Hamburg/Göttingen (ots) - Im "TOP SERVICE Deutschland" Wettbewerb der ServiceRating GmbH werden seit über zehn Jahren die kundenorientiertesten deutschen Unternehmen ausgezeichnet. Die amedes Medizinische Dienstleistungen GmbH schaffte es in diesem Jahr gleich bei der ersten Teilnahme in die Exzellenzgruppe der Top 50.

Im Rahmen der detaillierten Analyse wird branchenübergreifend die Kundenorientierung aller Teilnehmer untersucht. Die zur Erhebung benötigten Daten werden über eine Befragung der Kunden und des Managements erhoben. In der Analyse werden Kunden-und Managementsicht zu einer ganzheitlichen Betrachtung der Kundenorientierung zusammengeführt. Wissenschaftlicher Partner des Wettbewerbs ist das Institut für Marktorientierte Unternehmensführung (IMU) der Universität Mannheim.

"Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung", so Wolf Frederic Kupatt, CEO der amedes-Gruppe. "Die positive Einschätzung unserer Kunden - Ärztinnen und Ärzten aus ganz Deutschland - bestärkt uns darin, dass der eingeschlagene Weg, Kundenzufriedenheit als Top-Priorität über alle Bereiche und Abteilungen hinweg zu betrachten, der richtige ist. Wir werden die Erkenntnisse der Analyse dazu nutzen, unseren Service kontinuierlich weiter zu verbessern."

Informationen zum Unternehmen

Die amedes-Gruppe bietet an über 60 Labor- und Praxisstandorten in Deutschland und Belgien interdisziplinäre und medizinisch-diagnostische Dienstleistungen für Patienten, niedergelassene Ärzte und Kliniken an. Mit mehr als 3.500 Mitarbeitern - darunter über 350 Ärzte und wissenschaftliche Mitarbeiter - ist amedes eines der größten Unternehmen in diesem Bereich.

