Kärnten Werbung

Slow Food Kärnten Guide 2023: der kulinarische Reisebegleiter der Kärnten Werbung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Klagenfurt (ots)

In Kärnten, der geschmackvollen Schnittstelle der Alpen-Adria-Küche, treffen einzigartige Schätze von Almen und Seen auf mediterrane Genussfreude und Leichtigkeit. Kärnten ist Slow Food Pionierland, eine Erfolgsgeschichte von engagierten LandwirtInnen und leidenschaftlichen GastgeberInnen. Sie alle machen Kärnten zu einem Ort des guten und genussvollen Lebens. Der Maxime von Slow Food – Gut.Sauber.Fair. – folgt auch der neue Slow Food Kärnten Guide, der 2023 in vierter Auflage erscheint. Kostenlos erhältlich als Download oder um 7 Euro in Buchformat.

Der Guide ist ein kulinarischer Reiseführer für all jene, die sich auf eine Entdeckungsreise durch Kärnten machen möchten, zu traditionellen Wirtshäusern und HaubenköchInnen, zu Hofläden und Slow Food Dörfern. Er ist ein einzigartiger Leitfaden durch die Genüsse des Landes, der 89 Restaurants und Gasthöfe, 33 Almhütten und Buschenschänken, 84 Hofläden sowie 64 bunte Märkte und nahezu 100 Feste in den Mittelpunkt rückt.

Schnecke als Symbol der Slow Food-Bewegung

Insgesamt 89 Restaurants und Gasthäuser haben sich für den neuen Slow Food Kärnten Guide qualifiziert. Alle von ihnen haben sich dem Symbol der Schnecke verschrieben, für ein Maximum an Transparenz und Sicherheit. Es geht den KöchInnen nicht nur um Geschmack, um regional und saisonal. Es geht ihnen um Handwerkskunst, Tradition, Nachhaltigkeit, Ehrlichkeit und Lebensqualität.

Genau nach diesen Kriterien, und nach mehrmaliger Überprüfung, hat die 70köpfige Jury ihre Wahl getroffen. Alle GastgeberInnen setzen außerdem auf eine geprüfte Qualitäts- und Herkunftssicherung. Die Anzahl der Schnecken zeigt die Intensität, wie die Slow Food Werte „Gut.Sauber.Fair.“ gelebt werden.

Gut.Sauber.Fair. – die Kärntner Slow Food Philosophie

„Gut“ steht für guten Geschmack und authentische Esskultur. „Sauber“ meint Lebensmittel, bei denen auf kurze Wege und das Wohlergehen von Mensch, Tier und Natur geachtet wird. „Fair“ sollen die Preise für Hersteller sein. Diese Gut.Sauber.Fair-Forderung geht auf den italienischen Journalisten Carlo Petrini, den Gründer der Slow Food Bewegung zurück. Er hat im Jahr 1986 mit einer Handvoll Aktivisten an der Spanischen Treppe in Rom mit einem öffentlichkeitswirksamen Spaghetti-Essen gegen die Eröffnung einer Fastfood-Filiale protestiert. Auch wenn die Filiale dennoch eröffnet wurde, mit dieser Aktion begann der Siegeszug der Slow Food Bewegung rund um den Erdball.

Die Bedeutung der Kärntner Kulinarik im Tourismus

Für 16 Prozent aller Kärnten Urlauber ist die Kulinarik mit regionalen Speisen und Getränken ausschlaggebend für ihre Reiseentscheidung. Tendenz steigend. Für 58% der Kärnten Urlauber gehört Essen gehen zu den Top 10 Aktivitäten im Urlaub (T-Mona 2022). „Slow Food ist ein Weg, der zurück zu den Wurzeln und gleichzeitig in die Zukunft führt. Ein Weg, der die Wertschöpfung in der Region lässt, für einen gesunden Kreislauf aus Herstellung, Veredlung und Genuss sorgt, ein Weg, mit dem sich Kärnten als Teil des großartigen Alpen-Adria-Raums identifiziert“, bringt es Kärnten Werbung Geschäftsführer Mag. Klaus Ehrenbrandtner auf den Punkt. Ehrenbrandtner führt weiter an, dass 84% der Österreicher wissen wollen, woher die Lebensmittel kommen und 82% der Österreicher und 80% der Deutschen bevorzugen regionale Lebensmittel und würden diese kaufen, wenn sie leichter verfügbar wären.

