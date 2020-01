OBERHAUSER CONSULTING GmbH

Genuss auf höchstem Niveau Im Weissen Rössl

St. Wolfgang (ots)

Das Romantik Hotel Im Weissen Rössl am Wolfgangsee startet mit kulinarischen Events ins neue Jahr - Die Gäste erwartet Highclass-Küche mit dem gewissen Etwas

Das Romantik Restaurant Kaiserterrasse am Wolfgangsee startet auch das neue Jahrzehnt mit einem kulinarischen Programm, das sich sehen lassen kann.

Die erste Veranstaltung am 26. Februar ist der bereits traditionelle Heringsschmaus, der Jahr für Jahr Gäste aus dem ganzen Land an den Wolfgangsee lockt. Weiter geht es mit dem Weinkulinarium vom 24. bis zum 26. April. Im Herbst folgt dann ein Highlight auf das andere: die Wildwochen vom 26. September bis zum 16. Oktober, die Bier-Roas vom 24.-26. Oktober, das Ganslessen von 31. Oktober bis zum 14. November und die Trüffelwochen vom 28. November bis zum 23. Dezember 2020.

15 Punkte, drei Hauben

"Wir haben einen hohen Qualitätsanspruch an unsere Küche und sind mit Sicherheit unsere größten Kritiker. Das kulinarische Programm Im Weissen Rössl ist uns sehr wichtig und wir investieren viel Zeit und Mühe in die Planung" , so Rösslwirtin Gudrun Peter.

Hermann Poll, Küchenchef des renommierten Romantik Restaurants Kaiserterrasse, hat 2019 Haube Nummer drei erkocht. Überzeugt wurden die Testesser von confierter Wolfgangsee-Reinanke, gebackenem Kalbsbries mit getrüffeltem Erdäpfelpüree und rosa gebratenem Lammrücken. Die erbarmungslosen Restaurantkritiker bescheinigten den Gerichten ein - für Gault-Millau-Verhältnisse überschwängliches - "Alles tadellos". Als "auch sehr gut" befanden sie die Crème brulée vom Schafkäse mit Erdbeeren. Die glänzende Bewertung endet mit einem Lob für die gute Weinauswahl und den "Service alter Schule".

"Diese renommierte Auszeichnung ist eine schöne Bestätigung für mein Team und mich. Wesentlich ist für uns aber nach wie vor das Lob unserer Gäste", bleibt Hermann Poll bescheiden, "und wir werden uns nicht auf den drei Hauben ausruhen, sondern selbstverständlich daran arbeiten, noch besser zu werden."

Die Hauben des Gault Millau sind nicht die einzigen Auszeichnungen, die das Romantik Restaurant Kaiserterrasse vorweisen kann: Der Falstaff verlieh zwei Gabeln, der A la Carte Guide drei Sterne.

High-Class-Küche am Wolfgangsee

Das Romantik Hotel Im Weissen Rössl, direkt am Ufer des Wolfgangsees, steht bereits seit vielen Jahren für High-Class-Küche auf höchstem Niveau. Küchenchef Hermann Poll und sein Team kreieren aus besten regionalen Produkten innovative Gerichte, die die traditionelle österreichische Küche neu interpretieren. Serviert werden die Kreationen in zwei Restaurants, dem Haubenlokal "Romantik Restaurant Kaiserterrasse", dem "Seerestaurant" oder der hoteleigenen Fischhütte im Wolfgangtal. Exklusiver Service und feinste Weinbegleitung aus dem Felsenkeller, dem hauseigenen Weinkeller mit erlesenen Spitzenweinen von ausschließlich österreichischen Winzern, runden das Gourmet-Erlebnis ab.

Alle Kulinarik-Events auf einen Blick:

Heringsschmaus 26. Februar 2020

Weinkulinarium 24.-26.April 2020

Saisonauftakt 01. bis 03. Mai 2020

Wildwochen 26. September bis 16. Oktober 2020

Bier-Roas 24. bis 26. Oktober 2020

Ganslessen 31.Oktober bis 14. November 2020

Trüffelwochen 28. November bis 23. Dezember 2020

Romantik Hotel Im Weissen Rössl am Wolfgangsee, Markt 74, A- 5360 St. Wolfgang

Telefon + 43-6138 2306-0 welcome@weissesroessl.at, www.weissesroessl.at

Gudrun Peter,gudrun.peter@weissesroessl.at, Tel. 0043 6138 2306 0

