British American Tobacco kommt zum Auftakt des Großen Preises von Deutschland nach Hockenheim

Dieses Wochenende wird British American Tobacco (BAT) seine Marke LYFT über seine globale Partnerschaft mit McLaren beim Großen Preis in Hockenheim präsentieren.

LYFT ist ein zentraler Bestandteil des globalen Portfolios potenziell risikoreduzierter Produkte (PRRPs) von BAT. LYFT - ein innovativer weißer Nikotin-Pouch zum oralen Gebrauch - bietet erwachsenen Rauchern eine komfortable und spannende Möglichkeit, Nikotin mit einem potenziell deutlich geringeren Risiko als bei Zigaretten zu konsumieren. LYFT kann diskret unterwegs verwendet werden, an jedem Ort und zu jeder Zeit, indem man den Pouch unter die Oberlippe schiebt und das Nikotin dann über das Zahnfleisch aufgenommen wird. LYFT enthält keinen Tabak. Stattdessen wird es aus Zutaten in Lebensmittelqualität hergestellt, u.a. Eukalyptus- und Kieferfasern, natürlich gewonnenem Nikotin, Wasser, Aromastoffen und Süßungsmitteln.

British American Tobacco hat das Ziel, erwachsenen Rauchern und Nikotinkonsumenten eine Reihe innovativer Produkte neuer Kategorien mit einem reduzierten Risikopotenzial im Vergleich zum Rauchen anzubieten. Das Unternehmen bietet ein Produktsortiment dieser neuen Kategorien an, das von Dampfprodukten über Tabakerhitzer bis zu modernen Produkten zum oralen Gebrauch reicht, darunter LYFT. LYFT ist derzeit in Schweden, Großbritannien, Russland und der Tschechischen Republik verfügbar und wurde kürzlich in Österreich eingeführt.

BAT setzt sich auch dafür ein, deutschen Verbrauchern eine Auswahl potenziell risikoreduzierter Alternativen zur Zigarette anzubieten. Seine E-Zigarettenmarke Vype ist seit Ende 2015 in Deutschland verfügbar. Jüngste Zahlen (Nielsen Smart Shopper, Online-Auswertung von ~1.250 Nutzern von E-Zigaretten, 24. März - 9. April 2019) zeigen, dass 12 Prozent der regelmäßigen Nutzer von E-Zigaretten Vype verwenden (5 Prozentpunkte mehr als der Anteil bei der zweitgrößten Marke). Kürzlich führte das Unternehmen seine Marke EPOK, ein Kautabak-Produkt für den oralen Gebrauch, in Deutschland ein.

"Transforming Tobacco", die Ambition von BAT zur Transformation des Tabakgeschäftes, will Verbrauchern risikoreduzierte Tabak- und Nikotinprodukte zur Verfügung stellen. Die Partnerschaft mit McLaren bietet BAT eine Plattform zur Beschleunigung dieser Reise und zur Steigerung der weltweiten Bekanntheit seiner PRRPs.

Hierzu Ralf Wittenberg, DACH Area Director:

"Wir sind überaus stolz und erfreut über unsere Partnerschaft mit McLaren, mit deren Hilfe wir die Geschwindigkeit, mit der wir Innovation und Transformation schaffen, noch weiter erhöhen können. Wir erhalten dadurch Zugang zu einer wahrhaft globalen Plattform, mit der wir eine größere Resonanz für unsere potenziell risikoreduzierten Produkte erzeugen können, einschließlich unserer Marke LYFT, die wir kürzlich in Österreich eingeführt haben. Wir freuen uns auf die Präsentation von LYFT am kommenden Wochenende in Hockenheim. Wir wollen, dass so viele Raucher wie möglich in Deutschland, Österreich und der Schweiz von unseren potenziell risikoreduzierten Produkten erfahren, in der Hoffnung, dass sie sich für diese Alternativen zum Rauchen entscheiden werden."

Über British American Tobacco

British American Tobacco ist eines der weltweit führenden Konsumgüterunternehmen, das Millionen Konsumenten auf der ganzen Welt Tabak- und Nikotinprodukte verschiedener Kategorien anbietet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 55.000 Menschen, ist in mehr als 50 Ländern Marktführer und verfügt über 55 Fabriken in 48 Ländern (Stand: Ende 2018). Das strategische Sortiment besteht aus den globalen Zigarettenmarken sowie einer wachsenden Anzahl an potenziell risikoreduzierten Produkten. Dazu gehören neben Dampf- und Tabakerhitzungsgeräten auch moderne Produkte zum oralen Gebrauch - einschließlich tabaklose Nikotin-Pouches - und traditionelle Produkte zum oralen Gebrauch wie Snus und Kautabak.

In DACH (Deutschland, Österreich und der Schweiz) beinhaltet das Sortiment von British American Tobacco einige der beliebtesten Tabakmarken wie etwa Lucky Strike, Pall Mall, Dunhill, Parisienne, Vogue, HB, Lord, Prince, Samson, Javaanse Jongens und Schwarzer Krauser. Neben dem traditionellen Tabakgeschäft bietet British American Tobacco auch E-Zigaretten unter der Marke Vype (Deutschland) an sowie den Tabakerhitzer glo (Schweiz), weiterhin den modernen Kautabak EPOK (Schweiz und Deutschland) und das moderne, tabaklose Produkt für den oralen Gebrauch LYFT (Österreich).

Mehr Informationen finden Sie auf: www.bat.com, www.bat.de, www.bat.ch, www.bat-austria.at und www.bat-science.com

