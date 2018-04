Studie bestätigt: Euro-FH qualifiziert Führungskräfte ohne Erststudium erfolgreich für das Master-Studium

Berufliche Gründe von Führungskräften, ein Masterstudium ohne Erststudium aufnehmen zu wollen Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/122460 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Euro-FH - Europäische Fernhochschule Hamburg" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Eine empirische Untersuchung unterstreicht den Erfolg des Master-Einstiegsprogramms an der Euro-FH. Führungskräfte ohne Erststudium werden erfolgreich auf ein Master-Studium vorbereitet und stehen ihren Kommilitonen in nichts nach.

Schon seit 2012 bietet die Euro-FH Führungskräften mit langjähriger Berufserfahrung die Möglichkeit, direkt in einen Masterstudiengang einzusteigen, auch ohne vorangegangenen Hochschulabschluss. Möglich wird dies durch das Hamburger Hochschulgesetz und die Kultusministerkonferenz (KMK), die die Anerkennung von beruflichen Qualifikationen als Voraussetzung zum Masterstudium erlauben und für diesen Fall eine Eingangsprüfung vorsehen. Dank des sechsmonatigen Master-Einstiegsprogramms an der Euro-FH haben bereits 119 Berufstätige ohne Erststudium diese Prüfung bestanden; 90 Prozent von ihnen haben direkt im Anschluss ein Master-Studium an der Euro-FH aufgenommen.

Die aktuellen Untersuchungsergebnisse machen deutlich, dass Führungskräfte ihr fehlendes Erststudium durch das Master-Einstiegsprogramm hervorragend kompensieren können. Sie studieren im Schnitt sogar etwas schneller als ihre Kommilitonen mit Erststudium und erzielen gleich gute Master-Abschlussnoten.

"Wer als gestandene Führungskraft ein Master-Studium aufnimmt, will sich frei von beruflichen Vorgaben intensiver mit einem selbstgewählten Thema auseinandersetzen und erhofft sich interessantere Gestaltungsmöglichkeiten für die Aufgaben im Job", fasst Prof. Dr. Gernot Graeßner, Leiter des Master-Einstiegprogramms an der Euro-FH, die hohe Motivation der Befragten zusammen.

Die empirische Untersuchung ist ein Forschungsprojekt der Euro-FH unter der Leitung von Prof. Dr. Gernot Graeßner und basiert auf Online-Befragungen und qualitativen Interviews im Dezember 2016 und Januar 2017, an denen insgesamt 70 Studierende des Master-Einstiegprogramms teilgenommen haben.

Für folgende Master-Programme an der Euro-FH können sich erfahrene Führungskräfte ohne Erststudium zurzeit mit Hilfe des Master-Einstiegprogramms qualifizieren: General Management MBA, Wirtschaftspsychologie (M.Sc.), Business Coaching und Change Management (M.A.), Logistik und Supply Chain Management (M.Sc.) und Intercultural Management (M.A.).

Für ein individuelles Beratungsgespräch steht die Studienberatung der Euro-FH montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr telefonisch unter 0800/33 44 377 (gebührenfrei) zur Verfügung. Ausführliche Informationen zum Master-Einstiegsprogramm gibt es außerdem hier: https://www.euro-fh.de/studiengaenge/master/master-ohne-erststudium/

Über die Euro-FH

Die vom Wissenschaftsrat akkreditierte, staatlich anerkannte Europäische Fernhochschule Hamburg (www.Euro-FH.de) ist Deutschlands bekannteste private Fernhochschule (forsa 2018). Für ihr innovatives und flexibles Studienkonzept, das speziell für berufstätige Erwachsene konzipiert ist, wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Das Studienangebot der Euro-FH umfasst die Bachelor-Studiengänge International Business Administration, Psychologie, Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie, Sales und Management, Betriebswirtschaftliches Bildungs- und Kulturmanagement, Wirtschaftsrecht, Betriebswirtschaftslehre, Logistikmanagement, Finance & Management, IT-Management, BWL und Tourismusmanagement sowie die Master-Programme Business Coaching & Change Management, Wirtschaftspsychologie, Taxation, Accounting, Finance, General Management MBA, Logistik und Supply Chain Management sowie Intercultural Management. In Hamburg bietet die Euro-FH zudem Psychologie, BWL sowie BWL & Wirtschafspsychologie im berufsbegleitenden Abendstudium mit regelmäßigen Vorlesungen an. Die Studiengänge sind durch die FIBAA akkreditiert und zeichnen sich durch internationale Ausrichtung sowie hohen Praxisbezug aus. Das Angebot der Euro-FH umfasst zudem Hochschulkurse aus den Bereichen Wirtschaft, Recht, Sprachen, Logistik und Soft Skills. Aktuell verzeichnet die Euro-FH rund 7.000 Studierende.

Weitere Informationen zur Euro-FH sowie alle aktuellen Meldungen finden Sie im Newsbereich unter www.Euro-FH.de.

Pressekontakt:

Euro-FH Pressestelle

Dörte Giebel

Doberaner Weg 18-22

22143 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 675 70-4004

presse@euro-fh.de

www.euro-fh.de

Original-Content von: Euro-FH - Europäische Fernhochschule Hamburg, übermittelt durch news aktuell