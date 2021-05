Nordzucker AG

Nordzucker verpflichtet sich zu wissenschaftsbasierten Klimazielen

Nordzucker ist der "Science Based Targets Initiative" beigetreten und unterstreicht damit sein Ziel, ohne fossile Brennstoffe zu produzieren. Wissenschaftsbasierte Ziele (SBTs) zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen werden von unabhängigen Klimawissenschaftlern für 2030 definiert. Diese transparenten Ziele stellen sicher, dass die Reduzierung der Emissionen jedes Unternehmens mit dem Niveau der notwendigen Klimaschutzmaßnahmen übereinstimmen, um katastrophale Auswirkungen der Erderwärmung zu verhindern.

"Nordzucker unterstützt damit messbar das Erreichen der Klimaziele aus dem Paris-Abkommen", betont der Vorstandsvorsitzende Dr. Lars Gorissen, CEO. "Wir denken in unserem Unternehmen in Generationen. Mit unserem öffentlichen Bekenntnis zu Science-Based-Targets werden wir auf dem Weg zur Klimaneutralität transparenter und leisten nachvollziehbar unseren Beitrag für künftige Generationen."

Der Zucker entsteht in den Zuckerrüben durch Fotosynthese. In den Werken der Nordzucker wird er aus den Rüben gewonnen, eingedickt und kristallisiert. Dazu sind Wärme und Strom erforderlich, die während des Zeitraums der Rübenverarbeitung ("Rübenkampagne") in eigenen Kraftwerken überwiegend aus Erdgas erzeugt werden. Hohe Energieausnutzung zeichnet bereits heute dieses Verfahren aus.

Nordzucker hat seit 1990 die CO2-Emissionen um rund 60 Prozent verringert. Erklärtes Zwischenziel ist der komplette Ausstieg aus der Kohle bis spätestens 2030. "Mit unserem Engagement liegen wir deutlich besser als der politisch geforderte Rahmen", erklärt Produktionsvorstand Axel Aumüller, COO. "Dennoch haben wir uns ambitionierte Ziele gesetzt. Mit unserem 'Go Green'-Programm arbeiten wir bereits heute intensiv an der Umstellung auf regenerative Energiequellen. Für den immensen Investitionsbedarf benötigen wir unbedingt verlässliche politische Rahmenbedingungen."

Die wissenschaftsbasierten Ziele zur Treibhausgasreduzierung sind ein Bestandteil der Nordzucker Nachhaltigkeitsstrategie 2030. Sie umfasst neben den Klimazielen die gesamte Wertschöpfungskette: Beschaffung inklusive Rübenanbau, Produktion, Produkte und Verpackungen und insbesondere die Fürsorge für die Menschen.

Ausführliche Informationen kündigt Nordzucker für die Bilanzpressekonferenz Ende Mai an.

