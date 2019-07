e-Mobilität auf zwei Rädern testen / ADAC SE startet Pilotprojekt in München / e-Bikes: Anlieferung, Montage, Einweisung vor der Haustür / ADAC e-Ride knüpft an ADAC Zweirad-Tradition an

ADAC SE

München (ots)

Im Zuge seiner Offensive "Wir machen Deutschland e-mobil" bietet der ADAC seinen Mitgliedern - neben aktuellen Informationen und zahlreichen Beratungsleistungen - auch die Möglichkeit, neue Mobilitätsangebote in der Praxis auszuprobieren. Bisher kann man über den ADAC Elektroautos leasen oder mieten sowie per App bzw. Karte den Strom für den elektrischen Pkw bezahlen. Jetzt kann Elektromobilität auch auf zwei Rädern erprobt werden. Zunächst bis Ende Oktober im Stadtgebiet München gemeinsam mit dem Micromobility Start-up Rydies GmbH.

"Allein in Deutschland wurden 2018 rund 980.000 e-Bikes verkauft," so Mahbod Asgari, Vorstand der ADAC SE. "Aber viele Verbraucher sind aufgrund der Angebotsvielfalt noch verunsichert. Mit unserem Pilotprojekt ADAC e-Ride bieten wir ein umfassendes Paket. Wir wollen sehen, wie Elektromobilität auf zwei Rädern in den Alltag passt und unseren Mitgliedern die Möglichkeit geben, die e-Bikes zu Vorzugskonditionen zu testen."

Gestartet wird mit drei unterschiedlichen e-Bikes, die sich in Angebotsform und Ausrichtung unterscheiden: das BMW Active Urban Hybrid, das Van Moof Electrified S 2 und das Univega Geolight B von Greenstorm. Es handelt sich hierbei um sogenannte Pedelecs, die bis 25 km/h elektrisch unterstützt werden können. Für diese Fahrzeuge ist kein Führerschein oder Versicherungskennzeichen erforderlich und sie dürfen auf Radwegen genutzt werden.

Für jedes e-Bike gibt es ein unterschiedliches Angebotspaket: Das BMW e-Bike wird klassisch zum Kauf angeboten. Das Van Moof Bike kann nach dem Kauf für 30 Tage im Alltag getestet und in dieser Zeit jederzeit zurückgegeben werden. Das Univega Modell wird monatlich abonniert, kann somit ausgiebig gefahren und später einfach zurückgegeben oder ebenfalls gekauft werden.

Das Komplett-Paket von ADAC e-Ride beinhaltet für alle Modelle einen Rabatt für ADAC Mitglieder und ein individuelles Sicherheitspaket. Die Pedelecs werden an jede Adresse im Stadtgebiet München angeliefert, fachgerecht zusammengebaut, und der Verpackungsmüll wird entsorgt. Zudem bekommt jeder e-Bike-Neuling eine persönliche Einweisung.

Mit ADAC e-Ride knüpft der ADAC an seine Zweirad-Tradition an, schließlich wurde der Mobilitätsclub 1903 als Deutsche Motorradfahrer-Vereinigung gegründet. Die Maschinen von damals waren optisch eher Fahrräder mit Motor - ähnlich den e-Bikes von heute.

Produktangebot

Details zu den e-Bikes, zu den Angebotspaketen und zu den Preisen gibt es unter: www.adac.de/e-ride

Über die ADAC SE:

Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 34 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2017 hatte die ADAC SE rund 3400 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,165 Mrd. Euro sowie einen Gewinn vor Steuern von 125,5 Mio. Euro.

