a&o gratis: Der a&o Golden Key liegt unter der Matratze

Berlin (ots)

- Zum Restart: Berliner Budgetgruppe teilt Freude mit Gäste-Special - Im Juni heißt es: Der Preis liegt unter der Matratze - Der Gewinn: Gratisübernachtungen bis Jahresende - Zur Wahl stehen: 40 Häuser in 24 Städten und neun Ländern Europas

Einfach mal unter die Matratze schauen: Im Juni jedenfalls lohnt sich der kurze Handgriff, denn da liegt in jedem a&o ein "Golden Key" versteckt. Wer das Glück hat und diesen besonderen Schlüssel findet, übernachtet bis zum Jahresende gratis. Phillip Winter, CMO a&o Hostels: "Wir haben lange darauf gewartet, unsere Häuser endlich wieder voll und ganz zu öffnen - mit dem Golden Key wollen wir auch unseren Gästen danken, die uns in den letzten Monaten treu geblieben sind und uns auf vielfältige Art und Weise motiviert haben."

Es ist ganz einfach: Ab Mitte Juni versteckt sich einmal in jedem a&o der "Golden Key" - zufällig in irgendeinem Zimmer, unter einer Matratze. Wer ihn findet, kann bis zum Jahresende komplett gratis in allen 40 a&o-Häusern übernachten. Egal ob Einzel-, Doppel-, Familien- oder Mehrbettzimmer. Egal ob in der Woche oder am Wochenende. Mit dem Golden Key kann der glückliche Besitzer jederzeit ein Gratiszimmer buchen.

Berlin bis Venedig, Kopenhagen bis Warschau - 40 Häuser, 24 Städte, 9 Länder

Mit dem Golden Key haben die Gewinner die Wahl: Mit 40 Häusern in 24 Städten und neun Ländern Europas ist a&o die weltweit größte Hostelgruppe. Getreu ihrem Motto "Everyone can travel" sind es besonders Schulklassen und Familien, junge Einzelreisende oder Paare, die sich für a&o entscheiden. Mehr und mehr schätzen auch Geschäftsreisende und Studenten die stets zentral gelegenen Unterkünfte für Langzeitaufenthalte. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2000 in Berlin.

Im Juli eröffnet a&o Nr. 40 im schottischen Edinburgh

Premiere feiert a&o im Juli mit der Eröffnung des ersten Hauses in Großbritannen: Zentral in der City der schottischen Landeshauptstadt gelegen, bietet das a&o Edinburgh den modernen Komfort der Berliner Hostelgruppe in gewohnt zentraler Lage. Budapest und Warschau sowie das zweite Haus in Kopenhagen wurden im letzten Jahr eröffnet. Weitere Standorte sind u.a. Amsterdam, Berlin, Hamburg, Köln, München, Prag, Salzburg, Venedig, Weimar oder Wien.

Pop up-Testzentren zur Sicherheit

Ende Mai startete a&o mit dem Angebot kostenloser Bürgertests für Gäste und Anwohner an den Standorten München und Nürnberg. Berlin, Leipzig, Dresden und Stuttgart kamen bislang hinzu. Dieser Service wird laufend erweitert. Test und Auswertung dauern rund 15 Minuten - als kleines Dankeschön fürs Testen gibt´s von a&o anschließend Kaffee oder Tee gratis. Die Ergebnisse werden direkt als Email versendet, auf Wunsch auch ausgedruckt. Phillip Winter: "Die Resonanz ist sehr gut, Negativtests sind noch vielfach erforderlich - indem man es bei uns vor Ort machen kann, wird die Tagesplanung enorm erleichtert." Die Tests sind generell anerkannt u.a. geeignet zur Vorlage bei Einreise/Reiseantritt oder Besuchen z.B. von Museen, Events, Kultur- und Musikveranstaltungen.

Eine Besonderheit: Ab Mitte Juni setzt a&o vegane Tests ein mit sogenannten neutralisierenden Antikörpern - und schlägt somit auch hier einen nachhaltigen Weg im Sinne von a&o green ein.

Mehr Infos hierzu auch unter: https://www.aohostels.com/de/testcenter/

Über a&o Hostels

a&o wurde im Jahr 2000 von Oliver Winter gegründet und betreibt derzeit 40 Hostels in 24 Städten und neun europäischen Ländern. Der a&o-Gästemix ist vielfältig: Rucksacktouristen gehören ebenso wie Alleinreisende, Familien, Schulgruppen und Vereine zur a&o-Zielgruppe. Auch die Zahl der Businessreisenden und Senioren nimmt zu. Drei Standorte wurden 2020 neu eröffnet: Premieren gab es in Polen, a&o Warschau, und Ungarn, a&o Budapest, sowie das zweite Haus in Kopenhagen. Mit rund 28.000 Betten und 2,5 Millionen Übernachtungen im Corona-Jahr 2020 verzeichnete a&o einen Umsatz von rund 64 Millionen Euro (2019: über 165 Millionen Euro). Ziel von a&o ist es, bis 2025 Europas "Null-Emissions-Hostelkette" zu sein. Seit 2017 ist der amerikanische Investor TPG Real Estate Eigentümer von a&o. Das Unternehmen wird nach wie vor vom Gründer geführt.

