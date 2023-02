Italian Trade Agency

Italian Trade Agency (ITA) zieht positive Bilanz für BIOFACH-Auftritt - Auf dem ITA-Gemeinschaftsstand zeigten 62 Unternehmen, was sie an Köstlichkeiten aus biologischer Herstellung zu bieten haben

Berlin/Nürnberg/Rom (ots)

Vielfalt & Genuss: Auf dem BIOFACH-Gemeinschaftsstand der Italian Trade Agency zeigten 62 Betriebe aus ganz Italien, was sie an kulinarischen Köstlichkeiten aus biologischer Herstellung zu bieten haben.

Auch in diesem Jahr war die staatliche italienische Agentur für Außenhandel (Italian Trade Agency, kurz ITA) auf der BIOFACH mit einem Gemeinschaftsstand dabei, um ausgewählte Herstellerbetriebe bei der Vermarktung ihrer Bioprodukte "Made in Italy" zu unterstützen. Die Palette reichte vom etablierten Traditionsunternehmen bis hin zum Newcomer auf internationalem Parkett.

"Mit 62 Ausstellerbetrieben auf unserem Gemeinschaftsstand haben wir in diesem Jahr einen neuen Rekord erzielt," so Francesco Alfonsi, Direktor der Italian Trade Agency in Berlin. "Wir freuen uns sehr, dass das Interesse italienischer Betriebe an der BIOFACH in den letzten Jahren stetig zugenommen hat. Das zeugt auch von der großen Dynamik des italienischen Biosektors, der im europaweiten Vergleich beste Wachstumsraten vorweist."

Kontinuierliches Wachstum trotz globaler Krisen

Seit 2012 hat sich das italienische Exportvolumen mit einem Zuwachs von 181 Prozent nahezu verdreifacht. Dabei nimmt auch die Zahl der zertifizierten Produktionsbetriebe stetig zu. Für das Jahr 2021 wurde ein weiterer Anstieg um 5,4 Prozent auf 86.144 Betriebe gemeldet.

Italien ist top, wenn es um Produkte aus biologischem Anbau geht.

Italien zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Bioprodukten. Der Absatz im Heimatland wie auch der Export haben in den letzten Jahren kontinuierlich zugelegt. Mit einem Exportvolumen im Wert von geschätzten 3,37 Milliarden Euro im Jahr 2022 (+ 16 Prozent im Vergleich zu 2021) belegt Italien aktuell Platz 1 im Ranking der europäischen Exportländer und Platz 2 im weltweiten Vergleich. Laut Sinab (Nationales Informationssystem für ökologischen Landbau) hat sich die ökologische Anbaufläche in Italien seit 2010 fast verdoppelt. Sie betrug 2021 rund 2,2 Millionen Hektar, womit Italien im europäischen Vergleich hinter Spanien und Frankreich, aber vor Deutschland und Österreich liegt. Der Anteil an der gesamten Nutzfläche beträgt aktuell 17,4 Prozent (nach 16,6 Prozent 2020). Wenn dieser Trend weiterhin anhält, wird im Jahr 2030 ein Anteil von 25 Prozent erreicht sein, was den Zielen des Europäischen "Green Deal" entspricht.

Regionale Vielfalt und authentischer Genuss

An allen vier BIOFACH-Messetagen war der Gemeinschaftsstand der Italian Trade Agency sehr gut besucht. Neben den italienischen Klassikern Olivenöl, Balsamico-Essig, Backwaren, salzige und süße Snacks, Pasta, Pesto und Sugo stießen insbesondere die Trüffelspezialitäten bei Händlern und Importeuren auf reges Interesse. Bei verarbeitetem Obst und Gemüse lagen Artischocken in verschiedenen Variationen in der Einkäufergunst vorn. Aber auch Trendprodukte wie Powerfood mit Feigenkaktus-Extrakten überzeugten. Und nicht zuletzt ließ auch das umfangreiche Angebot an Kaffee, Limonade, Saft und Wein keine Wünsche offen.

"Dabei haben nicht nur die großen etablierten Unternehmen starke Produkte, auch kleinere Newcomer punkten mit exzellenten Innovationen", so ITA-Direktor Alfonsi. "Die Aufmerksamkeit für unseren Gemeinschaftsstand belegt ein weiteres Mal, wie wichtig die Teilnahme an der BIOFACH für die Exportaktivitäten Italiens ist".

Auf der wichtigsten internationalen Fachmesse für Bioprodukte präsentierten sich in diesem Jahr über 2.500 Aussteller. Die 62 Firmen auf dem ITA-Gemeinschaftsstand kamen aus 17 der insgesamt 20 Regionen Italiens. Mit Standorten in Abruzzen, Apulien, Basilikata, Emilia-Romagna, Friaul-Venezia-Giulia, Kalabrien, Kampanien, Latium, Lombardei, Marken, Molise, Piemont, Sardinien, Sizilien, Toskana, Umbrien und Venetien repräsentierten sie nicht nur die Vielfalt Italiens, sondern auch die Vielfalt an qualitativ hochwertigen Bioprodukten. Rund 36.000 Fachbesucherinnen und Besucher aus 135 Ländern informierten sich vor Ort über neue Trends, nutzten die Chance für persönliche Treffen, zum Kontakte-Knüpfen und natürlich auch zum Handeln.

Aussteller:

Eine Liste der beteiligten Ausstellerfirmen und den ITA-BIOFACH-Katalog mit weiteren Informationen finden Sie hier

Über die Italian Trade Agency:

Die Italian Trade Agency ITA hat als staatliche Agentur für Außenhandel die Aufgabe, die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen Italien und Deutschland zu fördern und die italienischen Hersteller bei der Vermarktung u. a. von Genussprodukten "made in Italy" zu unterstützen.

