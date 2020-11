VIACTIV Krankenkasse

Sicherer Service trotz Schließung der Kundencenter

BochumBochum (ots)

Die VIACTIV Krankenkasse schließt ihre Kundenservice-Center erneut zum Schutz des Gemeinwohls. Beratung und Service der Kunden sind über zahlreiche Kommunikationswege gewährleistet

Mit der bundesweiten Schließung des Kundenservice ab Donnerstag, 05. November 2020, reagiert die VIACTIV auf die von der Bundesregierung sowie den Ländern beschlossenen Einschränkungen. Durch die hohen Corona-Infektionszahlen stehen wir alle erneut vor tiefgreifenden Herausforderungen. "Durch unsere Erfahrungen während der ersten Welle und die zahlreich eingeleiteten Maßnahmen für einen durchgängigen und transparenten Austausch mit unseren Versicherten und Gesundheitspartnern sind wir auf die neuerliche Situation gut vorbereitet", erklärt Reinhard Brücker, Vorstandsvorsitzender der VIACTIV Krankenkassen. "Wir werden unseren Kunden wieder eine persönliche Beratung nach telefonischer Terminvereinbarung anbieten. Auch per E-Mail oder über den Online-Service sind wir für unsere Versicherten erreichbar."

Um die schnelle Verbreitung des Virus zu verhindern und Risikogruppen sowie ihre Mitarbeitenden zu schützen, hat sich die VIACTIV Krankenkasse entschlossen, ihre Kundenservice-Center ab Donnerstag für die Dauer des Teil-Lockdowns zu schließen. Per Telefon, via Mail, im Internet, postalisch und über unsere VIACTIV-App steht Ihnen unser Kundenservice dennoch weiterhin bei allen Fragen und Anliegen zur Seite. "Wir haben uns seit März für eine neuerliche Pandemie-Situation wie diese gewappnet. Mit klarer logistischer Organisation schaffen wir es, den Geschäftsbetrieb für unsere Versicherten und Partner aufrecht zu erhalten. Gleichzeitig kommen wir unserer gesellschaftlichen Verpflichtung nach", betont Reinhard Brücker.

Wichtige Hinweise zu unserem Serviceangebot

Kontaktieren Sie uns bevorzugt telefonisch oder per E-Mail. Um Risiken für Sie und unsere Mitarbeitenden zu minimieren, möchten wir Sie bitten, sich mit Ihren Fragen telefonisch oder per E-Mail an uns zu wenden.

So erreichen Sie uns

VIACTIV Servicenummer 0800 222 12 11 24/7 rund um die Uhr, kostenlos aus allen deutschen Netzen Coronavirus-Hotline 0800 1405 5412 2090 Rückrufservice Mo - Fr 8.00-18.00 E-Mail service@viactiv.de FAX 0234 479 1999

Postversand oder VIACTIV-App für wichtige Unterlagen

Nutzen Sie für das Einreichen Ihrer Unterlagen (z.B. AU-Bescheinigungen) bitte unsere Briefkästen vor Ort bzw. schicken Sie uns Dokumente ganz einfach per Post. Alternativ können Sie diese über die VIACTIV-App hochladen. In Einzelfällen kann es aufgrund der aktuellen Situation auch hier zu längeren Bearbeitungszeiten kommen. Wir bitten Sie, dies zu entschuldigen und uns in dringenden Fällen telefonisch zu kontaktieren.

Postadresse

VIACTIV Krankenkasse Zentraler Posteingang 45064 Essen

Sie haben Fragen zum Coronavirus?

Wenn Sie weitere Informationen zum Coronavirus erhalten möchten oder sich über aktuelle Entwicklungen informieren wollen, steht Ihnen unsere kostenlose Coronavirus-Hotline 0800 1405 5412 2090 zur Verfügung. Unsere Experten klären Sie über neueste Erkenntnisse und Entwicklungen auf. Sie stehen im engen Austausch mit dem Robert Koch Institut: www.rki.de

Pressekontakt:

Georg Stamelos

Fon: 0234 479-2158 | Mobil: 01522 2577 157

Mail: georg.stamelos@viactiv.de

Original-Content von: VIACTIV Krankenkasse, übermittelt durch news aktuell