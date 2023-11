SAVE: Die neue YouTube-Serie der Bundeswehr über den Sanitätsdienst - Sneak Preview vor dem Serienstart

München (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit möchten wir Sie auf einen Pressetermin an der Sanitätsakademie der Bundewehr am 26. Oktober 2023 in München hinweisen. Im Rahmen der Feierlichkeiten "60 Jahre Sanitätsakademie der Bundeswehr" findet am 26. Oktober in der Zeit zwischen 14:00 und 16:00 Uhr eine "Akademische Feierstunde" im Auditorium ...

2 Dokumente

mehr