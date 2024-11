EUMB Pöschk

Die besten Schulen Berlins: 12 Klima-Aktivitäten und -Projekte ausgezeichnet

Pressebesuche an Siegerschulen

Berlin (ots)

Für mehrere hundert Schülerinnen und Schüler in Berlin gibt's in diesem Jahr eine zusätzliche Seite in der Zeugnismappe: sie sind "Berliner Klima Schüler" oder "Berliner Klima Schülerin" 2024! Insgesamt 12 schulische Aktivitäten für das Klima wurden in diesem Jahr von einer hochkarätigen Jury mit der Auszeichnung "Berliner Klima Schule" belohnt. Neben ihren persönlichen Auszeichnungen haben die Kinder und Jugendlichen damit gleichzeitig auch einen wichtigen Titel an die eigene Schule geholt: Berlins wichtigste Schulauszeichnung für Klimaschutz und Nachhaltigkeit.

Auch für die Lehrerinnen und Lehrer, die in entsprechende Projekte eingebunden waren, hat sich ihr Engagement an der Schule ausgezahlt: sie erhalten den Titel "Berliner Klima Lehrerin" oder "Berliner Klima Lehrer" - selbstverständlich beurkundet. Darüber hinaus gibt es für alle 12 Sieger-Projekte jeweils 500 Euro für die Projektkasse und die Produktion eines kurzen Image-Films für die ausgezeichnete Aktivität. Diese werden im Vorlauf zum Wettbewerbsjahr 2025, das nun in die Vorbereitung geht, auch auf den Social Media-Kanälen der Berliner Klima Schulen sukzessive zu bestaunen sein.

Die Breite der ausgezeichneten Aktivitäten zeigt dabei auch in diesem Jahr wieder, wie bunt und divers Klimaschutz und Nachhaltigkeit an Schulen bereits sind - thematisch wie auch strukturell. Von vielen Projekten zur Schulhofbegrünung über integrierte Nachhaltigkeitskonzepte bis zu Gletscher-Exkursionen oder technischen Lösungen zur Energieeinsparung oder für einen themengerechteren Unterricht: der Wettbewerb zeigt eindrucksvoll, dass auch eine kleine selbstorganisierte Schüler-AG schon richtig was bewegen kann. Und wenn die ganze Schule mitzieht, dann entsteht teilweise wirklich groß(artig)es!

Ausgezeichnete Schulen in 2024 & Pressetermine zur Preisübergabe

Folgende Schulen wurden ausgezeichnet:

Mühlenau-Grundschule (Steglitz-Zehlendorf), Fuchsberg-Grundschule (Marzahn-Hellersdorf), Zinnowwald-Grundschule (Steglitz-Zehlendorf), Friedrich-Ebert-Gymnasium (Charlottenburg-Wilmersdorf), Hildegard-Wegscheider-Gymnasium (Charlottenburg-Wilmersdorf), Hans-Grade-Schule (Treptow-Köpenick), Schule am Bienwaldring (Neukölln), Goethe-Gymnasium Lichterfelde (Steglitz-Zehlendorf), Emil-Fischer-Schule (Reinickendorf), Humboldt-Gymnasium Tegel (Reinickendorf), Anna-Freud-Schule (Charlottenburg), OSZ TIEM (Spandau)

Zahlen zum Wettbewerb

Wettbewerbsteilnahmen: 85 Einzeleinsendungen

Stärkster Bezirk (meiste Schulteilnahmen): Charlottenburg-Wilmersdorf (12 Schulen)

Stärkste Schulform: Gymnasium (17), Grundschule (15)

Auszeichnungen: 12, davon 3 Innovationspreise und 1 Sonderpreis, verliehen durch das Netzwerk der Klimabildungsträger Berlins www.klimabildung.berlin

Preisgelder: 12 x 500 Euro = 6.000 Euro

Eine Detail-Auswertung des Wettbewerbs können Sie ab Mitte nächster Woche bei uns abfragen.

Der Wettbewerb findet auch in 2025 wieder statt, Vormerkungen zum Wettbewerbsstart auf Social Media oder via Newsletter auf der o.a. Website zum Wettbewerb.