Ein starkes Miteinander

„Slow Food Kärnten ist das Ergebnis einer hervorragenden Zusammenarbeit von Landwirtschaft und Tourismus. Der Slow Food Kärnten Guide ist ein sichtbares Zeichen für diese respektvolle Partnerschaft und für die gelebte Regionalität in Kärnten. Die wichtigste Zutat für die authentische Kulinarik sind die regionalen Produkte mit ausgezeichneter Qualität. Wir können stolz sein auf unsere Lebensmittelproduzenten und die engagierten Tourismusbetriebe, die aus Überzeugung und Leidenschaft für eine nachhaltige Wertschöpfung in den Regionen sorgen. Der ungebremste Erfolg von Slow Food spiegelt sich auch im diesjährigen Slow Food Kärnten Guide wider, der uns als kulinarischer Reiseführer die Vielfalt der Kärntner Küche aufzeigt“, so Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig.

Slow Food Kärnten Guide: 10 Mal gibt es die Höchstwertung

Insgesamt 8 Restaurants schafften die Höchstwertung mit fünf Schnecken, 11 mit 4,5 Schnecken und 40 mit 4 Schnecken. 19 Restaurants freuen sich über 3,5 Schnecken, 11 über 3 Schnecken. Die Höchstwertung mit fünf Schnecken gibt es für: Genießerhotel Die Forelle am Weissensee, das daberer. das biohotel in Dellach im Gailtal, Bärenwirt in Hermagor, Gasthof Grünwald Dellach im Gailtal, Liegl am Hiegl in St. Georgen am Längsee, Restaurant Moritz in Grafenstein, Gasthof zum Dorfschmied in Klein St. Paul und Fischrestaurant Sicher in Tainach.

Doch der Slow Food Kärnten Guide holt nicht nur Restaurants und Gasthäuser vor den Vorhang. Auch 33 Buschenschenken und Almhütten entsprechen den Kriterien der strengen Jury. 2 von ihnen erhalten sogar die Urkunde mit 5 Schnecken – Alexander Alm und Huaba Hittn. Die weitere Schnecken-Vergabe: 13 Betriebe mit 4,5; 14 Betriebe mit 4; 4 Betriebe mit 3,5.

Kulinarische Feste und Veranstaltungen

Ein großes Kapitel im „Handbuch für kulinarische Entdecker“ ist den Kärntner Festen gewidmet. Hier reicht der Bogen von besucherintensiven Brauchtumsveranstaltungen, wie z. B. Villacher Kirchtag bis zu Kulinarik Veranstaltungen wie z. B. dem Küchen- und Hüttenkult in der Region Villach, Tage der Alpen Adria Kulinarik in Klagenfurt bis zu Geheimtipps an versteckten Orten, z. B. das Slow Food Frühstück in einem Slow Food Dorf. Viele kulinarische Festivitäten bieten die besondere Gelegenheit, regionale und bäuerliche Produkte in großer Auswahl zu verkosten. Die Feste sind aber ebenso wie Märkte und Hofläden eine wunderbare Möglichkeit, typische Kärntner Schmankerln für sich selbst und als Mitbringsel für Daheim zu erstehen.

Slow Food-Gedanken breitet sich aus

Der neue Guide verweist auch auf elf ausgewiesene Slow Food Dörfer und drei Slow Food Travel Regionen – Lesachtal/Gailtal/Weissensee, Mittelkärnten und Lavanttal. Sie machen Lust darauf, den guten Produkten auf den Grund zu gehen. Mit ausgesuchten Slow Food Erlebnissen, von Butter rühren und Käse herstellen bis zu Brot backen, original Kärntner Nudl krendeln und Kräuter entdecken.

Der Slow Food Kärnten Guide führt außerdem die zwei einzigartigen Slow Food Presidio-Produkte in Kärnten an, die von der Slow Food Stiftung für biologische Vielfalt betreut werden, um lokale und handwerkliche Lebensmittel zu schützen und deren ErzeugerInnen zu unterstützen. Das Slow Food Presidio-Siegel in Kärnten haben das Lesachtaler Brot und die Kletzenbirne.

Der Guide kann ab sofort online unter www.kaernten.at/slowfoodguide heruntergeladen und online um 7 Euro bestellt werden.

Original-Content von: Kärnten Werbung, übermittelt durch news aktuell