Etsy enthüllt die Hochzeitstrends für 2018

Berlin (ots) - Handverlesen von den Etsy-Experten liefert der Etsy Trend Guide im März spannende Trends, die aktuell die gesamte Hochzeitsbranche aufmischen. Inspiriert sind diese 2018-Trendtipps unter anderem von populären Suchergebnissen in mehreren Etsy-Kategorien.

Ob wunderbar wandelbare Deko aus präpariertem Acryl oder raffinierte Stapelhochzeitsringe, die sich immer wieder einzigartig neu kombinieren lassen: Etsy-Verkäufer verwandeln diverse Hochzeitstrends in liebevolle Produkte. Damit das Ergebnis so perfekt wird, wie der Traum vom großen Tag, sind die Produkte mit ein wenig Hilfe vom jeweiligen Etsy-Anbieter absolut personalisierbar.

Stapelringe

Die heißesten Hochzeitstrends entwickeln sich nicht einfach aus dem Nichts. Auch unser heimlicher Favorit in Sachen Ringe ist im Alltag bereits ein Renner. Für den ewigen Liebesbeweis verwandeln Etsy-Anbieter den Alltagsschmuck - frei nach dem Motto "mehr ist mehr" - in ein echtes, eigenes Kunstwerk. Unter dem Suchbegriff "Stapelring" tummeln sich aktuell mehr als 131.000 Suchergebnisse auf Etsy, die seit 2017 68 Prozent häufiger aufgerufen werden. Besonders romantisch: Die edle Hochzeitsvariante für fashionverliebte Bräute lädt zu täglich neuen Kombis ein - und lässt sich bei Bedarf leicht erweitern, z. B. um wunderschöne Hochzeitstage oder andere wichtige gemeinsame Meilensteine mit kostbaren Neuzugängen zu zelebrieren. Ein besonders schönes Beispiel dieses Trends finden Sie hier: http://ots.de/wWZyYZ

Bestrickende Stickereien

Für manche Bräute dreht sich alles ums Hochzeitskleid. Dieses Jahr steht es ganz im Zeichen verlockend filigraner Stickereien. Als leuchtende Blüten oder strahlende Sterne verleihen diese handgestickten Kostbarkeiten dem Hochzeitslook einen unwiderstehlich feminin-formellen Touch mit sanftem Folk-Appeal. Dieses Jahr suchen schon 40 Prozent mehr Verliebte auf Etsy nach "Bestickter Brautmode" als noch in 2017. Und die Braut, die sich traut, geht sogar noch einen Schritt weiter und verbindet diesen Lieblings-Look mit einem der wichtigsten Hochzeitstrends des Jahres 2018: im Jumpsuit vor den Altar. Ein besonders schönes Beispiel dieses Trends finden Sie hier: http://ots.de/NYOUGh

Statement-Schleier

Wer es lieber minimalistisch mag - aber trotzdem Zeichen setzen möchte - peppt sein puristisches Outfit mit einem Statement-Schleier auf. Gerade in Kombination mit schlichten, schnörkellosen Kleidern können diese glitzernden "schau mich an!"- Begleiter ihren Look in Szene setzen. Ob wallende Fransen, Miniblüten oder ein Hauch metallischer Sterne: Der richtige Schleier ist aktuell mindestens genauso wichtig wie das eigentliche Hochzeitskleid. Auf Etsy interessierten sich seit 2017 213 Prozent mehr Käufer für diese dramatischen Schleier-Varianten. Ein besonders schönes Beispiel dieses Trends finden Sie hier: http://ots.de/vOlKHm

Verspielte Capes

Wer eine Schwäche für Glamour und Drama hat, kommt an Hochzeitscapes momentan nicht vorbei. Etsy-Käufern scheint es aktuell ähnlich zu gehen: Im Laufe des letzten Jahres schnellten die Suchanfragen nach "Hochzeitscapes" um 44 Prozent in die Höhe. Kein Wunder, denn sie setzen die Braut nicht nur perfekt in Szene, sondern eignen sich auch als schmeichelnder Schulterbedecker für traditionellere Trauungen oder bringen ohne großen Outfit-Wechsel etwas Abwechslung in die Zeremonie und die folgende Feier. Ein besonders schönes Beispiel dieses Trends finden Sie hier: http://ots.de/F2FRwA

