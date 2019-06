ADAC SE

Pfingstferien: Tipps für eine stressfreie Autoreise

Vorverkauf spart Zeit und schont Nerven

München (ots)

Das Hotel ist gebucht, die Koffer sind gepackt, die Reise geplant. Wären da nicht die vielen Kleinigkeiten, die noch für Stress sorgen könnten: etwa die Idee, kurz vor der Grenze zu Österreich noch schnell die Vignetten zu besorgen. Wenn Pfingsten vor der Tür steht und viele in den Süden fahren, ist nicht nur mit viel Verkehr und Staus zu rechnen, sondern auch mit großem Andrang an Tankstellen und Raststätten in Grenznähe.

Unsere Tipps für eine entspannte Anreise:

- Alle notwendigen Vignetten schon bequem vor der Reise erwerben.

- Vignette richtig anbringen, um Ärger zu vermeiden: Die Vignette darf nicht im Bereich des Tönungsstreifens kleben. Die exakte Anleitung steht auf der Rückseite der Vignette.

- Bestimmte Streckenabschnitte kosten - unabhängig von der Vignette - eine Sondermaut: Für Brenner-, Tauern- und Pyhrnautobahn, Arlberg- und Karawankentunnel (in Richtung Süden) gibt es im Vorverkauf digitale Streckenmauttickets, mit denen die Mautstelle ohne anzuhalten passiert werden kann. Auch das spart Zeit und vor allem Nerven.

Die digitale Streckenmaut ist auf allen geöffneten Mautspuren gültig, außer auf der Go-Spur. Die ist weiterhin ausschließlich für Fahrzeuge über 3,5 t reserviert, Verstöße werden mit einer Strafe geahndet.

- Wer nicht "kleben" will, kann als Alternative die digitale Vignette nutzen. Beim Kauf wird das Kfz-Kennzeichen erfasst und an Kontrollpunkten identifiziert. Zur Sicherheit gibt es eine Bestätigung in Papierform.

Produktangebot

Die digitale Vignette kann in einer ADAC Geschäftsstelle erworben werden - denn nur beim Direktkauf entfällt die gesetzliche Sperrfrist und die Vignette kann sofort gültig werden. Der Grund: Beim Online-Kauf der digitalen Vignette greift - ebenso wie beim Erwerb am Telefon - der sogenannte Konsumentenschutz. Wegen des Rückgaberechts gilt die digitale Vignette dann frühestens am achtzehnten Tag nach dem Kauf.

Die digitale Streckenmaut kann in allen ADAC-Geschäftsstellen sowie telefonisch unter 0800 5 10 11 12 erworben werden.

Die Klebevignetten für Österreich, Tschechien, Slowenien und die Schweiz können in allen ADAC-Geschäftsstellen und im Internet unter www.adac-shop.de sowie telefonisch unter 0800 5 10 11 12 erworben werden.

