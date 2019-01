JUMP House Holding GmbH

Verstärkung für JUMP House Gruppe: Florian Ruckert steigt in die Geschäftsführung ein

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Deutscher Marktführer im Trampolinhallen-Geschäft verstärkt die Führungsebene: Ehemaliger RMS-Geschäftsführer wird ab 1. Februar 2019 Geschäftsführer aller JUMP House Gesellschaften neben den Gründern Till Walz und Christoph Ahmadi.

Florian Ruckert (52) steigt mit Wirkung zum 1. Februar 2019 in die Geschäftsführung der JUMP House Holding GmbH und aller Tochtergesellschaften ein. Diese betreiben aktuell sieben Trampolinhallen und planen weitere Projekte deutschlandweit. Ruckert verstärkt damit das Führungsgremium als Geschäftsführer neben den beiden Gründern Christoph Ahmadi (45) und Till Walz (45). Zukünftig werden sie zu dritt alle Belange der JUMP House Gruppe verantworten und gemeinschaftlich Strategie, Wachstum, die Führung des operativen Geschäfts und Diversifikation vorantreiben.

"Mit Florian Ruckert gewinnen wir nicht nur einen anerkannten Strategen, Unternehmer und Marketingexperten, sondern auch einen langjährigen Weggefährten und Freund für unser Unternehmen. Wir sind überzeugt davon, dass er uns mit seiner Expertise in dieser für uns so wichtigen Zeit des Wachstums und der immer neuen Herausforderungen maßgeblich voranbringen wird. Wir sind sehr froh, dass wir ihn mit seiner ausgeprägten Führungskompetenz für uns und JUMP House begeistern konnten", so die beiden Gründer, die das Unternehmen JUMP House 2014 ins Leben riefen und seitdem zu zweit die Geschäfte führten.

Florian Ruckert bringt über 20 Jahre Erfahrung aus den Bereichen Marketing, Strategie und General Management mit und gilt ebenso als Stratege wie auch als erfolgreicher operativer Macher. Nach langjährigen Stationen in Senior Management Funktionen bei Super RTL und IP Deutschland führte Florian Ruckert als Vorsitzender der Geschäftsführung die RMS - Radio Marketing Service - erfolgreich durch zahlreiche Change-Prozesse. Nach seinem Ausstieg gründete er gemeinsam mit Oliver Eckart Joint Forces Strategy Consulting und beriet Mittelständler und Start Ups aus den Bereichen Medien, Marken und Digitial Commerce & Entertainment. Mit seinem Einstieg in die JUMP House Geschäftsführung gibt er seine aktive Beraterrolle auf, als Advisor bleibt er Joint Forces und Oliver Eckart jedoch auch weiterhin verbunden.

"JUMP House ist eine einmalige Erfolgsgeschichte mit hervorragendem Wachstumspotenzial. In nur vier Jahren ist es den Gründern und dem Team gelungen, eine extrem starke Marke im Bereich Indoor-Entertainment zu formen. Diese Erfolgsstory fortzusetzen und neue Kapitel hinzuzufügen ist eine tolle Herausforderung, auf die ich mich sehr freue", so Ruckert über seine Entscheidung.

2014 gründeten Till Walz und Christoph Ahmadi mit eigenem Kapital, viel Herzblut und nach intensiver Markt- und Konzeptrecherche das Unternehmen JUMP House. Im Dezember desselben Jahres eröffneten sie den ersten multidisziplinären Trampolinpark des Landes in ihrer Heimat Hamburg. Damit traten die Initiatoren einen neuen Trend in der Freizeitbranche los, der aktuell seinesgleichen sucht: In nur vier Jahren eröffnete die JUMP House Gruppe sieben erfolgreiche Trampolinparks in Deutschland (Hamburg-Stellingen, Hamburg-Poppenbüttel, Berlin, Flensburg, Köln, Leipzig, Bremen), die täglich tausende sprung- und sportfreudige Gäste begeistern. Zuletzt starteten sie im Herbst 2018 den ersten Trampolinpark in einem Einkaufszentrum im ECE-Center Waterfront in Bremen. 2016 gewannen Christoph Ahmadi und Till Walz den Hamburger Gründerpreis für ihr Unternehmen, 2017 waren sie Top-3-Finalist beim Deutschen Gründerpreis.

Aus den Start-Up-Schuhen ist JUMP House längst rausgewachsen: Heute beschäftigt die Gruppe bereits rund 650 Mitarbeiter an acht Standorten und wächst stetig weiter. Viele neue Projekte, Weiterentwicklungen des Attraktions-Portfolios und Indoor-Freizeithallen an neuen Standorten sind in Planung.

