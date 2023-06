Xiaomi

Xiaomi 13 Ultra: Marktstart am 12. Juni in Europa

Düsseldorf (ots)

Nach seinem außergewöhnlichen Erfolg in China steht das Xiaomi 13 Ultra kurz vor seinem Marktstart in Europa. Das neueste Flaggschiff-Smartphone, das aus der Zusammenarbeit zwischen Xiaomi und Leica hervorgegangen ist, sorgt für einen Entwicklungssprung in der Mobilfotografie-Technologie. Das Smartphone bietet höchste Funktionalität für alle, denen mobile Fotografie auf professionellem Niveau wichtig ist. Das Xiaomi 13 Ultra wird ab dem 12. Juni offiziell verfügbar sein.

"Mit dem Xiaomi 13 Ultra wollten wir etwas wirklich Besonderes schaffen - und unsere Nutzer erneut überraschen. Durch kontinuierliche Anstrengungen ist es den Ingenieuren von Xiaomi und Leica gelungen, Leicas professionelle optische Kompetenzen in die Mobilbildgebung einzubringen. Das Ergebnis ist das derzeit beste Leica Summicron Objektiv auf unseren Smartphones. Ich bin sicher, unsere Fans und alle Fotografie-Liebhaber in Westeuropa werden sich freuen, die außergewöhnliche Qualität unseres neuen Premium-Flaggschiffs sehr bald zu erleben", so Ou Wen, General Manager von Xiaomi Westeuropa.

Das Xiaomi 13 Ultra ist das Ergebnis unermüdlicher Anstrengungen, um meisterhafte Mobilfotografie zu ermöglichen. Das Xiaomi 13 Ultra ist ab dem 12. Juni um 10 Uhr erhältlich und wird in begrenzter Stückzahl ausgeliefert: Der Preis sowie die Verfügbarkeit bei Handelspartnern werden in Kürze bekanntgegeben.

