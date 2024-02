Betkick Sportwettenservice GmbH

INZONE: FC PORTO UND BETANO ERÖFFNEN INKLUSIVEN ERLEBNISRAUM

Porto, Berlin (ots)

Um Fans mit Sinnesstörungen das Stadion-Erlebnis zu ermöglichen

Der FC Porto hat einen weiteren Schritt in Richtung mehr Inklusivität gemacht. In Zusammenarbeit mit Hauptsponsor Betano hat der Champions-League-Achtelfinalist am letzten Samstag einen sensorischen Erlebnisraum genannt INZONE eröffnet, der sich an Menschen mit Störungen der Sinnesverarbeitung (Systemspektrumstörungen, Autismus, sensorischen Verarbeitungsstörungen, geistigen Defiziten, sowie anderen psychische Erkrankungen) richtet. INZONE ist ein Ort, der diesen Gruppen das Fußballerlebnis ermöglichen soll, indem eine kontrollierte Umgebung geboten wird, die die Reizüberflutung für Betroffene minimiert.

Dies ist nur eine der vielen Initiativen des FC Porto, um mehr Inklusivität im Fußball herzustellen. Dazu zählen auch der Audiokommentar für Menschen mit Seheinschränkungen im Stadion, sowie die Darstellung der Klubhymne in Zeichensprache auf den Stadionbildschirmen und die Nutzung des ColorAdd Codes für Farbenblinde.

INZONE wurde in Kooperation zwischen dem FC Porto, Betano und dem Institut für Gesundheit des Polytechnischen Instituts von Porto (Escola Superior de Saúde do Politécnico do Porto) geplant und wird nun in drei Stufen realisiert. Der erste Schritt dieses Projekts ist der sensorische Erlebnisraum an sich, der neurodiversen Fans die Kontrolle über ihr sensorisches Erlebnis im Stadion gibt. In Schritt zwei wird die Kontrolle schrittweise reduziert und bereitet Fans auf Stufe drei vor. Das ultimative Ziel von INZONE ist es, den betroffenen Gruppen zusammen mit Freunden und Familie ein reguläres Stadionerlebnis mit anderen Fans zu ermöglichen.

Panos Konstantopoulos, Präsident der Kaizen Foundation, kommentiert die Initiative wie folgt: „Es ist eine Ehre für uns bei Kaizen Gaming und Betano diese Initiative zu lancieren, die einen inklusiven Raum für Menschen mit Störungen der Sinneswahrnehmungen schafft. Dieser neue Raum im Dragão Stadion ist ein wichtiger Schritt in Richtung Integration und Diversität. Mit der unschätzbar wichtigen Unterstützung durch den Präsidenten des FC Porto, sowie in Zusammenarbeit mit dem Institut für Gesundheit der Polytechnischen Hochschule haben wir einen sicheren und ruhigen Ort kreiert. Wir bei Kaizen Gaming haben uns dazu verpflichtet, Initiativen für Social Awareness und Gleichstellung für alle zu unterstützen. Wir danken dem FC Porto für die Zusammenarbeit und die Möglichkeit, einen Schritt in Richtung einer Welt zu gehen, die soziale Inklusion akzeptiert und fördert.“ Die neugegründete Kaizen Foundation ist eine wohltätige Organisation, die durch Kaizen Gaming finanziert wird.

Jorge Nuno Pinto da Costa, Präsident des FC Porto, betont: Unser Verein engagiert sich seit geraumer Zeit im Bereich Nachhaltigkeit und Inklusion, worauf ich persönlich sehr stolz bin und was für uns eine Art Referenzpunkt ist. Diese Kooperation mit Betano und dem Institut für Gesundheit des Polytechnischen Instituts von Porto ist ein weiterer Schritt in diese Richtung und erlaubt es uns, das Dragão Stadion mit Annehmlichkeiten auszustatten, die es so zuvor nicht gab und die es uns ermöglicht, alle Porto-Fans willkommen zu heißen.“

INZONE erkennt die besonderen Anforderungen des Publikums an und bietet einen inklusiven Ort an, der sich adaptiert. Dieses Projekt wurde unter Beachtung der Richtlinien der UEFA realisiert und wird künftig für wissenschaftliche Studien genutzt. Diese werden in Kooperation mit dem Polytechnischen Institut erstellt und sollen dazu beitragen, den Fußball zu einem Spiel für alle zu machne.

INZONE steht der Öffentlichkeit von nun an zur Verfügung und kann mit vorheriger Kontaktierung des FC Porto genutzt werden. Interessierte wenden sich an: support@fcporto.pt

