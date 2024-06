Teoxane

Teoxane zum zweiten Mal in Folge vom Deloitte-Programm "Switzerland's Best Managed Companies" ausgezeichnet

Genf

Teoxane, anerkannter Marktführer bei Dermalfüllstoffen und der auf Hyaluronsäure basierenden Dermokosmetika, wurde zu "Switzerland's Best Managed Companies" im zweiten Jahr in Folge ausgezeichnet. Programm und Preisverleihung in Zürich am 27. Juni 2024 wurden von Deloitte organisiert.

Seit über zwei Jahrzehnten entwickelt und produziert Teoxane Produkte von höchster Qualität und Leistung für Gesundheitsexperten. Gleichzeitig bietet Teoxane eine moderne medizinische Ausbildung an, die Anwender in die Lage versetzt, bestmöglich auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Patienten einzugehen.

Die Strategie von Teoxane basiert auf klaren Zielen:

- Ständige Innovation, um eine führende Marktposition zu erhalten,

- Sicherstellung von Patientensicherheit und Zufriedenheit der medizinischen Anwender,

- Streben nach Exzellenz in allen Aspekten der Geschäftstätigkeit auf globaler Ebene.

Dieser Ansatz wird durch robuste interne Infrastruktur und Prozesse, strenge Qualitätssicherung, kontinuierliche Kommunikation auf allen Hierarchieebenen und konstanten Austausch mit den Marktteilnehmern unterstützt.

"Es ist eine immense Ehre für unser gesamtes Unternehmen, erneut diesen Preis von Deloitte zu erhalten, und es ist eine wertvolle Bestätigung unserer Arbeit. Diese Auszeichnung ist ein weiterer Beweis für die Relevanz und Nachhaltigkeit unseres Modells. Sie spiegelt auch die Fähigkeit unserer Teams wider, kontinuierliche Verbesserungen anzustreben und sowohl in Bezug auf Qualität, Leistung als auch Sicherheit zu glänzen. Dies führt zu einer ständigen Innovation in allen Bereichen und ermöglicht es Teoxane, die Standards der Branche zu erhöhen." - Valérie Taupin, CEO und Gründerin von Teoxane

Ein bemerkenswertes Beispiel für dieses Engagement ist die MDR-Zertifizierung (Medical Device Regulation), die sechs Jahre Arbeit des Teoxane-Teams erforderte. Durch diese gemeinsame Anstrengung wurde Teoxane zum ersten Akteur der Branche, der die MDR-Zertifizierung für sein gesamtes Produktsortiment in allen Indikationen erhielt.

Als unabhängiger Akteur am Markt konnte Teoxane kontinuierlich in die Entwicklung seiner internen Kapazitäten investieren und ein stetiges Wachstum unterstützen. In diesem Jahr ermöglichte die Einführung einer neuen Produktionslinie die Verdoppelung der Produktionskapazität am Hauptsitz in Genf. Die überlegen Qualität der Teoxane-Produkte spiegelt das "Swiss Made"-Label wider.

Um die internationale Marktdurchdringung voranzutreiben, wurde das Führungsteam von Teoxane Anfang des Jahres verstärkt. Dies gewährleistet eine ständige Ausrichtung zwischen der strategischen Vision und den umgesetzten Maßnahmen, wodurch ein gesundes und nachhaltiges Wachstum des Unternehmens gefördert wird.

In einem herausfordernden wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Umfeld sind die Agilität und die organisatorische Exzellenz von Teoxane von entscheidender Bedeutung, um die ständig wechselnden Marktanforderungen erfolgreich zu bewältigen. Diese Fähigkeiten wurden erneut von Deloitte ausgezeichnet.

Über das Programm "Switzerland's Best Managed Companies"

"Switzerland's Best Managed Companies" ist ein Auszeichnungsprogramm, das privat geführte Unternehmen für ihren organisatorischen Erfolg und ihre Leistungen anerkennt. Das Programm bietet einen einzigartigen Rahmen für Managementteams, um sich selbst herauszufordern und sich mit einigen der besten privaten Unternehmen der Welt zu messen. Das Best-Managed-Companies-Programm wurde 1993 in Kanada gegründet und ist die bedeutendste Auszeichnung dieser Art. Das Programm ist in über 40 Ländern in Amerika, Europa und Australasien aktiv.

Weitere Informationen zum Auszeichnungsprogramm finden Sie auf der Website von "Switzerland's Best Managed Companies" www.bestmanagedcompanies.ch

Über Teoxane

Teoxane Laboratories wurde 2003 von Valérie Taupin gegründet und ist auf die Entwicklung von Lösungen mit Hyaluronsäure spezialisiert. Mit über 20 Jahren Erfahrung ist das Unternehmen ein Pionier in der Wissenschaft der Gesichtsschönheit. Das Unternehmen wurde mit einer besonderen Vision gegründet: die Möglichkeiten ästhetischer Behandlungen mit hochwirksamen dermalen und dermokosmetischen Fillern zu erweitern, die durch gründliche wissenschaftliche Forschung entwickelt werden. Durch aufmerksames Zuhören, Aufklärung und die Schaffung der Grundlagen für eine sicherere ästhetische Medizin hat Teoxane eine neue Ära eingeläutet. Hier haben kleine Schönheitseingriffe einen großen Einfluss auf das Selbstbild und das allgemeine Wohlbefinden von PatientInnen.

