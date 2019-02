Interhyp AG

Interhyp Gruppe 2018: Rekordwerte bei allen Kennzahlen

Finanzierungsstrukturen weiterhin sehr solide

München (ots)

Die Interhyp Gruppe, Deutschlands größter Vermittler für private Baufinanzierungen, setzt ihren Wachstumskurs fort und erreicht im Geschäftsjahr 2018 Rekordwerte bei allen Kennzahlen: So wuchs das abgeschlossene Finanzierungsvolumen um 11 Prozent auf 22 Milliarden Euro (2017: 19,8 Milliarden Euro). Die Umsatzerlöse kletterten um zehn Prozent auf 214,1 Millionen Euro (2017: 194,4 Millionen Euro). Der Gewinn gemäß EBT stieg auf 73,8 Millionen Euro (2017: 61,8 Millionen Euro). Die marktführende Position hat Interhyp damit auf einen Marktanteil von 8,8 Prozent ausgebaut.

Dieses Wachstum geht auch weiterhin mit sehr soliden Finanzierungsstrukturen einher: Der absolute Eigenkapitaleinsatz erhöhte sich bei den rund 106.000 Finanzierungen im Jahr 2018 auf rund 100.000 Euro, die Tilgungsrate ist mit 3,12 Prozent anhaltend hoch und die Zinsbindung erreichte mit 13,27 Jahren einen neuen Höchstwert. "Von einer flächendeckenden Immobilienblase sind wir mit solchen Finanzierungsstrukturen trotz massiver Preissteigerungen in vielen Ballungsräumen weiterhin weit entfernt", kommentiert Jörg Utecht, CEO der Interhyp Gruppe.

Bei der Baufinanzierungsberatung setzt die Interhyp Gruppe mit dem Credo "MuT - Mensch und Technik" auf eine enge Verzahnung beider Aspekte: Kompetente persönliche Beratung an derzeit 112 Standorten geht Hand in Hand mit einer Vielfalt an digitalen Angeboten. "Mit dem engen Zusammenspiel von Mensch und Technik entsprechen wir einerseits dem immer stärkeren Bedürfnis vieler Kunden nach Autonomie und der Möglichkeit, ein Stück weit selbst handeln zu können. Andererseits bekommen sie genau die persönliche Unterstützung, die sie bei der in aller Regel größten finanziellen Entscheidung im Leben wünschen", erklärt Jörg Utecht und sagt weiter: "Hinzu kommt, dass digitale Anwendungen wie unser Unterlagenmanager die Berater entlasten, was wiederum der individuellen Betreuung unserer Kunden zugutekommt. Bei Interhyp soll die digitale Transformation den Menschen nicht ersetzen, sondern stärken."

Über die Interhyp Gruppe

Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2018 ein Baufinanzierungsvolumen von 22 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen mehr als 400 Bankpartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit kundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Für die Interhyp Gruppe arbeiten etwa 1.600 Menschen an 112 Standorten bundesweit.

Pressekontakt:

Christian Kraus, Leiter Kommunikation und Marke

Telefon (089) 20 30 7 - 13 01

E-Mail: christian.kraus@interhyp.de

www.interhyp.de

Original-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuell