Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland

Blutspendeaktion bei Mobilize Financial Services und Yanfeng in Neuss

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Schon zum dritten Mal führten Mobilize Financial Services und Yanfeng eine Blutspendeaktion in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst West des Deutschen Roten Kreuz (DRK) durch.

Dazu stand das DRK-Blutspendemobil am 23. Oktober 2025 rund fünf Stunden am Sitz beider Unternehmen an der Jagenbergstraße 1 in Neuss. An der diesjährigen DRK-Blutspendeaktion beteiligten sich insgesamt 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Yanfeng und Mobilize Financial Services, davon haben zwei zum ersten Mal in ihrem Leben Blut gespendet.

Claudia Edler-Corsini, Senior Manager Human Resources bei Yanfeng: "Wir nehmen an der Blutspendenaktion teil, weil wir wissen, wie wichtig Blutreserven für die Versorgung von Patienten ist. Durch das Spenden von Blut retten wir nicht nur Leben, sondern fördern auch eine Kultur des Mitgefühls und der Solidarität innerhalb unseres Unternehmens".

Coraline Blanc-Marquis, Direktorin Finanzen von Mobilize Financial Services Deutschland: "Unsere gemeinsame Blutspendeaktion hat diesmal bereits zum dritten Mal stattgefunden, auch dieses Mal mit einer sehr guten Resonanz. Wir freuen uns darüber, dass wir einen kleinen Beitrag dazu leisten können, Menschen zu helfen, die auf eine Blutspende angewiesen sind. Allen, die bei der diesjährigen Blutspendeaktion mitgemacht haben: Herzlichen Dank!".

Über Yanfeng

Yanfeng ist ein weltweit führender Automobilzulieferer, der sich auf automobiles Interieur, Exterieur, Sitze, Cockpit-Elektronik und passive Sicherheitssysteme fokussiert und aktiv neue Geschäftsfelder erschließt. Das Unternehmen beschäftigt global rund 57.000 Mitarbeiter an über 222 Standorten. Das technische Team von 4.100 Experten ist in zwölf Forschungs- und Entwicklungszentren und anderen regionalen Büros tätig und verfügt über umfassende Kompetenzen, einschließlich Engineering und Softwareentwicklung, Design und Testvalidierung. Yanfeng ist auf Smart-Cabin-Konzepte (Konzepte für intelligente Fahrgasträume) und Leichtbautechnologien spezialisiert und unterstützt Automobilhersteller dabei, mit marktführenden Lösungen den mobilen Innenraum der Zukunft zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.yanfeng.com.

Yanfeng - Ansprechpartner für Medienvertreter

Mariana Trstikova | Phone: +421 905 729 182 | E-Mail: mariana.trstikova@yanfeng.com

Yanfeng | Jagenbergstraße 1 | 41468 Neuss

Über Mobilize Financial Services

Mobilize Financial Services ist die Marke für die Automobilbank RCI Banque S.A., die in 35 Ländern weltweit aktiv ist. Mobilize Financial Services bietet Produkte zu Finanzierung und Leasing durch die RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland sowie Versicherungen und Services durch die RCI Versicherungs-Service GmbH über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan an. Als Renault Bank direkt ist RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.

Webseiten

www.mobilize-fs.de | www.nissanfs.de | www.renault-bank-direkt.de

Original-Content von: Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuell