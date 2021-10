RWB PrivateCapital Emissionshaus AG

Acht weitere Private-Equity-Dachfonds der RWB zahlen bis zu 40 Prozent an Anleger aus

Bild-Infos

Download

Oberhaching (ots)

Tausende Anlegerinnen und Anleger erhalten im Dezember Auszahlungen aus acht weiteren Private-Equity-Dachfonds der RWB. Der RWB Direct Return I etwa zahlt im ersten Jahr seiner Auszahlungsphase plangemäß aus. Anleger des RWB India III hingegen erhalten in ihrer vierten Auszahlung 40 Prozent auf einen Schlag. Insgesamt erhöht sich die Zahl der in 2021 getätigten Auszahlungen auf 18.

Die folgenden Dachfonds zahlen im Dezember 2021 aus:

RWB Germany I: 15 Prozent (1. Auszahlung)

RWB Germany II: 15 Prozent (4. Auszahlung)

RWB Germany III: 20 Prozent (5. Auszahlung)

RWB Asia I: 20 Prozent (2. Auszahlung)

RWB Direct Return I: 5 Prozent (1. Auszahlung)

RWB India I: 20 Prozent (7. Auszahlung)

RWB India III: 40 Prozent (4. Auszahlung)

RWB Secondary IV: 10 Prozent (4. Auszahlung)

"In einem von Niedrigzinsen und hohen Inflationsraten geprägten Marktumfeld freuen wir uns, solch positive Nachrichten an unsere Anlegerinnen und Anleger senden zu können", sagt Norman Lemke, Vorstand der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG. "Mit alternativen Anlageklassen wie Private Equity kann der reale Vermögensaufbau gelingen. Die zunehmende Frequenz unserer Auszahlungen belegt einmal mehr, dass dieses Konzept auch für Privatanleger aufgeht", so Lemke weiter.

Aktuell können Anleger ab 5.000 Euro einmalig oder 50 Euro monatlich in den Private-Equity-Dachfonds RWB International 8 investieren. Zudem ist noch bis Ende des Jahres die Beteiligung am RWB Direct Return III möglich, dessen Konzept eine kürzere Laufzeit vorsieht.

Über die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG:

Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG (RWB) bietet Privatanlegern seit 1999 einen Zugang zu hochqualitativen institutionellen Private-Equity-Fonds. Über sicherheitsorientierte Dachfondslösungen ermöglicht die RWB den Einstieg in die Anlageklasse zielgruppengerecht mit vergleichsweise niedrigen Zeichnungssummen. Mit rund 140.000 Beteiligungsverträgen ist das Haus der erfahrenste Anbieter Europas in diesem Kundensegment.

Mehr unter: www.rwb-ag.de

Original-Content von: RWB PrivateCapital Emissionshaus AG, übermittelt durch news aktuell