Ob Aktiv- oder Erholungsurlaub: Keine Reiseapotheke ohne ThermaCare

München (ots)

Natur oder Stadt, Wald oder Strand, ganz nah oder so weit weg, wie nur möglich - die Deutschen packen ihre Koffer und starten in den Urlaub. Was bei keiner Reise fehlen darf, ist die richtige Reiseapotheke: Pflaster- und Verbandmaterial, etwas gegen Schmerzen und ein Durchfallmittel sind an jedem Ort wichtige Begleiter. Gleiches gilt für ThermaCare Wärmeauflagen, denn sie lindern zum Beispiel Rückenschmerzen genauso gut wie 1.200mg Ibuprofen, langanhaltend und ohne Arzneiwirkstoffe.

Ob Van-Life, Zelt oder Wellnesshotel, lange Zug- oder Autofahren, Flugreisen, weite Wanderungen, große Temperaturschwankungen und ungewohnte Matratzen - die Gründe für Schmerzen und Verspannungen in der Urlaubszeit sind vielfältig. Nacken-, Rücken-, Bauch- und Unterleibschmerzen sowie muskuläre Verspannungen können aus verschiedenen Gründen die schönste Zeit des Jahres - den Urlaub - belasten. Anstatt direkt zu Medikamenten zu greifen, können auch arzneimittelfreie Methoden, wie die Wärmetherapie, zur Schmerzlinderung beitragen. Die Schmerzbehandlung mit Wärme gehört zu den ältesten medizinischen Verfahren und verschafft über viele Bereiche hinweg Erleichterung und Wohlbefinden. ThermaCare ermöglicht es, diese Heilwärme bequem überall hin mitzunehmen.

Mit dem praktischen Auswahlmenü unter https://www.thermacare.de/aktuelles/entspannt-unterwegs kann man sich ganz entspannt seine persönlichen Reisetipps zusammenstellen lassen: Reist Du mit oder ohne Kinder, fährst Du mit dem Auto oder mit dem Kreuzfahrtschiff, übernachtest Du im Zelt oder im Wellnesshotel? So einzigartig jeder seine Reise plant, so individuell sind auch die Tipps für jeden Erholungssuchenden: Hinweise zum richtigen Sitzen werden ergänzt um Übungen gegen Verspannungen und bei Bedarf um ein kleines Fremdwörter-Vokabular zum Thema Rückenschmerz.

Denn um Rückenschmerzen auf Reisen vorzubeugen, können schon einige einfache Übungen helfen, die teilweise im Sitzen absolviert werden können. Zum Beispiel diese hier gegen Nackenverspannungen:

Aufrecht sitzen

Kopf zur rechten Seite lehnen

Linke Schulter vorsichtig nach unten ziehen

Mit der rechten Hand den Kopf sanft weiter in die Dehnung bringen

Ruhig und tief atmen

Seite wechseln und 5 Mal pro Seite wiederholen

Auch die Durchblutung der Beine kann in Flugzeug, Zug oder Auto angeregt werden, ohne den Sitzplatz verlassen zu müssen:

Im Sitzen ein Knie mit beiden Händen zur Brust ziehen

Den Rücken gerade halten

Mit dem angehobenen Fuß eine Minute lang im Uhrzeigersinn kreisen, dann Richtungswechsel

Mit dem anderen Bein wiederholen

Diese und weitere Tipps finden Reisefreudige auf der neuen Aktionsseite, damit jeder Urlaub so erholsam und rückenschonend wie möglich verläuft.

Über Angelini Pharma

Angelini Pharma ist ein internationales Pharmaunternehmen, das Teil der italienischen in Privatbesitz befindlichen Angelini-Gruppe ist. Angelini Pharma engagiert sich für Patient:innen in den Therapiebereichen psychische Gesundheit (einschließlich Schmerz), seltene Krankheiten und Consumer Healthcare. In den vergangenen 50 Jahren hat Angelini Pharma im Bereich der psychischen Gesundheit internationale Anerkennung für seine erheblichen Anstrengungen zur Verbesserung der Behandlung von Patient:innen mit psychischen Erkrankungen erlangt, dank wichtiger, selbst entwickelter Moleküle (wie Trazodon) und seines Engagements im Kampf gegen die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen. Angelini Pharma ist mit Niederlassungen in 15 Ländern tätig und beschäftigt fast 3.000 Mitarbeiter:innen. Über strategische Allianzen mit führenden internationalen Pharmakonzernen vertreibt das Unternehmen seine Produkte in mehr als 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.angelinipharma.com.

