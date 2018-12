unserliedfuerkinder: Prominente und Influencer singen für SOS-Kinderdorf

Unterföhring (ots) -

- Innovatives Charity-Event für SOS-Kinderdorf - Eine Aktion von SOS-Kinderdorf e.V., 7Sports, Sportdeutschland.TV und Facebook - Live-Stream aus dem SIGNAL IDUNA PARK vom Mitsingkonzert "Dortmund singt Weihnachtslieder"

Patrick Esume, Matthias Killing, Daniel Boschmann, Influencer Cheng und viele andere unterstützen eine ganz besondere Weihnachtsspendenaktion: Sie alle filmen sich beim Singen eines Weihnachtsliedes, stellen ihr Video unter dem Hashtag #unserliedfuerkinder auf Facebook und in andere soziale Medien. Dann nominieren sie weitere Personen, die an der Aktion teilnehmen sollen. Ziel ist es, so viele Spenden wie möglich für SOS-Kinderdorf zu sammeln. Die Aktion startet am 10. Dezember. Teilnehmen an der digitalen Spendenaktion kann jeder, ob Privatperson oder Unternehmen. Einfach Lieblingsweihnachtslied singen, weitere Teilnehmer nominieren und das Spendentool "Facebook Fundraiser" aktivieren.

Ein Highlight bildet die Mitsingveranstaltung "Dortmund singt Weihnachtslieder" im SIGNAL IDUNA PARK am 16. Dezember mit tausenden Zuschauern. SOS-Kinderdorf ist Charity-Partner der Veranstaltung. Das Weihnachtssingen im Stadion des BVB wird auf den Facebook-Seiten von SOS-Kinderdorf, Sportdeutschland.TV und ran.de live übertragen. Jeder, der sich an dem Projekt mit einem Video beteiligt, ist Teil des reichweitenstarken Streams.

SOS-Kinderdorf e.V., 7Sports, Sportdeutschland.TV und Facebook organisieren die erste digitale Fundraising-Weihnachtsaktion für SOS-Kinderdorf Deutschland. Die Leitidee und das Kampagnen-Dach stellt #unserliedfuerkinder dar. Sportdeutschland.TV produziert für die SOS-Kinderdorf-Facebookseite den Live-Stream direkt aus dem Stadion. Facebook unterstützt durch technisches Know-how. SOS-Kinderdorf e.V. und 7Sports konnten viele Prominente, Sportler und Sendergesichter für #unserliedfuerkinder gewinnen. Alle vier Partner sorgen für die nötige Aufmerksamkeit auf die Spendenaktion.

Was passiert mit den Spenden?

Sie fließen in verschiedene Projekte von SOS-Kinderdorf. Armut in Deutschland trifft vor allem Kinder in Großstädten. Enge Wohnverhältnisse, anonyme Nachbarschaften, Arbeitslosigkeit und ein hohes Armutsrisiko werden für viele Eltern und Kinder in urbanen Gebieten zur Zerreißprobe.

Aus diesem Grund baut SOS-Kinderdorf seine Angebote dort aus, wo viele Hilfe brauchen: in den Großstädten. So entsteht zum Beispiel in Hamburg ein städtisches SOS-Kinderdorf, in dem drei Kinderdorffamilien ein neues Zuhause finden, mit angegliedertem Familienzentrum sowie weiteren Angeboten.

