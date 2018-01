München (ots) - Weit über 100.000 Kilometer legen die ADAC Inspekteure jedes Jahr zurück, um sich vor Ort persönlich ein Bild von den Campingplätzen in Europa zu machen und ihre Bewertung abzugeben. Die bis zu 300 Einzelinformationen fließen dann in den ADAC Campingführer ein, dessen aktuelle Ausgaben 2018 soeben erschienen sind.

Die Inspekteure ermöglichen mit ihren Eindrücken die Bewertung der Plätze in einem 5-Sterne-System und die Klassifikation in zehn Bereichen: Anzahl und Qualität der Sanitäranlagen, Größe, Ausstattung, Pflege und Gestaltung des Platzgeländes, Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie, Freizeitangebot sowie Bademöglichkeiten. Die Bewertungskriterien werden dabei regelmäßig den aktuellen Trends und Entwicklungen angepasst. Piktogramme erläutern unter anderem, für welche Zielgruppen ein Platz besonders geeignet ist: zum Beispiel für Familien mit Kindern, Wohnmobilfahrer oder Wintercamper.

109 Plätze in Europa erreichten im aktuellen ADAC Campingführer 2018 (2 Bände: Deutschland/Nordeuropa und Südeuropa) die Top-Empfehlung "5 Sterne" und wurden auf der ADAC Campinggala im Vorfeld der Messe CMT in Stuttgart ausgezeichnet. Dr. Carsten C. Hübner, Geschäftsführer der ADAC Verlag GmbH: "Camping liegt voll im Trend, die Nachfrage steigt kontinuierlich und zugleich auch das Anspruchsniveau der Urlauber. Hohe Qualität in allen Bereichen sowie perfekt zugeschnittene Angebote für unterschiedlichste Zielgruppen sind gefordert. Es ist für die gesamte Campingbranche wichtig, den Service für die Gäste hochzuhalten und immer weiter zu verbessern."

Die sechzehn ADAC Superplätze in Deutschland:

Schleswig-Holstein Ostseecamping Familie Heide, Kleinwaabs Camping- und Ferienpark Wulfener Hals, Wulfen Camping Rosenfelder Strand, Grube Insel-Camp Fehmarn, Meeschendorf

Niedersachsen Südsee-Camp, Wietzendorf Alfsee Ferien- und Erholungspark, Rieste

Mecklenburg-Vorpommern Campingpark Havelberge, Groß Quassow Campingpark Kühlungsborn, Kühlungsborn

Brandenburg Familienpark Senftenberger See, Großkoschen

Sachsen Campingpark LuxOase, Kleinröhrsdorf

Baden-Württemberg Ferienparadies Schwarzwälder Hof, Seelbach Hegau Familien-Camping, Tengen Camping Münstertal, Münstertal

Bayern Kur- & Feriencamping Holmernhof's Dreiquellenbad, Bad Griesbach im Rottal Camping Hopfensee, Hopfen am See Strandcamping Waging, Waging am See

Dr. Carsten C. Hübner konnte auf der ADAC Campinggala eine weitere Neuerung vorstellen: den Relaunch des Onlineportals ADAC Campingwelt. "Wir haben unseren digitalen Service für Campingfreunde deutlich verbessert. Unsere Website, auf der alle relevanten Campinginformationen zu finden sind, ist runderneuert und jetzt auch von unterwegs optimal abrufbar. Das Layout wurde von Grund auf überarbeitet und mobilfähig gemacht, die Inhalte sind neu aufbereitet. Die Urlauber möchten - schon bevor sie buchen - Inspiration, Orientierung, unsere neutrale Bewertung sowie praktische Tipps. All das liefert unsere neue Website. Sie ist optimiert für alle Endgeräte, also auch perfekt für Smartphone oder Tablet - ganz bequem im Café oder auf der Wohnzimmercouch."

Unter www.adac.de/camping kann man sich auf der Suche nach dem perfekten, individuellen Feriendomizil inspirieren lassen, findet Tipps aus der Praxis, gesetzliche Bestimmungen in den jeweiligen Reiseländern sowie tolle Angebote und Produkte rund ums Campen.

