Neue Kooperation der ADAC Stiftung: Spielend lernen in der Kinder-Verkehrsschule im Ravensburger Spieleland

Ab sofort betreibt die ADAC Stiftung als Kooperationspartner die Kinder-Verkehrsschule im Freizeitpark Ravensburger Spieleland und setzt sich so mit einem weiteren Projekt für die Verkehrssicherheit von Kindern ein. Auf rund 800 m² werden Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren mit den wichtigsten Verhaltensweisen und Regeln des Straßenverkehrs vertraut gemacht - interaktiv, mit viel Spaß, geschultem Personal und den Verkehrshelden der ADAC Stiftung Frieda & Felix sowie dem schlauen Raben ADACUS.

"Kinder sind im Straßenverkehr besonders zu schützen, da sie aufgrund ihres Entwicklungsstandes noch nicht in der Lage sind, Gefahren richtig einzuschätzen. Indem wir sie dafür sensibilisieren und mit ihnen das richtige Verhalten üben, können wir zu ihrer Sicherheit maßgeblich beitragen" sagt Dr. Andrea David, Vorstand der ADAC Stiftung. "Ich freue mich sehr, mit dem Ravensburger Spieleland einen perfekten Partner gefunden zu haben, um das wichtige Thema Verkehrssicherheit mit hohem pädagogischem und inhaltlichem Anspruch praxisnah und mit ganz viel Spaß den Kindern näher zu bringen."

In einer Theorieeinheit werden zunächst wichtige Inhalte vermittelt: die richtige Sicherung im Auto, der Bremsweg, das korrekte Verhalten an Zebrastreifen und Fußgängerampel sowie die Rechts-vor-Links-Regel. Im Anschluss können die Kinder das Gelernte auf einem großen Parcours trainieren, der wie ein Verkehrsübungsplatz gestaltet ist. Hier steht der Perspektivwechsel im Vordergrund: Am Steuer vom Miniaturfahrzeugen und mit rund 2 km/h lernen die Kinder erstmalig die Fahrerperspektive kennen und verinnerlichen so die wichtigsten Verkehrsregeln und Verkehrsschilder. Unterstützt werden die Kinder dabei von qualifizierten Betreuern, die ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wer den Parcours fehlerfrei durchfahren hat, erhält den begehrten Kinder-Führerschein - ausgestellt von Frieda und Felix.

"Ravensburger steht für Bildung und Gemeinsamkeit. In unserer Kinder-Verkehrsschule verbinden wir diese Werte mit viel Spaß. Daher ist es für uns besonders wichtig, dass diese Attraktion mit einem starken Partner durchgeführt wird. Die ADAC Stiftung setzt sich täglich dafür ein, Kindern und Eltern die Gefahren im Straßenverkehr aufzuzeigen. Wir sind daher sehr froh, die ADAC Stiftung als neuen Kooperationspartner und auch als Partner unserer Internationalen Verkehrssicherheitstage gewonnen zu haben", freut sich Siglinde Nowack, Geschäftsführerin des Ravensburger Spielelands.

Über die ADAC Stiftung:

Die gemeinnützige und mildtätige ADAC Stiftung fördert Forschungs- und Bildungsmaßnahmen zur Vermeidung von Unfällen, um mit wissenschaftlichen Erkenntnissen die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Außerdem sensibilisiert die ADAC Stiftung Kinder und Jugendliche mit eigenen Programmen für Gefahren im Straßenverkehr. Durch die Förderung der Mobilitätsforschung trägt die Stiftung dazu bei, den Straßenverkehr nachhaltiger zu gestalten. Zudem leistet die ADAC Stiftung einen wichtigen Beitrag zu mehr Sicherheit und Innovation im Amateur-Motorsport. Die Stiftung unterstützt außerdem hilfsbedürftige Unfallopfer mit Maßnahmen, die ihnen ein Stück ihrer persönlichen Mobilität zurückgeben. Mit dem Förderschwerpunkt Rettung aus Lebensgefahr unterstützt die ADAC Stiftung die Luftrettung im In- und Ausland und die Verbesserung der akut- und notfallmedizinischen Versorgung von Notfallopfern. Die ADAC Luftrettung gGmbH ist eine 100-prozentige Tochter der ADAC Stiftung und eine der größten Luftrettungsorganisationen in Europa.

Über das Ravensburger Spieleland & Feriendorf

Seit 1998 steht das Ravensburger Spieleland für Abenteuer, Spiel und Action für die ganze Familie. Das Mitmach-Konzept des Freizeitparks am Bodensee lädt Kinder von zwei bis zwölf Jahren ein, gemeinsam mit ihren Eltern zu erleben, zu lernen und jede Menge Spaß zu haben. Mitten im Grünen entdecken jährlich 400.000 Besucher die mehr als 70 Attraktionen in acht Themenwelten - und erleben dabei unvergessliche Familien-Momente. Ergänzt wird das Angebot seit 2016 von einem Übernachtungsangebot im parkeigenen Feriendorf mit 50 Ferienhäusern, 16 Forscher-Zelten, 40 Caravan-Stellplätzen und 24 Zeltplätzen.

