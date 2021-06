Interhyp AG

Interhyp Gruppe erweitert Vorstand

Bild-Infos

Download

München (ots)

André Lichner (43) wird zum 1. Juli 2021 in den Vorstand der Interhyp AG berufen. Er verantwortet zukünftig das Partnergeschäft (Prohyp GmbH) und das Produktmanagement. Damit werden alle Bereiche, die an der Schnittstelle zu Kreditgebern und Vermittlern arbeiten, unter einer gemeinsamen Führung zusammengefasst. Mit der Schaffung des neuen Vorstandsressorts trägt die Interhyp Gruppe, Deutschlands größter Vermittler für private Baufinanzierung, dem starken Wachstum der vergangenen Jahre, speziell auch im B2B-Bereich, Rechnung.

2006 im Business Development der Interhyp gestartet, sammelte André Lichner im weiteren Verlauf seiner Karriere umfangreiche Erfahrung bei der Commerzbank in Frankfurt und in London. 2014 kehrte er als Leiter im Privatkundengeschäft der Interhyp AG zurück, bevor er dann 2017 in die Geschäftsführung der Prohyp wechselte. Seitdem verantwortet er sehr erfolgreich die Weiterentwicklung des Einzelvermittlergeschäfts.

"Aufgrund der vielfältigen Stationen innerhalb der Vermittler- und Bankenwelt verfügt André über die Expertise und Erfahrung, um den B2B-Bereich der Interhyp Gruppe in die Zukunft zu führen. Er wird das Wachstum der Prohyp weiterhin vorantreiben und unsere Führungsrolle in diesem sowohl für die Interhyp Gruppe als auch für unsere Vermittler so wichtigen Geschäftssegment sichern. Gleichzeitig wird André in seiner Rolle als zentraler Ansprechpartner für alle Finanzierungspartner die Dialoge mit unseren Kreditgebern intensivieren und weiter stärken. Durch die Bündelung des Produktmanagements und des B2B-Bereiches innerhalb eines Vorstandsressorts wird André die institutionellen Beziehungen fokussiert und gezielt an den Bedürfnissen unserer Partner ausrichten", kommentiert Jörg Utecht, CEO der Interhyp Gruppe die Personalie und ergänzt: "Wir freuen uns sehr, mit André unser Vorstands-Team um einen erfahrenen und gut vernetzten Kenner der Branche zu komplementieren."

Über Interhyp

Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2020 ein Finanzierungsvolumen von 28,8 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit kundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt etwa 1.600 Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kunden und Partner präsent.

Original-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuell