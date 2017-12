München (ots) - Dallmayr setzt seine erfolgreiche Serie "Selektion des Jahres" unter dem Dach der Crema d'Oro-Linie fort und präsentiert Anfang 2018 die Selektion des Jahres aus Peru. Der Look der Packung ist perfekt auf das südamerikanische Land abgestimmt und strahlt in edlem Kupfer.

- Kaffeegenuss aus PERU, Provinz JAÉN - Sortenreiner URSPRUNGSKAFFEE, 100% Arabica - Feines Aroma mit WÜRZIG-WEICHEN Noten, feinen Nuancen von SCHOKOLADE und einer BEERIGEN Säure - Edles, auffälliges Packungsdesign mit STORYTELLING und Lama im bunten ETHNO-LOOK - Ganze Bohne, ideal für KAFFEE-VOLLAUTOMATEN

HOCHGENUSS AUS PERU IMMER

Peru ist für hochwertigen Arabica-Kaffee bekannt. Mitte des 18. Jahrhunderts kamen die Bohnen erstmals in das südamerikanische Land. Heute bauen genossenschaftlich organisierte Kleinbauern den Kaffee überwiegend in Waldgebieten an, wie in der Provinz Jaén im Norden des Landes. Auf der Ostseite der Anden herrscht ein ideales Klima für den Anbau. Die Kaffeekirschen wachsen, durch Bäume vor der tropischen Sonne geschützt, in Höhenlagen von 900 bis 2.000 Metern.

IMMER WIEDER NEU UND ÜBERRASCHEND

Die Selektion des Jahres Peru ist die Fortsetzung einer großartigen Serie: Jahr für Jahr kommt die Selektion aus einem anderen Kaffeeland und überrascht mit neuem Geschmacksprofil. Der sortenreine Ursprungskaffee aus Peru besticht durch seine würzig-weichen Noten mit feinen Schokoladen-Nuancen und einer leicht beerigen Säure.

