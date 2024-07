GREY GOOSE

IDRIS ELBA ENTHÜLLT EINE NEUE HIMMELHOCHJAUCHZENDE HYMNE, DIE ZUSAMMEN MIT GREY GOOSE ALTIUS DEN ULTIMATIVEN FEIERLICHEN MOMENT SCHAFFT

Hamilton, Bermuda (ots/PRNewswire)

Anlässlich der Markteinführung von GREY GOOSE Altius, dem neuen Luxus-Wodka, der von den seltenen natürlichen Genüssen der französischen Alpen inspiriert wurde, hat Idris Elba seinen neuesten Song, die himmelhochjauchzende Sommerhymne „Pushing On", veröffentlicht.

Elba und GREY GOOSE Altius haben sich zusammengetan, um den ultimativen Moment zum Feiern mit Freunden zu kreieren. Der limitierte, geschmeidig schmeckende Luxus-Vodka wird aus alpinem Quellwasser und Winterweizen hergestellt und mit dem definitiven Soundtrack von Elba kombiniert.

Neben der Veröffentlichung der neuen Musik hat Idris einen exklusiven Kurzfilm auf aufgenommen , in dem der Schauspieler, Produzent und DJ über seinen kreativen Prozess und die Inspiration hinter dem Track spricht. Bei dieser Zusammenarbeit schließen sich die Wodka-Marke und der preisgekrönte Schauspieler und DJ zusammen, vereint durch eine gemeinsame Leidenschaft für Handwerkskunst, die durch die Kunst der Musik und den exquisiten Luxus-Wodka zum Leben erweckt wird.

Die epische Veröffentlichung folgt auf die exklusive GREY GOOSE Altius Launch Party auf Ibiza in diesem Sommer, bei der Elba in einer Privatvilla auf einem der höchsten Gipfel der Insel vor einem Staraufgebot auflegte. Der Track bildet nun zusammen mit GREY GOOSE Altius den Soundtrack für Partys in ganz Europa in diesem Sommer.

Idris Elba kommentiert: „Schwingungen, Rhythmus, Musik, Melodie... all diese Dinge sind für mich ein Gefühl. Ich muss mir vorstellen, was ich mit dem Song erreichen will, und ich lasse mich von Dingen inspirieren, die so klingen. Jeder spricht eine andere Sprache, hat ein anderes Alter, eine andere Generation, aber sobald man Musik macht, ist es nur noch eine Frequenz"

GREY GOOSE Altius, die neue Spitze des Luxus-Wodkas, ist dafür gemacht, auf die persönlichen Meilensteine des Lebens, die beruflichen Triumphe und das einfache Vergnügen, sich mit Freunden zu treffen, anzustoßen. Mit GREY GOOSE Altius wird jeder feierliche Moment zu einem außergewöhnlichen Erlebnis.

Pushing On" ist ab sofort auf Spotify verfügbar und auf kann man den Geschmack von GREY GOOSE Altius in ausgewählten Clubs und Bars auf der ganzen Welt erleben.

Für weitere Informationen über GREY GOOSE ALTIUS wenden Sie sich bitte an:

Jessica.Empson@ogilvy.com

Hochauflösende Bilder und Film sind hier verlinkt.

ANMERKUNGEN ZUR REDAKTION :

GREY GOOSE Altius Produkt-Details :

GREY GOOSE Altius wird mit Alpenquellwasser und Winterweizen aus der Picardie hergestellt.

Der Wodka wird einem einzigartigen Filtrationsprozess bei -24 Grad Celsius unterzogen. Das Ergebnis ist ein samtig-weicher Geschmack mit zarter alpiner Mineralität und sanften grünen Apfelnoten.

Jede Flasche wird von Hand abgefüllt und einzeln nummeriert, was eine unvergleichliche Handwerkskunst widerspiegelt.