Transparentes Acryl

In diesem hauchzarten Hochzeits-Dekotrend gehen moderne und minimalistische Akzente eine wunderschöne Einheit ein. 2018 ist transparentes Acryl auf Hochzeiten ein gerngesehener Gast: Schilder, Platzkarten, Einladungen und mehr bekommen mit diesem Material einen modernen Kick - am besten als Kontrast zu romantisch-floraler Pflanzendeko bei der Trauung und Feier. Ein Material mit klarem Trendpotenzial: Die Suchbegriffkombi "transparent Acryl Hochzeit" wurde dieses Jahr 309 Prozent häufiger verwendet als im Vorjahr. Schließlich macht die angenehm zeitgemäße Neutralität das Material Acryl besonders vielseitig und passt sich bei Bedarf absolut jedem gewünschten Farbschema an. Ein besonders schönes Beispiel dieses Trends finden Sie hier: http://ots.de/i5uNSd

Gästebuch 2.0

Gästebücher sind eine tolle Möglichkeit für geladene Freunde und Familie, um ihre Wünsche, Weisheiten und besonderen Erinnerungen dauerhaft mit dem glücklichen Paar teilen zu können. Aber seien wir mal ehrlich: Wer will schon einen dicken Wälzer voller Büttenpapier im Regal einstauben lassen? Wer gemeinsam in ein neues Leben startet, beginnt diesen Weg aktuell lieber mit etwas anderen "Gästebüchern". Diese bewahren das Beste der Gäste sicher und verschönern gleichzeitig als kreatives Andenken das geteilte Zuhause. 2017 haben bereits 53 Prozent mehr findige Paare auf Etsy nach "Gästebuch-Alternativen" gesucht, die ihnen ebenso findige Händler gern anbieten: in Form liebevoll gestalteter Puzzles, Globen oder Spiele, die sich garantiert nicht verstecken müssen. Ein besonders schönes Beispiel dieses Trends finden Sie hier: http://ots.de/EerFBf

Zurück zu den Wurzeln (2018er Update)

Scheune und Sackleinen waren gestern: Wer's zur Feier rustikal mag, lässt den Farmhaus- und Marmeladenglas-Cocktail-Look der letzten Jahre einfach links liegen und verlegt die entspannt-romantische Feier 2018 lieber in den wilden, wüstenartigen Südwesten der Vereinigten Staaten. Ein paar Inspirationen gefällig? Man mische gedecktes Grün mit leuchtenden Knallfarben, spektakulären Sonnenuntergängen, Naturkeramik und Ton, ursprünglichen Holzstrukturen und Aquarellfarben-Landschaften a la O'Keeffe. Cleveres Extra: Geschenk-Kakteen zum Mitnehmen für die Gäste! Diese Sehnsucht nach dem wilden Südwesten spiegelt sich übrigens auch in entsprechenden Etsy-Suchanfragen, die um 72 Prozent gestiegen sind. Ein besonders schönes Beispiel dieses Trends finden Sie hier: http://ots.de/0EU3vs

Haustierfreundliche Hochzeit Bei einem so wichtigen Tag dürfen die engsten Freunde und Familienmitglieder natürlich nicht fehlen - einschließlich deines kleinen Fellbündels. 2016 waren bei 8 Prozent aller amerikanischen Hochzeiten bereits Haustiere mit von der Partie und in Zukunft werden uns Hund, Katze und Maus sicher noch öfter im Standesamt um die Beine streichen. Bei der Suche nach dem perfekten "Frisch verheiratet!"-Schild oder einem auf den Pelz geschneiderten Smoking bzw. Halsband für den vierbeinigen Ringträger wird man auf Etsy bei mehr als 30.000 Suchergebnissen für "Hochzeit mit Haustieren" ganz bestimmt fündig. Das schlabbrige Gratulationsküsschen für Frauchen oder Herrchen gibt's dann umsonst dazu! Ein besonders schönes Beispiel dieses Trends finden Sie hier: http://ots.de/i3n5GT

Diese Trends begleiten uns ins Jahr 2019

Puffärmel

Ob romantische Rüschen, Glockenform oder dramatische Puffschulter: Schon seit einigen Saisons sind aufsehenerregende Ärmel von den Laufstegen und aus den Shops nicht mehr wegzudenken. Ein Stil, der garantiert als nächster großer Trend die Bräute und ihre Zukünftigen verzaubern wird. Dabei ist der voluminöse Retrolook, der aktuell alles von Abendkleidern bis Trompetensilhouetten ziert, natürlich etwas "erwachsener" als die teils übertrieben betonten 1980er und 1990er Abschlussballvarianten. Für Unentschlossene gibt es sogar Modelle mit abnehmbaren Ärmeln! Ein besonders schönes Beispiel dieses Trends finden Sie hier: http://ots.de/WfWlHw

Auch bei diesem Trend gehen Etsy-Verkäufer mit gutem Beispiel voran. Und vielleicht wählt Meghan Markle für ihre "Einmal Prinzessin!"-Hochzeit genau diesen Look, quasi als Hommage an Dianas legendären Puffärmeltraum. Denn genau wie Diana hat sich Fashionfan Meghan noch nie um Moderegeln gekümmert.

