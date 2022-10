Amazon Deutschland Services GmbH

Welttag des Sehens am 13. Oktober 2022: Alexa bietet mehr digitale Barrierefreiheit im Alltag

München (ots)

Gutes Sehen ist für viele eine Selbstverständlichkeit, doch allein in Deutschland leben schätzungsweise 1,2 Millionen sehbehinderte und blinde Menschen. Am Welttag des Sehens, der 2022 am 13. Oktober stattfindet, klären Organisationen aus den Bereichen der Augenmedizin, Selbsthilfe und Entwicklungszusammenarbeit über die Prävention und Heilung von Augenerkrankungen und Blindheit auf. Zu den Partnern der Kampagne zählen unter anderem der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. (DBSV) und die Christoffel-Blindenmission Christian Blind Mission e.V. (CBM). Ihr Ziel: Sehbehinderten und blinden Mitmenschen einen gleichberechtigten und barrierefreien Alltag ermöglichen. Denn auch mit Seheinschränkungen ist ein aktives und erfülltes Leben möglich.

Unterstützung auf diesem Weg in einen selbstbestimmten und aktiven Alltag sind Sprachdienste wie Amazon Alexa: Sprachtechnologie bietet das Potenzial, sehbehinderte Menschen im täglichen Leben zu unterstützen und Barrieren zu überwinden. Allein mit der Stimme lassen sich so Herausforderungen meistern, für die viele der Betroffenen sonst auf fremde Hilfe angewiesen wären.

"Wir als Verband erkennen das Potenzial von Sprachassistenten. Für viele Menschen mit Seheinschränkung kann diese Technologie ein Stück mehr Selbstständigkeit bedeuten", erklärt Andreas Bethke, Geschäftsführer des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes.

2021 hat der DBSV deshalb gemeinsam mit Amazon und den Sendeanstalten ARD, ZDF und ARTE sowie in enger Zusammenarbeit mit blinden und sehbehinderten Menschen den HÖRFILM-Skill entwickelt. Hörfilme sind mit einer Audiodeskription versehen, die in knappen Worten zentrale Elemente der Handlung sowie Gestik, Mimik und Dekor beschreibt. Mithilfe des HÖRFILM-Skills können die Hörfilme aus den Mediatheken der beteiligten Sender abgerufen und gesteuert werden - per Sprachbefehl über Alexa, ganz ohne Fernbedienung.

Mehr digitale Barrierefreiheit für Menschen ohne oder mit eingeschränktem Sehvermögen ermöglichen weitere nützliche Funktionen:

Entertainment: Neben dem HÖRFILM-Skill lassen sich per Sprache außerdem die neusten Hörbücher, Podcasts und Hits von Audible oder Spotify abspielen.

Neben dem HÖRFILM-Skill lassen sich per Sprache außerdem die neusten Hörbücher, Podcasts und Hits von Audible oder Spotify abspielen. Abrufen von Informationen: Wer wissen möchte, ob die Bahn pünktlich kommt, kann das Alexa über den Skill der Deutschen Bahn fragen. Der Tagesschau-Skill stellt aktuelle Nachrichten jederzeit bereit. Auch die Wettervorhersage ist mit der Frage "Alexa, wie wird das Wetter am Wochenende?" leicht eingeholt.

Wer wissen möchte, ob die Bahn pünktlich kommt, kann das Alexa über den Skill der Deutschen Bahn fragen. Der Tagesschau-Skill stellt aktuelle Nachrichten jederzeit bereit. Auch die Wettervorhersage ist mit der Frage leicht eingeholt. Steuerung von Smart Home-Geräten: Durch die Kraft der Stimme lassen sich mit Alexa kompatible Lampen, Steckdosen, Türöffner, Staubsauger, Thermostate oder Jalousien im vernetzten Heim bedienen.

Durch die Kraft der Stimme lassen sich mit Alexa kompatible Lampen, Steckdosen, Türöffner, Staubsauger, Thermostate oder Jalousien im vernetzten Heim bedienen. Drop-In-Funktion: Mit dem Sprachbefehl "Alexa, Drop In bei allen Geräten" wird eine Audiokonferenz auf allen Alexa-fähigen Geräten in verschiedenen Räumen gestartet. So können Kund:innen die verfügbaren Geräte als Gegensprechanlage nutzen. Oder sie fragen, wo sich andere Personen in der Wohnung befinden, um den Raum anschließend gezielt aufzusuchen.

Mit dem Sprachbefehl wird eine Audiokonferenz auf allen Alexa-fähigen Geräten in verschiedenen Räumen gestartet. So können Kund:innen die verfügbaren Geräte als Gegensprechanlage nutzen. Oder sie fragen, wo sich andere Personen in der Wohnung befinden, um den Raum anschließend gezielt aufzusuchen. VoiceView-Screenreader: Ist VoiceView aktiviert, können Personen mit Sehbeeinträchtigung ihr Gerät mithilfe von Gesten steuern, während VoiceView die Inhalte auf dem Bildschirm laut vorliest. VoiceView ist auf Echo-Geräten mit Bildschirm vorinstalliert.

Ist VoiceView aktiviert, können Personen mit Sehbeeinträchtigung ihr Gerät mithilfe von Gesten steuern, während VoiceView die Inhalte auf dem Bildschirm laut vorliest. VoiceView ist auf Echo-Geräten mit Bildschirm vorinstalliert. Bildschirmlupe: Mit ihr lassen sich die Elemente auf dem Bildschirm des Echo-Geräts vergrößern, verkleinern oder verschieben, um sie besser zu erkennen. Die Bildschirmlupe ist auf allen Echo Show-Geräten sowie auf Fire TV-Geräten und Fire-Tablets verfügbar.

Mit ihr lassen sich die Elemente auf dem Bildschirm des Echo-Geräts vergrößern, verkleinern oder verschieben, um sie besser zu erkennen. Die Bildschirmlupe ist auf allen Echo Show-Geräten sowie auf Fire TV-Geräten und Fire-Tablets verfügbar. Farbumkehr/Farbkorrektur: Die sogenannte Farbumkehr tauscht Farbwerte aus, damit Texte leichter lesbar werden. Die Farbkorrektur verändert den Bildschirm und hilft vor allem bei Farbenblindheit.

Die sogenannte Farbumkehr tauscht Farbwerte aus, damit Texte leichter lesbar werden. Die Farbkorrektur verändert den Bildschirm und hilft vor allem bei Farbenblindheit. Alexa-Routinen: Mit einer Alexa-Routine können Kund:innen verschiedene Dinge in einer einzigen Anfrage vereinen. Sie können Alexa beispielsweise in einer morgendlichen Routine bitten, das Licht einzuschalten oder Termine des Tages aus ihrem Kalender sowie aktuelle Nachrichten vorzulesen.

