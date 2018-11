Berlin (ots) - Vorbilder der Berliner Energiewende in die Breite tragen: Dies ist das Ziel der Aktionswoche "Berlin spart Energie", die heute gestartet ist.

Noch bis Freitag öffnen zahlreiche Vorzeigeprojekte der Berliner Energie- und Klimawende im Rahmen der Aktionswoche ihre Türen. Interessierte Fachleute und Laien können sich in täglich rund zehn Exkursionen oder Veranstaltungen über Praxiserfahrungen vor Ort bei den jeweiligen Machern informieren und Energiewendekonzepte in Workshops diskutieren.

Programm-Highlights sind Besuchsmöglichkeiten in zukunftsweisenden Gebäuden - von Niedrigstenergiehäusern bis zum Effizienzhaus Plus mit Elektromobilität. Auch innovative energetische Quartierskonzepte werden im Rahmen von Thementouren erlebbar. Die Zukunft der Energiewirtschaft wird in Praxisprojekten zur smarten Abwärme-Nutzung sowie zu innovativen Konzepten zur Erzeugung und Speicherung regenerativ erzeugten Stroms demonstriert. Der Green Science Slam zu den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit rundet das vielfältige Programm ab.

Das Angebot der Aktionswoche richtet sich an alle Akteurinnen und Akteure der Energiewende - ob in Wohnungs- oder Energiewirtschaft. Planer, Berater und Architekten finden ebenso spezielle Programmpunkte wie Vermieter oder Mieter.

Das umfangreiche Programm ist Ergebnis einer einmaligen Kooperation von rund 60 Berliner Institutionen: Unter dem Dach der Aktionswoche "Berlin spart Energie" finden sich jährlich zahlreiche Bezirksverwaltungen, Hochschulen, Kammern, Verbänden, Unternehmen und Initiativen zusammen.

Die Aktionswoche "Berlin spart Energie" ist Teil der gleichnamigen Kampagne, die im Rahmen des Berliner ImpulsE-Programms im Auftrag der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz durchgeführt wird. Konzipiert und organisiert wird sie von der Energie- und Umwelt-Managementberatung Pöschk.

Die Teilnahme an der Aktionswoche ist - bis auf wenige Ausnahmen - kostenfrei. Die vielfältigen Angebote der Aktionswoche sind überaus gut gebucht. Kurzentschlossene können sich unter www.berlin-spart-energie.de noch Restplätze sichern.

