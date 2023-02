Didacta Ausstellungs- und Verlagsgesellschaft mbH

Digitale Kompetenz gehört fest in die Bildungspläne der Schulen und Kitas

D21-Digital-Index bekräftigt Forderung des Didacta Verbandes

Die Mehrheit der Deutschen glaubt an den positiven Einfluss der Digitalisierung für Teilhabe, Zusammenhalt und die Meinungsbildung in der Gesellschaft. Um demokratische Prozesse zu stärken, ist digitale Kompetenz unerlässlich, deren Erwerb schon in Schule und Kita beginnt. Davon ist der Didacta Verband überzeugt und fordert, digitale Kompetenz fest in den Bildungsplänen aufzunehmen. Seine Forderung wird bekräftigt durch die Ergebnisse des neuen D21-Digital-Index, die heute von der Initiative D21 vorgestellt wurden.

"Schulen und Kitas haben den gesellschaftlichen Auftrag, Kinder und Jugendliche auf eine Welt vorzubereiten, die sich immer schneller wandelt. Digitale Aufklärung legt dabei einen Grundstein für lebenslanges Lernen und Teilhabe. Dafür braucht es die richtigen Rahmenbedingungen und dazu zählt, digitale Kompetenz in den Bildungsplänen aller Schulformen und der Kitas zu verankern", fordert Jürgen Böhm, Vorstandsmitglied des Didacta Verbandes.

Böhm: "In der Kultur der Digitalität kommt es mehr denn je darauf an, ein Leben lang Schritt zu halten. Sich den Zugang zur digitalen Welt zu erschließen, reicht dabei längst nicht aus. Der D21-Digital-Index bestätigt: Wir müssen uns auf Kompetenzen verlassen können, die es uns ermöglichen, digitale Zusammenhänge zu erkennen und neue, immer schneller aufeinanderfolgende Entwicklungen anzunehmen, bevor der Veränderungsdruck uns dazu zwingt."

Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher sollen Kindern und Jugendlichen den Weg zu mündigen, kompetenten und reflektierten Nutzerinnen und Nutzern digitaler Medien ebnen. Dafür müssen die Lehrenden schon in der Ausbildung, und später durch geeignete Fortbildungsmaßnahmen, befähigt werden. Sie sollen jungen Menschen dabei helfen, Informationen nicht nur zu finden, sondern auch ihre Richtigkeit zu beurteilen und Fake News zu erkennen. Sie sollen sie anleiten, neue KI-Anwendungen wie ChatGPT zu nutzen, und zugleich deren Funktionsweise zu verstehen, um sich vor möglichen Desinformationen zu schützen.

Auf dem Weg dorthin ist noch ein gutes Stück zurückzulegen. Der D21-Digital-Index zeigt: Nicht einmal die Hälfte der Schülerinnen und Schüler traut sich zu, die Richtigkeit von Informationen und ihren Quellen zu überprüfen. Ihr Nutzungsverhalten ist vor allem durch bildbetonte Medien wie YouTube, Instagram und TikTok geprägt. Gleichzeitig zeigen sie eine hohe Bereitschaft, visuell aufbereiteten Informationen eher zu vertrauen. Auch für die Initiative D21 ergibt sich daraus ein klarer Auftrag: Medien- und Informationskompetenz und der Umgang mit Desinformationen gehören in den Lehrplan der Schulen. Desinformation als gesellschaftliches Phänomen brauche aber auch eine gesamtgesellschaftliche Resilienz im Umgang mit dieser.

Zum Hintergrund

Der D21-Digital-Index liefert jährlich ein umfassendes Lagebild zur digitalen Gesellschaft in Deutschland. Er zeigt auf empirischer Grundlage auf, wie die Gesellschaft die Veränderungen durch die Digitalisierung adaptiert und wie gut sie für die Herausforderungen des digitalen Wandels gerüstet ist. Der Didacta Verband ist Unterstützer der Studie.

Am 27. Februar 2023 findet anlässlich der Veröffentlichung der Studie D21-Digital-Index 2022/2023 der #D21talk - Fachkongress Digitale Gesellschaft im Amplifier in Berlin statt, gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Jürgen Böhm wird daran als Vorstand des Didacta Verbandes teilnehmen.

