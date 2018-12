Weihnachtliche Kochmuffel: Hier wird am meisten Essen bestellt

Pizza Salami Copyright pizza.de. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/117366 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/pizza.de/Copyright pizza.de" Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Zu Weihnachten kommt die Familie zusammen, in aller Besinnlichkeit wird gemeinsam gekocht und gegessen. So jedenfalls die Tradition. Doch nicht überall im Bundesgebiet stehen die Deutschen an den Festtagen hinter dem Herd. Wo Kunden an Weihnachten am häufigsten ihr Essen bestellen, hat der Lieferdienst pizza.de herausgefunden. Ein Blick in die Datenbank zeigt: Je länger die Festtage andauern, umso fleißiger wird geordert.

An Weihnachten lange in der Küche stehen, um den Liebsten ein Festmahl zu zaubern? Darauf hat nicht jeder Lust: Immer mehr Menschen in Deutschland lassen ihr Weihnachtsessen liefern. Das belegt die Auswertung des Online-Bestelldienstes pizza.de, der bundesweite Bestellungen vom 24. Dezember bis zum 26. Dezember 2017 analysiert hat.[1] Das Ergebnis ist eindeutig: Kunden in ganz Deutschland lassen sich in der besinnlichen Zeit ihr Essen liefern. Vergleicht man die Bestellzahlen, zeigt sich: Je länger Heiligabend zurückliegt, desto fleißiger bestellen die Deutschen. Vom Weihnachtsabend bis zum zweiten Feiertag steigerte sich die Nachfrage nach gelieferten Essen rund um das Vierfache (390 Prozent).

Hungrige Großstädter in ganz Deutschland

Generell gilt: Je städtischer die Region, desto mehr Bestellungen gibt es an den Feiertagen. Besonders in den Großstädten Hamburg, Berlin und München wird an den drei Dezembertagen oft geordert. Die meisten Weihnachtsmenü-Besteller leben in der Hansestadt: In Hamburg wurde an allen drei Weihnachtstagen insgesamt am meisten Essen geliefert. Hier kommen vor allem Klassiker wie Pizza und Pasta auf die Teller. Mehr als jede zweite Bestellung (51 Prozent) waren italienische Spezialitäten. Danach folgten Burger (10 Prozent) und Sushi (9 Prozent).

Klassiker besonders beliebt

Auf Platz zwei der Städte, in denen zu Weihnachten am häufigsten die Küche kalt bleibt, steht Berlin. In der Hauptstadt zeigt sich ein ähnliches Bild bei der Verteilung der Cuisines. Auch in der Spreemetropole wurden am meisten Pizza und Pasta bestellt: Knapp vier von zehn Berlinern (38 Prozent) holten sich Italien nach Hause. Am zweithäufigsten orderten sie Burger (19 Prozent). Über 15 Prozent hatten an den Weihnachtstagen Appetit auf Sushi.

Fleischlos an Weihnachten

Die Bronze-Medaille der Bestellstädte geht an die bayerische Hauptstadt. Beliebt sind bei den Münchnern vor allem Pizza und Pasta (48 Prozent), gefolgt von Burgern (16 Prozent). An dritter Stelle stehen vegetarische Speisen (7 Prozent). Knapp jeder Zehnte verzichtete demnach auf Fleisch an Weihnachten.

[1] Ausgewerteter Zeitraum: 24.12.17- 26.12.17, ermittelte Daten beruhen auf dem Durchschnittswert

Über pizza.de

pizza.de ist die älteste deutsche Online-Bestellplattform für Pizza und Fast Food und seit 2007 der Pizzaexperte Deutschlands. Kunden von pizza.de können nach ihren persönlichen Vorlieben aus mehr als 12.000 Lieferdiensten auswählen und sich ihr Essen bequem nach Hause bestellen. Nur auf pizza.de sind die größten Pizzaketten Deutschlands zu finden, wie u.a. Domino's, Smiley's, Hallo Pizza oder World of Pizza. pizza.de gehört zur Berliner Delivery Hero Holding, die in über 47 Ländern Portale für Online-Essensbestellungen betreibt und in Deutschland neben pizza.de auch mit der Marke Lieferheld auf dem Markt vertreten ist. pizza.de wurde im Jahr 2016 mit zwei Awards im Bereich "Bester Kundenservice" ausgezeichnet.

