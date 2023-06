Envision Energy

Air Products erteilt Envision Energy den Auftrag für 1,67 GW-Windturbinen für das Unternehmen NEOM Green Hydrogen

Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire)

Envision Energy, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich umweltfreundlicher Technologien, gab heute die Unterzeichnung eines Vertrags über die Lieferung von 1,67 GW-Windturbinen für die NEOM Green Hydrogen Company bekannt, das weltweit größte Wasserstoffkraftwerk, das ausschließlich mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Die Mega-Anlage befindet sich in Oxagon, in der saudi-arabischen Region NEOM.

Im Rahmen des Vertrags werden die hochmodernen 171-6.5MW-Windturbinen von Envision installiert und sollen bis 2026 vollständig in Betrieb genommen werden.

„Dieser Vertrag ist ein bedeutender Meilenstein für unsere beiden Unternehmen und die gesamte Branche", sagte Zhang Lei, CEO von Envision Energy. „Wir sind stolz darauf, an einem so ehrgeizigen Projekt beteiligt zu sein, das anderen Unternehmen den Weg zu nachhaltigen Initiativen ebnen wird."

„Wir freuen uns sehr, mit Envision an diesem bahnbrechenden Projekt zusammenzuarbeiten", sagte Wolfgang Brand, Vizepräsident von NEOM Green Hydrogen von Air Products. „Dieser Meilenstein zeigt unser gemeinsames Engagement für die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen durch Projektlieferungen".

Die NEOM Green Hydrogen Company hat sich zum Ziel gesetzt, bis Ende 2026 täglich bis zu 600 Tonnen kohlenstofffreien Wasserstoff zu produzieren, der ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind- und Sonnenenergie gewonnen wird. Diese Initiative ist ein entscheidender Schritt zur Förderung der Vision 2030 Saudi-Arabiens, die darin besteht, die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern.

David Edmondson, CEO von NEOM Green Hydrogen Company, sagte: „Die Partnerschaft mit Envision Energy zur Bereitstellung nachhaltiger Energie wird es NGHC ermöglichen, unsere Vision einer führenden Rolle bei der globalen Energiewende zu verwirklichen. Wir freuen uns darauf, in den nächsten Jahren während der Projektdurchführung und anschließend im langfristigen, zuverlässigen Betrieb eng zusammenzuarbeiten."

Als globaler Netto-Null-Technologiepartner bietet Envision eine umfassende Palette von Systemlösungen an. Neben der Windturbinentechnologie verfügt Envision über umfassendes Fachwissen im Bereich neuer Energieinfrastrukturen, die erneuerbare Energien mit Energiespeicherung, digitalen Netzen und Power-to-X-Technologien (P2X) kombinieren. Die Mega-Anlage der NEOM Green Hydrogen Company ist ein Beweis für das Engagement und die Fähigkeit von Envision, Unternehmen auf der ganzen Welt bei der Erreichung ihrer Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien zu unterstützen.

Informationen zu Envision Group

Die Envision Group ist ein weltweit führendes Unternehmen für umweltfreundliche Technologien und ein Netto-Null-Technologiepartner. Mit dem Auftrag, „Herausforderungen für die nachhaltige Zukunft der Menschheit zu lösen". Envision entwickelt, verkauft und betreibt smarte Windturbinen, smarte Speichersysteme und grüne Wasserstofflösungen durch Envision Energy; AIoT-betriebene Batterien durch Envision AESC; und das weltweit größte AIoT-Betriebssystem durch Envision Digital. Außerdem gehört dem Unternehmen das Formel-E-Team Envision Racing (Envision Racing Formula). Envision fördert weiterhin Wind- und Solarenergie als „neue Kohle", Batterien und Wasserstoff als „neues Öl", das AIoT-Netzwerk als „neues Stromnetz", die Netto-Null-Industrieparks als „neue Infrastruktur" und fördert den Aufbau und die Kultivierung einer grünen "neuen Industrie".

Die Envision Group wurde von der MIT Technology Review in die Top 10 der „World's 50 Smartest Companies" 2019 aufgenommen. Im Oktober 2021 belegte Envision auf der Fortune-Liste „Change the World" den zweiten Platz in der Welt. Die Envision Group hat sich der globalen RE100-Initiative angeschlossen und sich als erstes Unternehmen auf dem chinesischen Festland verpflichtet, bis 2025 100 % Strom aus erneuerbaren Energien zu erzeugen.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.envision-group.com