Erhältlich in 700ml und 1,75l Flaschen in den besten Bars, Nachtclubs und Restaurants der Welt. Derzeit in Europas Sommer-Hotspots: Ibiza, Mykonos, Saint Tropez und Porto Cervo, und im Herbst werden London, Paris, Dubai und die USA folgen.

ÜBER GRAUGANS ALTIUS

GREY GOOSE Vodka stellt seine neueste Ultra-Premium-Innovation vor: GREY GOOSE Altius. Inspiriert von den französischen Alpen, wird die neueste limitierte Auflage des französischen Wodkas bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gefiltert, um das seltene Wunder der Berge einzufangen. GREY GOOSE Altius wurde mit Verfahren hergestellt, die von den außergewöhnlichen, natürlichen Effekten der Hochgebirgskristallisation inspiriert sind, die unter Gletscherbedingungen stattfindet, um einen bemerkenswert sanften Wodka mit alpinem Quellwasser und Winterweizen aus der Picardie zu erhalten.

Dieser seltene Ausdruck von GREY GOOSE wird aus dem weichen französischen Winterweizen destilliert, für den die Marke bekannt ist, und zum ersten Mal mit Quellwasser gemischt, das von einigen der höchsten Gipfel der französischen Alpen stammt. Das Alpenwasser in GREY GOOSE Altius beginnt seine Reise in den Wolken auf den Gipfeln Westeuropas und schlängelt sich durch kristallines Gestein bis zu einem unberührten, reinen alkalischen Grundwasserleiter. Nach dem Verschnitt wird GREY GOOSE Altius bei einem sehr niedrigen Druck von -24 Grad Celsius gefiltert, was zu einem eisig weichen Geschmack und einem samtigen Mundgefühl führt. Am Gaumen ist GREY GOOSE Altius am besten als komplex zu beschreiben, mit zarter alpiner Mineralität, erfrischend weichen grünen Apfelnoten und einem einzigartigen erdigen Unterton.

Den Link zur GREY GOOSE Altius Produktpressemitteilung finden Sie unter hier .

Über GREY GOOSE® Vodka

GREY GOOSE wird mit den hochwertigsten Zutaten hergestellt und verfügt über einen zu 100 % rückverfolgbaren Produktionsprozess, von der Ernte bis zum Korken. Jeder Aspekt der Herstellung von GREY GOOSE® ist darauf ausgerichtet, einen Wodka von unübertroffener Qualität zu kreieren. Jede Flasche GREY GOOSE wird in Frankreich destilliert und abgefüllt. Die Rezeptur und das Verfahren sind seit der Gründung unverändert und es werden nur zwei Zutaten verwendet: Weizen aus der Picardie und Quellwasser aus unserem natürlichen Kalksteinbrunnen in Gensac-la-Pallue. Ein Destillationsverfahren bringt die wahre Essenz dieser Zutaten zum Vorschein. Das Fachwissen des Kellermeisters von GREY GOOSE, François Thibault, sorgt für eine unvergleichliche Sanftheit und einen außergewöhnlichen Geschmack. Das GREY GOOSE Portfolio besteht aus GREY GOOSE Vodka, GREY GOOSE La Poire, GREY GOOSE L'Orange und GREY GOOSE Le Citron Flavored Vodkas und jetzt auch GREY GOOSE ALTIUS.

www.greygoose.com

Die Wodka-Marke GREY GOOSE ist Teil des Portfolios von Bacardi Limited mit Hauptsitz in Hamilton, Bermuda. Bacardi Limited bezieht sich auf die Bacardi-Unternehmensgruppe, einschließlich Bacardi International Limited.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2456468/GREY_GOOSE_Idris_Elba.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2456470/GREY_GOOSE_Idris_Elba_2.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/idris-elba-enthullt-eine-neue-himmelhochjauchzende-hymne-die-zusammen-mit-grey-goose-altius-den-ultimativen-feierlichen-moment-schafft-302191288.html

Original-Content von: GREY GOOSE, übermittelt durch news aktuell