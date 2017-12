12.18. Investment Management GmbH werden Miteigentümer der "LOVELACE GmbH"

Kai Richter und Jörg Lindner, Geschäftsführende Gesellschafter der 12.18. Investment Management GmbH. Copyright: Nicole Gehring/12.18. Investment Management GmbH. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/122566 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei.... mehr Bild-Infos Download

Düsseldorf (ots) -

- Düsseldorfer 12.18. Investment Management beteiligt sich an LOVELACE GmbH

- "Lovelace Hotel Happening" ist weltweit erstes "Pop-Up-Hotel" seiner Art

- Innovatives Konzept vereint Mischnutzung aus Hotel, Gastronomie, Event- und Kultur-Location sowie Creative Workspace

Die Düsseldorfer 12.18. Investment Management GmbH steigt in das nächste innovative Immobilienprojekt ein: Seit Anfang Dezember ist das Unternehmen Miteigentümer an der LOVELACE GmbH, bekannt durch das "Lovelace Hotel Happening". Das weltweit erste "Pop-Up-Luxushotel" seiner Art reiht sich ideal in die außergewöhnlichen Projekte der 12.18. Investment Management ein. Gemäß der Unternehmensphilosophie "Anders. Aus Prinzip" fokussiert sich die 12.18. Investment Management GmbH auf die Konzeption und Umsetzung touristischer Objekte mit großem Entwicklungspotential. Im Fokus steht dabei nicht nur, neue Standards zu setzen, sondern auch, das Besondere zu realisieren. Zu dem vielfältigen Portfolio gehören das umfangreich modernisierte SCHLOSS Hotel Fleesensee in Mecklenburg-Vorpommern sowie das Ferienresort "Weiße Wiek" im Ostseebad Boltenhagen, das aus zwei Hotels und einem 5-Sterne-Yachthafen besteht. In der Bauphase befinden sich derzeit zudem das in Waren an der Müritz gelegene Maremüritz Yachthafenresort & SPA, ein Lifestyle-Hotel auf Teneriffa und die neu geschaffene Luxushotelmarke Seven Pines Hotels und Resorts mit einem repräsentativen Objekt auf Ibiza.

Gregor Wöltje, einer der Geschäftsführer der LOVELACE GmbH: "Die enorm positive Resonanz der Gäste zeigt, dass wir mit unserem Konzept 'Lovelace Hotel Happening' richtig liegen. Wir haben nach Partnern gesucht, die unser progressives Konzept verstehen und uns mit ihrem Know-How bei der Umsetzung zukünftiger Projekte gut unterstützen können. Mit einem innovativen Investment- und Development Partner wie der 12.18. Investment Management GmbH an der Seite fühlen wir uns gut gerüstet für die nächsten Schritte."

"Wir sind sehr stolz auf unsere Beteiligung an der LOVELACE GmbH", sagt Jörg Lindner, geschäftsführender Gesellschafter der 12.18. Investment Management GmbH. "Als Experte für hochklassige Hotelimmobilien sehen wir hier eine reizvolle Möglichkeit, unser Know-How aus der Immobilien- und Hotelleriebranche mit LOVELACE' innovativen Ideen zu verknüpfen und gemeinsam außergewöhnliche Projekte zu entwickeln." Kai Richter, ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter der 12.18. Investment Management GmbH, fügt hinzu: "Wir freuen uns neben der partnerschaftlichen Zusammenarbeit für das 'Lovelace Hotel Happening' außerdem auf Impulse für unsere Projekte. Denn es ist unsere Stärke, stets neue Maßstäbe zu setzen und mit besonderen Immobilien zu überraschen und zu begeistern."

