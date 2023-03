Interhyp AG

Zu Hause auf dem Sofa unterschreiben: Interhyp rollt erste E-Signaturen für Baufinanzierungen mit der Deutschen Bank aus

München (ots)

Wichtiger Schritt bei der Entwicklung der volldigitalen Baufinanzierung der Interhyp: Der HOME-Plattformanbieter kooperiert bei der E-Signatur mit der Deutschen Bank.

Dank QES-Verfahren (Qualifizierte Elektronische Signatur) die Baufinanzierung nun bequem von zu Hause aus unterschreiben, die Fahrt zur Bank- oder Postfiliale entfällt.

QES-Unterschrift ist gleichzusetzen mit rechtssicherer handschriftlicher Unterschrift und garantiert die Identität des oder der Unterzeichnenden.

Dank qualifizierter elektronischer Signatur (QES) können Kunden, die über Interhyp ihre Baufinanzierung bei der Deutschen Bank abschließen, ihren Vertrag nun zu Hause vom Sofa aus unterschreiben. Zusammen mit der Deutschen Bank ermöglicht der Marktführer am deutschen Baufinanzierungsmarkt Baufinanzierungen mit elektronischer Unterschrift. Bei der QES handelt es sich um einen sicheren Verfahrens-Standard zum Schutz der digitalen Identität für den Endverbraucher.

"Wir freuen uns, dass wir diesen wichtigen Schritt mit einem so großen Partner wie der Deutschen Bank zusammen tun können und damit Frontrunner in der Industrie sind. Während wir viele Elemente der Baufinanzierung wie die Haushaltsrechnung, die Beratung oder auch die Dokumentenverwaltung bereits Online bearbeiten, musste der Vertrag bislang immer noch in Papierform unterschrieben werden," sagt André Lichner, als Vorstand bei der Interhyp AG verantwortlich für Produktmanagement und Partnergeschäft. "Künftig können sich unsere Kunden die abschließende Fahrt zur Bank- oder Postfiliale sparen. Das ist nachhaltig, schnell und absolut zeitgemäß."

Bereits im November 2021 war Interhyp der erste Baufinanzierer hierzulande, der seinen Kundinnen und Kunden zusammen mit der Münchener Hypothekenbank die automatisierte Prüfung der Haushaltsrechnung ermöglicht hat und hatte damit den Standard am Markt gesetzt.

Wichtiger Schritt auf dem Weg zur volldigitalen Baufinanzierung

"Der gesamte Prozess der Baufinanzierung wird innerhalb der Online-Plattform HOME immer digitaler," sagt Marcus Fienhold, CDO der Interhyp und als Vorstand verantwortlich für Digitalisierung und die eingesetzten Technologien. "Eine Baufinanzierung vom Handy aus oder mit dem iPad von zu Hause aus unterschreiben? Noch vor knapp einem Jahr war das Zukunftsmusik. Die digitale Signatur wird auch in der Baufinanzierung Einzug halten. Wir als Technologieführer pilotieren das nun und gehen damit einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zur volldigitalen Baufinanzierung. Wichtig dabei bleibt: der Kunde entscheidet, wo er mit unseren zahlreichen Self Services arbeitet und wann er einen Berater hinzuzieht. Der Prozess läuft bei uns so, wie der Kunde es braucht."

Im Wesentlichen besteht eine volldigitalisierte Baufinanzierung aus diesen Schritten: Der Objektbewertung der gekauften Immobilie, der Bonitäts-Prüfung der Kundin oder des Kunden und der elektronischen Signatur zum Darlehen. "Nach der Automatisierung der Haushaltsrechnung, die einen wesentlichen Teil der Bonitätsprüfung darstellt, haben wir damit im vergangenen Jahr einen essentiellen Schritt auf dem Weg zur volldigitalen Baufinanzierung getan", so Fienhold.

Die Fokussierung auf den Endkunden bleibt im Mittelpunkt der Digitalisierungs-Initiativen der Interhyp Gruppe. Die Baufinanzierungs-Plattform HOME des Unternehmens ist die größte digitale Plattform rund um das eigene Zuhause: Hier steuern Interhyp-Kunden ihre Baufinanzierung einfach und schnell online. Sie erhalten beispielsweise automatisiert Vorschläge für den Einsatz von Eigenkapital oder errechnen Zinskonditionen.

Interhyp stärkt Rolle als Technologieführer

Damit stellt Interhyp die Nutzererfahrung in den Mittelpunkt einer einzigartigen digitalen Housing Journey, in der sie den Kunden auf dem Weg ins eigene Zuhause begleitet. Dank integrierter Kommunikationskanäle ist auf dieser Plattform auch der Finanzierungsberater immer nur einen Klick entfernt.

"Digitalisierung ändert das Bankgeschäft grundlegend", sagt Dirk Ratoike, Leiter Kooperationsmanagement Deutsche Bank. "Wir freuen uns, die elektronische Signatur (QES), die bereits bundesweit innerhalb der Deutschen Bank eingesetzt wird, nun auch in der Kooperation mit der Interhyp zusammen für die Baufinanzierung aufzubauen."

Über Interhyp

Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an die Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittlerinnen und -vermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2022 ein Finanzierungsvolumen von 29,0 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die vielfach ausgezeichnete Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten mit der Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform HOME sowie kundenorientierten Digitalangeboten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kundinnen und Kunden und Partner präsent.

Original-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuell