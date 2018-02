Mit Seitenstark alles unter Kontrolle! - Safer Internet Day für Schulen

Köln (ots) - Am 6. Februar 2018 findet der Safer Internet Day statt, viele Schulen machen mit. Seitenstark, die Arbeitsgemeinschaft vernetzter Kinderseiten, bietet für die Förderung von Medienkompetenz in Schulen ein sicheres und qualitätsvolles Internet für Kinder im Alter von sechs bis 12 Jahren.

"Alles unter Kontrolle?!" heißt das Thema des diesjährigen Safer Internet Day. Eine berechtigte Frage in Zeiten vernetzter und mobiler Kommunikation. "Woher kennen die meine Anschrift? Warum weiß der meinen Geburtstag?" - Gerade junge Kinder, Schülerinnen und Schüler, sind freigiebig mit Angaben über sich und laufen Gefahr, in der digitalen Welt die Kontrolle über ihre Daten zu verlieren. Wie vermitteln wir Kindern Kompetenzen, um sich in der Onlinewelt zurecht zu finden und die Kontrolle zu behalten? Seitenstark, die Arbeitsgemeinschaft vernetzter Kinderseiten, klärt Kinder spielerisch und altersgerecht auf. Das rund 70 Kinderwebseiten starke Netzwerk, bietet Kindern attraktive Online-Angebote, die Spaß und schlau machen - und Schulen eine sichere und qualitätsvolle Lernumgebung im Netz. Ziel ist es, Kinder bei der Aneignung wichtiger Internetkompetenzen zu unterstützen. Dazu gehört zum Beispiel der sensible Umgang mit Daten im Internet, damit "alles unter Kontrolle" bleibt.

Datenschutz-Filmclip und Begleitmaterial

"Der Seitenstark Kurzfilm 'Charlie und das Geheimnis der Daten' macht Kinder neugierig und bietet viele Anregungen, um das sperrige Thema Datenschutz bereits mit Grundschulkindern kindgerecht zu bearbeiten", erläutert Helga Kleinen, Vorstandsvorsitzende des Seitenstark e.V. "Wir sehen eine immer größere Notwendigkeit, Schulen und Lehrkräfte mit Angeboten zu unterstützen, um den verantwortungsvollen und kritischen Umgang mit digitalen Medien zu erlernen." Filmclip und Begleitmaterial stehen auf seitenstark.de/kinder/datenschutz zur kostenfreien Nutzung bereit.

Seitenstark auf der Bildungsmesse didacta und auf dem Medienpass-Kongress NRW

Seitenstark ist vom 20.-24.02.2018 auf der didacta in Hannover sowie am 02.03.2018 auf dem Medienpass-Kongress in Essen mit Workshops und Standprogramm vertreten. Interessierte sind eingeladen, sich im Vor-Ort-Gespräch Beratung und Tipps zu Online-Angeboten für Schülerinnen und Schüler einzuholen.

