchen.

Wie viel ist eine Immobilie wert? Käufer und Verkäufer ermitteln einfach im Interhyp Rechner

Wie genau sich der Preis einer einzelnen Immobilie im Detail entwickelt hat, bestimmen Faktoren wie Lage, Zustand oder Energieklasse. Bestimmt ein Gutachter diesen Wert, ist das mit Kosten verbunden. Wer für eine grobe Einschätzung wissen möchte, wie viel die eigenen vier Wände oder auch die Immobilie für die Altersvorsorge Wert sind, kann bei Interhyp unkompliziert und innerhalb von 2 Minuten einen Näherungswert finden.

Immobilienpreise um 10 Prozent günstiger - Bei guter Verhandlungsstrategie ist auch mehr drin

Nach einem Preisrückgang von April bis Dezember 2022 haben sich die Preise in der Zwischenzeit wieder stabilisiert. 2023 konnte man Immobilien im Durchschnitt zwischen 3 und 4 Prozent unterhalb des Angebotspreises erwerben.

"Beim Erwerb von Bestandsimmobilien sehen wir durchaus ein neues, deutlich käuferfreundlicheres Preisniveau", erklärt Stefan Hillbrand, Mitglied des Vorstands der Interhyp. "Bei Immobilien der Energieklassen C-H sind die Preise im Durchschnitt um die 10 Prozent gefallen. Dazu kommt: Wir sehen in unseren Zahlen auch, dass viele Käufer die aktuelle Situation für weitere Preisverhandlungen nutzen." Ein erster Schritt, diese Verhandlung mit dem Verkäufer zu starten, kann der Preischeck in unserem neuen Rechner sein. Bei rund jedem 10. Immobilienverkauf vermittelt Interhyp die Finanzierung.

Eine realistische Vorstellung vom Wert einer Immobilie - So bekommen Käufer wie auch Verkäufer eine gute Ausgangsposition für die Preis-Verhandlung

"Unser Anspruch ist es, unsere Kundinnen und Kunden auf dem gesamten Weg in die Immobilie zu begleiten und zu beraten", erklärt Marcus Fienhold, Digital-Vorstand der Interhyp. "Da kann eine geschickte Preisverhandlung entscheidend dafür sein, ob man sich ein Objekt leisten kann oder eben nicht. Mit diesem Rechner kann jedermann mit wenigen Klicks und nur ganz wenigen Angaben zum Objekt den realistischen Preis für eine Immobilie ermitteln. Nützlich für Verkäufer, um nicht mit übertriebenen Vorstellungen auszuschreiben, gut für den Käufer, der gut vorbereitet in eine Preisverhandlung einsteigen kann. So bietet unsere Baufinanzierungs-Plattform HOME Rechner für jede Lebenssituation beim Immobilienerwerb: Von der Einschätzung des Preises über die Ermittlung der Rate bis hin zu den Kosten für eine Sanierung."

Zwar fallen dabei neben dem Kaufpreis in der Regel auch noch Modernisierungskosten an - diese Kosten lassen sich aber bei den Kaufpreisverhandlungen bereits entsprechend einkalkulieren.

Den Rechner für den Preis der Immobilie finden Sie hier:

https://www.interhyp.de/rechner/immobilienbewertung/

Kalkulieren Sie, wie viel es kostet, energetisch zu modernisieren und damit die Energieeffizienzklasse Ihrer Immobilie zu optimieren:

https://www.interhyp.de/sanierungsrechner/

Über Interhyp

Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an die Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittlerinnen und -vermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2022 ein Finanzierungsvolumen von 29,0 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die vielfach ausgezeichnete Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten mit der Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform HOME sowie kundenorientierten Digitalangeboten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kundinnen und Kunden und Partner präsent.

Original-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuell