Gemeinsame Blutspendeaktion von Yanfeng und Mobilize Financial Services ist ein Erfolg

Die erste gemeinsam am Standort durchgeführte Blutspendeaktion von Mobilize Financial Services und Yanfeng ist trotz der hochsommerlichen Temperaturen erfolgreich verlaufen. Insgesamt 53 Mitarbeiter haben sich beteiligt, darunter 26 Erstspender. Die Aktion wurde in Kooperation mit dem Blutspendedienst West vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) durchgeführt.

Dazu stand das Blutspendemobil des DRK gestern viereinhalb Stunden am Sitz der beiden Unternehmen in der Jagenbergstraße in Neuss.

Bereits jetzt sind die Vorräte an Blutkonserven merklich dezimiert. Allein in NRW, Rheinland-Pfalz und dem Saarland werden laut DRK täglich bis zu 3.500 Blutkonserven benötigt. Doch den Bedarf an Blutpräparaten effizient zu decken, ist gerade in der Ferienzeit nicht einfach. Denn ein hohes Reiseaufkommen und die hohen Temperaturen sowie die anhaltende Corona-Pandemie sorgen seit Wochen für eine rückläufige Spendenbereitschaft. Das führt mittlerweile bundesweit zu einer kritischen Versorgungslage.

"Momentan kann das DRK nur 40 % des tatsächlichen Bedarfs an Blutspenden, die für überlebenswichtige Operationen notwendig wären, abdecken. Dabei ist der Bedarf an dringend benötigten Spenden gerade jetzt besonders hoch", sagt Birgit Baust, Gebietsreferentin des DRK-Blutspendedienstes West, die für die Organisation der Spenden zuständig ist. Sie hat sich gefreut, dass die Unternehmen mit ihrem Angebot direkt auf sie zugekommen sind, und erklärt: "Mit einer Blutspende kann bis zu drei kranken oder verletzten Menschen geholfen werden." Blut spenden kann jeder gesunde Mensch ab dem 18. bis einen Tag vor dem 76. Geburtstag. Frauen können viermal, Männer sechsmal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden, zwischen zwei Spenden muss ein Mindestabstand von 56 Tagen liegen.

"Wir freuen uns, dass wir gemeinsam dieses Angebot machen können, und haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beider Unternehmen aufgerufen, sich an der gemeinsamen Blutspendeaktion von Yanfeng und Mobilize Financial Services zu beteiligen", sagt Jean-Louis Labauge, Generaldirektor von Mobilize Financial Services Deutschland.

"Dass wir uns hier vor Ort auch in dieser Hinsicht engagieren, steht ganz im Einklang mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Wir sehen großes Potenzial, die Blutspendeaktion in Zukunft regelmäßig durchzuführen", sagt Gunnar Büchter, Vice President Global Sustainability bei Yanfeng.

Die Unternehmen sind froh, dass die gemeinsame Aktion auch bei den Beschäftigten auf rege Beteiligung gestoßen ist. "Wir freuen uns darüber, dass wir damit Menschen helfen können, die auf eine Blutspende angewiesen sind, und uns unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Aktion so toll unterstützt haben", sind sich die beiden Unternehmen einig.

Über Yanfeng

Yanfeng ist ein weltweit führender Automobilzulieferer, der sich auf automobiles Interieur, Exterieur, Sitze, Cockpit-Elektronik und passive Sicherheitssysteme fokussiert. Das Unternehmen beschäftigt global rund 55.000 Mitarbeiter an über 240 Standorten. Das technische Team von 4.200 Experten ist in zehn Forschungs- und Entwicklungszentren und anderen regionalen Büros tätig und verfügt über umfassende Kompetenzen, einschließlich Engineering und Softwareentwicklung, Design und Testvalidierung. Yanfeng ist auf Smart-Cabin-Konzepte (Konzepte für intelligente Fahrgasträume) und Leichtbautechnologien spezialisiert und unterstützt Automobilhersteller dabei, mit marktführenden Lösungen den mobilen Innenraum der Zukunft zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.yanfeng.com.

Über Mobilize Financial Services | RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland

Mobilize Financial Services ist eine Marke der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, der deutschen Niederlassung der französischen RCI Banque S.A., die in 36 Ländern weltweit aktiv ist. Die Automobilbank Mobilize Financial Services bietet in Deutschland Produkte zu Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan an. Als Renault Bank direkt ist RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbH bietet Versicherungsprodukte seit 2017 auch online an. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.

