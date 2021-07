Visa Deutschland

Visa Coaching-Sessions: So machen Visa und Frank Thelen Händler:innen digital fit für die Zukunft

Wie erstellt man einen Onlineshop? Was muss meine Website alles anbieten? Wie binde ich Social Media sinnvoll ein? Diesen und vielen weiteren Fragen stellte sich Frank Thelen, einer der bekanntesten Digitalexperten Deutschlands, in virtuellen edukativen und inspirierenden Coachings mit Kleinunternehmer:innen. Das Programm ist Teil der erfolgreichen Kooperation des Anbieters für Zahlungstechnologie Visa und Thelen. Mit den Coachings kommen sie ihrem gemeinsamen Ziel näher: Händler:innen in Sachen Digitalisierung langfristig praxisnah zu unterstützen und handfestes Know-How mitzugeben - für den digitalen Weg in die Zukunft.

Insgesamt acht Millionen Kleinunternehmen in Europa und 50 Millionen Unternehmen weltweit möchte Visa in den kommenden Jahren in allen Belangen rund um die Digitalisierung fördern. Im Rahmen der globalen "Where you shop matters"-Initiative setzt sich Visa auch in Deutschland für die Stärkung insbesondere lokaler Unternehmen ein. Seit Juni 2020 wurden bereits mehr als 2 Millionen Kleinbetriebe in ganz Europa bei ihren Digitalisierungsplänen unterstützt. Dabei ist Visa auch ganz nah dran an den Händler:innen selbst.

Face-to-face konnten drei von ihnen eine virtuelle Coaching-Session mit Visa Kooperationspartner Frank Thelen abhalten. In persönlichen Gesprächen stellten sie Fragen rund um E-Commerce, SEO-Marketing oder Content Creation. Ihre Sessions stehen dabei stellvertretend für die Bedürfnisse, Wünsche, aber auch Herausforderungen zahlreicher Händler:innen in Deutschland. "Je nach Geschäftsmodell, Angebot, Produkt und auch Kundschaft ergeben sich unterschiedliche Herausforderungen, aber auch Lösungsansätze für die Händler:innen", erklärt Merle Meier-Holsten, Head of Marketing, Visa Central Europe. "In unseren Coaching-Videos erkennen sich viele wieder. Wenn man sich als Händler:in darauf einlässt, kann zum Beispiel der Online-Verkauf oder Social Media eine sinnvolle Ergänzung zum Ladengeschäft sein - und dieses Zusammenspiel verschiedener Kanäle ist am Ende auch attraktiver für die Kund:innen. Wer bereits auf digitale Bezahlmethoden setzt, ist hier klar im Vorteil."

Die Digitalisierung betrifft viele verschiedene Bereiche

Mit den Coaching-Sessions möchten Visa und Frank Thelen vor allem eines: Mut machen. Denn nahezu jede:r Händler:in kann sich digital aufstellen und so für sich und das Business profitieren.

Marion Hansult, LINEA Lifestyle Wohnen, Augsburg: Wie baue ich einen Onlineshop?

Für Kleinunternehmerin Marion Hansult stellte sich zu Beginn des Coachings direkt die große Frage: Wo fange ich überhaupt an? Die Inhaberin des Augsburger Dekoladens "LINEA Lifestyle Wohnen" hätte gerne einen Onlineshop, um ihren Kund:innen auch ein virtuelles Einkaufserlebnis zu bieten. Im Coaching mit Frank Thelen nahm sie viele wertvolle Tipps entgegen, so eignet sich gerade für Einsteiger:innen wie sie ein Baukastensystem aus der Cloud. Mit solch einem System sind Händler:innen schnell online und können bald auch Einnahmen über ihr zweites Standbein generieren. Zum Video

Alec Otto, GO Strange, Osnabrück: Wie sieht eine gute Website aus?

Alec Otto wünschte sich eine kundenfreundliche Website für ihre Fashion Boutique "GO Strange" in Osnabrück. Die Onlinepräsenz sollte möglichst gut sie selbst repräsentieren und die Kundenbindung fördern. Für Frank Thelen das A und O hierbei: Die Passion für das Geschäft auch ins Digitale zu übertragen. Wer auf seiner Website Content erstellt, der die eigene Persönlichkeit widerspiegelt, hinterlässt auch online einen authentischen Eindruck. Zum Video

Mary Remé & Sonja Ophey, Café Remé, Düsseldorf: Wie binde ich Social Media ein?

Mitten im Lockdown eröffneten die Zwillinge Mary und Dani Remé gemeinsam mit Geschäftsführerin Sonja Ophey ihr zweites Café in Düsseldorf. Umso wichtiger war es ihnen, anderen Einblicke in das "Café Remé" zu gewähren - trotz geschlossener Türen. In der Coaching-Session drehte sich deshalb alles rund um die richtige Nutzung und Einbindung sozialer Medien. Ein Thelen-Tipp: Über Instagram Live konnten die Inhaber:innen potenzielle Besucher:innen ihr Café und die Produkte vorstellen und so schon vorab persönliche Nähe schaffen. Ganz klar: Social Media muss Spaß machen, nur so produziert man authentische Inhalte. Zum Video

Inspiration auch für andere Kleinunternehmer:innen

Damit auch andere von Frank Thelens Expertise profitieren, sind die Videos der drei Coaching-Sessions alle ab sofort auf dem Visa Händler:innen Portal abrufbar.

Für Frank Thelen war es spannend, so direkt in den Austausch mit den Kleinunternehmer:innen zu treten: "Der Wille zur Digitalisierung ist bei den allermeisten da. Doch es fehlt oft an Know-how oder Unterstützung. Ich möchte Händler:innen Mut machen, damit wir weiterhin auch im Laden nebenan einkaufen können - als Kunde wünsche ich mir hier auch digitale Zahlungsmöglichkeiten."

"Im Visa Händler-Portal finden Händler:innen immer die aktuellsten Angebote der Akzeptanzpartner, damit sie die bestmögliche Lösung finden können, digitale Zahlungen zu akzeptieren", erklärt Jürgen Schübel, Head of Merchant Solutions & Acceptance bei Visa Central Europe. Die Maßnahmen zur Unterstützung lokaler Kleinunternehmen gehen bewusst über digitale Bezahlungstechnologien hinaus, insbesondere durch das Programm mit Frank Thelen, aber auch durch andere Partner und Aktionen. Als Partner der Händler:innen setzt Visa so an verschiedenen Punkten an und hilft mit Know-how und Lösungen in Sachen Digitalisierung und Bezahlen - jetzt und in der Zukunft.

