Die NOAH Conference geht 2020 in Zürich an den Start - nach UK und Deutschland folgt nun die Schweiz

Vom 22. bis 23. September 2020 findet die erste NOAH Conference Zürich (www.noah-conference.com) in dem am Flughafen gelegenen Kongresszentrum THE CIRCLE statt. Die NOAH Conference arbeitet im Zuge der Veranstaltung mit der Schweizer Initiative digitalswitzerland zusammen. Die Konferenz in Zürich ist ein exklusives Treffen hochrangiger Vertreter führender Digitalunternehmen, Investment-Fonds und Family Offices aus der Schweiz und dem restlichen Europa. Die NOAH Conference Zürich wird zum einen dem Schweizer Start-up-Ökosystem eine Plattform bieten. Zum anderen hilft sie dabei, Family Offices mit Europas erfolgreichsten Digitalunternehmen zusammenzubringen. Auf der Hauptbühne werden CEOs und Gründer einzigartige Einblicke in ihre Unternehmen geben und über die Trends diskutieren, die die Zukunft ihrer Branchen prägen. Auf der Start-up-Stage pitchen 80 Schweizer sowie weitere europäische Jungunternehmen um die besten Investments. Das Matchmaking-Tool NOAH Connect ermöglicht außerdem zielgerichtetes Netzwerken der Teilnehmern - entweder auf der Konferenz oder auf einer der vielen Nebenveranstaltungen, wie beispielsweise dem Dinner, den Empfängen, Firmenbesuchen oder Workshops.

Am 24. September, dem Tag nach der Hauptveranstaltung der NOAH Conference Zürich, wird sich zum ersten Mal die Family Office Circle-Konferenz (FOC) anschließen. Bereits seit 2004 bringt die jährliche Veranstaltung eine exklusive Gruppe internationaler Family Offices mit ihrem privaten wie auch institutionellen Vermögen zusammen. Globale Vordenker bieten einzigartige Perspektiven auf die wichtigsten Anlagetrends, spezifische Anlagemöglichkeiten und andere für Family Offices relevante Themen. Die FOC dient Investoren zum Austausch, um mögliche Anlagen auszumachen, zu teilen und zu diskutieren.

Marco Rodzynek, Gründer und CEO der NOAH Conference fügt hinzu: "Investments sollten in erster Linie nicht dazu dienen, einen Return on Investment zu erzielen. Sondern sie sollen auch dazu beitragen, die Welt, in der wir leben, zu verbessern. Wir freuen uns deshalb sehr, auf der FOC unsere Changemakers-Initiative zu starten, beginnend mit einem Verzeichnis der wichtigsten privaten wie öffentlichen Initiativen, die zur Verbesserung der Welt beitragen. Einige der interessantesten Changemaker werden ihre Projekte dann am Nachmittag des 24. September vorstellen."

Die Teilnahme am FOC ist ausschließlich für Investoren aus Family Offices und für ausgewählte Staatsfonds, (Finanz-)Stiftungen und Pensionsfonds offen. Vertreter von Banken und Dienstleistern sind nur als eingeladene Referenten auf der exklusiven Privatveranstaltung zugelassen.

Die FOC und NOAH arbeiten im Rahmen der anstehenden NOAH Conference Zürich mit der israelischen Investmentplattform OurCrowd zusammen. OurCrowd bietet vorab geprüften Start-ups einen vertrauenswürdigen Zugang zu VC- und Angel-Investoren.

Über NOAH Conference

Die NOAH Conference ist Europas führende Wachstumskonferenz für tonangebende Köpfe des digitalen Ökosystems. Seit 2009 entwickelte sich die NOAH Conference in London und Berlin zu jährlichen Highlights. Die Veranstaltung ist bekannt für die einzigartige Vernetzungsmöglichkeit von Unternehmern, Investoren und Führungskräften sowie für die erstklassigen Präsentationen Europas führender Digitalunternehmer. Zu den bisherigen Highlightspeakern zählen Al Gore, Peter Altmaier, Klaus Hommels, Eric Schmidt, aber auch CEOs von Konzernen wie Daimler, UBER, Auto1 und N26. Über 70 Prozent der europäischen Einhörner haben sich zum Teil bereits lange vor Erreichen dieses Statuses auf einer der NOAH-Bühnen präsentiert. Auf der NOAH Conference finden junge Start-ups Investoren für Series-B-Investments. Bei jeder Veranstaltung pitchen über 80 handverlesene Start-ups ihre Geschäftsmodelle auf der eigens dafür angelegten Start-up-Stage. Seit 2016 verzeichnen die dort angetretenen Start-ups weit mehr als 100 erfolgreiche Finanzierungen. Top B2B-Dienstleister und Industriepartner runden die einmalige Erfahrung der teilnehmenden Unternehmen auf der NOAH Conference ab, indem sie die besten Leistungen zur Verfügung stellen. Zu den derzeit wichtigsten Partnern zählen unter anderem LGT, Permira, Porsche und Wirecard. Die NOAH Conference lädt zu drei thematisch unterschiedlichen Veranstaltungen ein:

- NOAH London (30.-31. Oktober 2019) fokussiert sich darauf, Kapitalgeber mit Unternehmen zusammenzubringen und den Dienstleistern dabei zu helfen, relevante Kunden zu finden. - NOAH Berlin (4.-5. Juni 2020) präsentiert eine einzigartige Diskussionsplattform für CEOs und Gründer der etablierten Unternehmen sowie ihre disruptiven Herausforderer in verschiedenen Branchendisziplinen. - NOAH Zürich (22.-23. September 2020) setzt den Fokus auf das Zusammenbringen der führenden schweizer und europäischen Digitalunternehmen, Investoren und Family Offices.

Mehr Informationen auf www.noah-conference.com.

Über digitalswitzerland

digitalswitzerland ist die gemeinsame Initiative von Wirtschaft, öffentlicher Hand und Wissenschaft, welche die Schweiz zum international führenden digitalen Innovationsstandort gestalten will. Dabei ist digitalswitzerland bereits in verschiedensten Feldern aktiv, wie Kollaboration, Wissenstransfer, Bildung, Start-up Ökosysteme und politische Rahmenbedingungen. Dem Verein gehören mehr als 160 der renommiertesten Unternehmen und Organisationen sowie innovative Standorte der ganzen Schweiz an. Die Initiative wurde 2015 ins Leben gerufen. Mehr Informationen auf www.digitalswitzerland.com.

Über Family Office Circle

Die Family Office Circle Foundation (FOCF) ist ein unabhängiger, gemeinnütziger Verein. Sie wurde 2004 als informelle Organisation initiiert und 2010 als Stiftung gegründet. Sie bietet eine Plattform für den Austausch von Anlageideen, Sorgfaltspflicht und Risikomanagementstrategien. Die Mitglieder des BAKI sind Single Family Offices mit unterschiedlichem Branchenhintergrund, unterschiedlicher geografischer Ausrichtung und hohem verwalteten Vermögen. Mehr Informationen auf www.familyofficecircle.foundation.