Es ist das weltweit erste Pop-Up-Luxushotel seiner Art: Im September 2017 sorgte die LOVELACE GmbH mit der Eröffnung ihres "Lovelace Hotel Happening" in der ehemaligen Zentrale der HypoVereinsbank im Herzen Münchens für nationale und internationale Aufmerksamkeit. Das sogenannte "Hotel Happening" verknüpft nicht nur Hotellerie und Gastronomie mit interkultureller Eventlocation, sondern findet außerdem nur 18 Monate lang statt. Hotelgäste können sich auf 30 Hotelzimmer im radikal-modernen Design, gepaart mit dem historischen Ambiente des Gründerzeitgebäudes, freuen. Bis Anfang 2019 erwartet Besucher des "Lovelace Hotel Happening" zudem ein täglich wechselndes Programm aus Musik- und Kunst-Performances, Lesungen und Diskussionsrunden, Partys und Firmenveranstaltungen. 1,4 Millionen Euro investierte die LOVELACE GmbH in die "Zwischennutzung" der 4.800 Quadratmeter großen Fläche.

ÜBER 12.18.

Fokus und Expertise der 12.18. Investment Management GmbH sind klar gesetzt: hochklassige Investments in einzigartige touristische Immobilienobjekte. Sechs außergewöhnliche Projekte mit einem Investmentvolumen von 234 Millionen Euro und mehr als 1.000 Mitarbeitern betreut das Unternehmen aktuell in Deutschland und Europa. 12.18. profiliert sich dabei durch die professionelle Abbildung der gesamten Wertschöpfungskette: Von der ersten Standortbesichtigung und Wirtschaftlichkeitsberechnung über die weitere Planung, Konzeptionierung, Finanzierung und Ausführung eines Projekts bis hin zu Betrieb bzw. Vertrieb bietet das Unternehmen alles aus einer Hand.

Stammsitz der 12.18. Investment Management GmbH ist Düsseldorf. Der Firmenname setzt sich aus der Position des Anfangsbuchstabens der Nachnamen im Alphabet der beiden Geschäftsführenden Gesellschafter Kai Richter und Jörg Lindner zusammen. Im August 2016 wurde die 12.18. Hotel Management GmbH ausgegründet. Sie hat ihren Sitz in Berlin und verantwortet seither die strategische und operative Leitung der eigenen Hotelobjekte. Die ebenfalls zur Unternehmensgruppe gehörende 12.18. Vermögensmanagement GmbH ist für den Vertrieb der erworbenen Immobilien verantwortlich.

ÜBER THE LOVELACE - A HOTEL HAPPENING / 2017 - 2019

Das LOVELACE wurde als erstes Pop-Up-Hotel der Welt im September 2017 in der ehemaligen Zentrale der HypoVereinsbank im Herzen Münchens eröffnet. Das Projekt ist bis Anfang 2019 begrenzt. Das LOVELACE ist nicht nur ein Hotel mit 30 Zimmern, sondern ein Happening. Das tägliche Programm ist genauso wichtig wie die Zimmer und umfasst:

Culture: Ausstellungen, Performances, Konzerte, Lesungen, Filme Fashion & Design: Showrooms, Temporary Shops Society & Politics: Talks, Discussions, Conferences Eat & Drink: Coffee Shop, Kiosk, Streetkitchen Nightlife: Housetop-Bar, Club-Nights, Partys Business Events: Meetings, Seminars, Trainings

Auf fast 5.000 Quadratmetern treffen im LOVELACE spannende Menschen und spannende Ideen aufeinander. Pop und Politik, Kunst und Kommerz, Gesellschaft und Individuum. Die Partner hinter dem LOVELACE stammen aus ganz unterschiedlichen Bereichen: Gastronomie, Kunst, Mode, Nachhaltigkeit, Design und Musik. Geführt wird die Lovelace GmbH von den Gründern Michi Kern, Lissie Kieser und Gregor Wöltje.

Fotos von LOVELACE stehen im Mediacenter zum Download bereit: http://bit.ly/2jgnPUQ

Pressekontakt:

12.18. Investment Management GmbH

Maria Franken

m.franken@12-18.com

Telefon: 00 49 211 580 807-31

www.12-18.com



THE LOVELACE:

Gregor Wöltje

gw@thelovelace.com

Telefon: 00 49 89 21540790

www.thelovelace.com

Original-Content von: 12.18. Investment Management GmbH, übermittelt durch news aktuell