eM Client

E-Mail-App eM Client bringt bahnbrechende Version 10 mit KI-Funktionen heraus

Bild-Infos

Download

Prag (ots)

Das tschechische Unternehmen eM Client bringt eine neue Version der gleichnamigen E-Mail-App für Windows, Mac, Android und iOS heraus. eM Client ist bei Endbenutzern und Unternehmen eine beliebte App, in der man nicht nur E-Mails verwalten kann, und somit auch der größte Herausforderer von Microsoft Outlook. In der Version 10 findet man mehr neue Funktionen und Verbesserungen als je zuvor.

eM Client bietet nun eine volle KI-Integration (via ChatGPT) an, die es den Nutzern ermöglicht, ihre Nachrichten einfacher zu schreiben und schneller zu bearbeiten, z.B. zu kürzen, verlängern, umformulieren, korrigieren, zusammenzufassen und vieles mehr. Noch nie konnte man E-Mails so effizient abarbeiten.

Eine weitere neue Funktion ist die automatische E-Mail-Sortierung in (sogar auch benutzerdefinierte) Posteingangskategorien, damit sich die Nutzer nur an die wirklich wichtigen E-Mails konzentrieren können.

Die komplett neu gestaltete Chat-Oberfläche unterstützt moderne Kollaborationstools wie MS Teams, Slack und IceWarp TeamChat (weitere werden folgen), die in die Benutzeroberfläche völlig integriert sind.

Mithilfe der praktischen "Schnellen Aktionen" kann man allgemeine Aufgaben automatisieren. Die "Datendateien" ermöglichen die Arbeit mit externen Datendateien inkl. PST-Dateien. Die neu gestaltete Suchfunktion unterstützt komplexe Suchabfragen, einschließlich der Operatoren NICHT und ODER. Des Weiteren ist die Benutzeroberfläche der Unterhaltungen schlichter, die Unterhaltungen mit Exchange-Konten werden synchronisiert und es gibt Erwähnungen, einstellbare Ordnerfarben, benutzerdefinierte Farben für ungelesene Nachrichten und eine Vorschau von PDF-Anhängen.

Auch Benutzerfeedback ist in die Entwicklung der Version 10, die hunderte von zusätzlichen Verbesserungen und Optimierungen enthält, oft eingeflossen. Die Version 10 ist aktuell für Windows und macOS verfügbar, mobile Versionen werden folgen.

Ab der Version 10 ändert sich auch das Lizenzmodell. Zur Auswahl steht eine Personal-Lizenz für Einzelnutzer mit bis zu drei Endgeräten und eine Business-Lizenz für Unternehmen. Beide Lizenzen können auch als ein Abo erworben werden. Die für die Gratis-Lizenz geltenden Regeln bleiben unverändert.

Original-Content von: eM Client, übermittelt durch news aktuell