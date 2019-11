MEDICA

MEDICA 2019 und COMPAMED 2019 starten mit Rekordbeteiligung - Chancen einer digitalisierten Versorgung stehen im Fokus

Düsseldorf (ots)

Von morgen (Montag) bis einschließlich Donnerstag kommt die medizinische Fachwelt aus Praxen, Kliniken, Forschung, Industrie, Politik, Krankenversicherungen und Fachhandel wieder in Düsseldorf zu ihrem zentralen Treffpunkt zusammen. Dann starten jeweils mit einer Rekordbeteiligung die weltgrößte Medizinmesse MEDICA und die international führende Zuliefererfachmesse COMPAMED (Lauftage: 18. - 21. November 2019). Branchenübergreifend zählt die MEDICA zu den zehn größten Fachmessen weltweit. An der MEDICA 2019 beteiligen sich gut 5.500 Aussteller aus 69 Nationen, bei der COMPAMED sind es 790 Aussteller aus 41 Staaten. Insgesamt werden alle Hallen des Düsseldorfer Messegeländes ausgelastet sein, wobei die COMPAMED die Hallen 8a und 8b belegt.

In ihrer weltweit einzigartigen Kombination bilden MEDICA und COMPAMED die gesamte Prozesskette und das vollständige Angebot medizinischer Produkte, Geräte und Instrumente ab - von der Entwicklung, Herstellung bis hin zur Vermarktung und Services nach Inbetriebnahme in Praxen und Kliniken.

Ein Top-Thema bleibt auch diesmal die verstärkte Digitalisierung von Prozessen im Healthcare-Bereich unter direktem Einbezug des Patienten. Dieser vorherrschende Trend wird bei der MEDICA 2019 nicht nur durch die Neuheiten der Aussteller thematisiert, sondern spiegelt sich auch in den Programmen der begleitenden Konferenzen und Foren.

"Die Digitalisierung ist bei der MEDICA allerdings mehr als nur gehyptes Trendthema, sie ist gelebter Alltag. Bereits in den 80er Jahren präsentierte eine spezielle Sonderschau den damals noch eher skeptischen Ärzten erste Angebote für Praxis-EDV. Daraus entstanden später dann das MEDICA HEALTH IT FORUM oder auch das MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM als Dialogplattformen zu IT-Trends und Aspekten der modernen Vernetzung aller Player im Gesundheitswesen", betont Wolfram Diener, Geschäftsführer der Messe Düsseldorf GmbH.

Wegweisende Digital-Health-Neuheiten sind etwa in den Live-Präsentationen von MEDICA DISRUPT Programm (im Rahmen des MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM in Halle 13). In den Pitches geht es zum Beispiel um neue Lösungen der Start-ups für die Diagnostik und das Gesundheitsmonitoring - zur Blutdruckmessung, `Lab-on-skin´-Technologien oder auch Biomarker-Analysen. Ein weiteres Thema ist u. a. der exemplarische Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und Big Data zur Klassifizierung und Dokumentation von Geschwüren und Wunden.

Und viele während der Laufzeit der MEDICA 2019 durch Aussteller an ihren Ständen gezeigte Neuheiten vermitteln ebenfalls einen Eindruck davon, inwieweit selbst vermeintlich einfache Produkte durch integrierte Vernetzungsoption und auch KI-Anwendung einen wertvollen Beitrag leisten hinsichtlich einer modernen, patientennahen Versorgung. Anzuführen ist beispielsweise ein interaktives, KI-basiertes Klangkissen. Es hilft bei psychischen Erkrankungen sowie Alzheimer und Demenz, durch Sinnesstimulation das Stress- und Erregungslevel zu regulieren und die kognitiven Fähigkeiten zu fördern. Weitere Neuvorstellungen sind u. a. das smarte Pflegepflaster `moio´, das dank eines flachen Sensormoduls Aufsteh- und Sturzsignale abgibt und die Mobilität von Pflegebedürftigen zu überwachen und protokollieren hilft oder ein Wearable zur kontinuierlichen, optischen Blutdruckmessung. Der Clou hierbei: Die Messung erfolgt manschettenlos auf angenehme Weise am Handgelenk.

Parallel zur MEDICA stehen bei der COMPAMED 2019 Technologielösungen und Services im Blickpunkt, welche die Zulieferer entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Medizintechnik-Industrie zu bieten haben. Gezeigt und thematisiert werden hier z. B. miniaturisierte Bauteile und Hightech-Mikroelektronik, innovative Sensoren für verschiedenste medizinische Anwendungen, 3D-Druck, RFID-Technologien, hochpräzise Werkzeug- und Funktionsbeschichtungen oder auch Neuheiten für das Gebiet der mikrofluidischen Verfahren, die eine verbesserte labormedizinische Diagnostik ermöglichen.

MEDICA + COMPAMED sprechen mit ihrem Angebot explizit Fachbesucher an, nicht Patienten und ihre Angehörige.

Informationen zu beiden Veranstaltungen sowie zu den Themenangeboten und Zeitabläufen der Rahmenprogramme sind abrufbar unter: https://www.medica.de / https://www.compamed.de.

Alle Presse Services, Meldungen, Hintergrundartikel, Pressefotos, Video- und Hörfunk-Beiträge sind abrufbar unter: https://www.medica.de/presse / https://www.compamed.de/presse.

Öffnungszeiten: 18. - 21. November; 10 - 18:00 Uhr

TERMIN-HINWEIS!

Der Medien- und Fotorundgang zu ausgewählten Aussteller-Neuheiten findet statt am 17. November (Sonntag) um 11 Uhr, Treffpunkt: Presse Center/ Messe Center, Messeplatz, D-40474 Düsseldorf. Ab ca. 15 Uhr sind Motive hochauflösend verfügbar online: https://www.medica.de/pressefotos.

