Neues Magazin "Camp & Bike": Die Traumkombi für aktive Urlauber

Stuttgart/Ismaning (ots)

Tagsüber auf dem E-Bike touren, abends gemütlich in den Camper steigen - die beiden beliebtesten Freizeittrends 2021 sind eine Traumkombi für aktiven Urlaubsgenuss mit allem Komfort. Das neue Magazin "Camp & Bike", erstes Spezialheft für Camping- und E-Bike-Fans, versorgt Naturliebhaber und Urlauber jetzt mit Tourentipps, Tests zu passenden Zwei- und Vierrädern sowie Zubehörservice im Doppelpack.

Gleich zwei renommierte Special-Interest-Verlage bringen die neue Publikation gemeinsam am 27. August 2021 an den Kiosk: der DoldeMedien Verlag mit 32 Jahren Expertise rund ums Wohnmobil sowie BVA BikeMedia als Spezialist rund ums Fahrrad.

"Die beiden Zielgruppen ergänzen sich ebenso wunderbar wie die Synergien unserer Verlage bei diesen Themenfeldern", sagt Christine Felsinger, die als Verlagsleiterin bei DoldeMedien die Kooperation initiierte. "Wir freuen uns sehr über die gelungene Partner-Produktion mit BikeMedia, in der beide Fachredaktionen ihre Stärken ausspielen können. Fast alle Camper haben ein E-Bike an Bord für Ausflugsspaß und unkomplizierte Mobilität unterwegs. Tagsüber locken Touren und Shopping-Abstecher, abends schläft man im eigenen Bett, und am nächsten Morgen geht's weiter." Hartmut Ulrich, Geschäftsführer von BVA BikeMedia, ergänzt: „Als Fachverlag rund ums Fahrrad hatten wir längst erkannt, wie gut die Themen Camping und E-Bike zusammengehen. Da wir die entsprechende Expertise nicht im eigenen Haus haben, ist die Kooperation mit DoldeMedien ein Glücksfall – und ein Musterbeispiel für die Kraft kooperativer Vernetzung“.

"Camp & Bike" klärt alle Fragen rund um Anschaffung, Bedienung und Funktionstüchtigkeit von Wohnmobil und E-Bike:

Welche Wohnmobile eignen sich als Base-Camp für Radtouren?

Welche E-Bikes passen zu Wohnmobil und Wohnwagen?

Service: Sicherer Transport und Diebstahlschutz

Tests und Tipps: Das beste Zubehör

Ein Themenschwerpunkt ist die autarke Stromversorgung an Bord - für grenzenlosen Fahrspaß durch erholsame Landschaften, die im Special vorgestellt werden. Erlebnistouren mit Start und Ziel an schön gelegenen Camping- und Stellplätzen runden "Camp & Bike" ab, das im XL-Magazinformat das Beste aus zwei Welten vereint.

Umfang: 124 Seiten, Preis: 8,90 EUR

